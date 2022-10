Le prix de 599 $ du Pixel 7 semble bas, mais les offres iPhone et Galaxy des opérateurs sont meilleures

le nouveau de Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro promettent d’être des téléphones impressionnants qui pourraient rivaliser L’iPhone 14 d’Apple et Galaxy S22 de Samsung, tout en sous-cotant Apple et Samsung sur le prix. Même avec des logiciels et des fonctionnalités d’appareil photo remarquables, Google a tenu à souligner cela lors de la conférence de jeudi Événement Pixel. Le Pixel 7 commence à 599 $ (599 £, 999 AU $) tandis que le 7 Pro commence à 899 $ (849 £, 1 299 AU $).

En revanche, Samsung facture 799 $ pour le S22 (ou 1 200 $ pour le S22 Ultra). Apple, quant à lui, fixe le prix de l’iPhone 14 à 799 $ et le 14 Pro Max à 1 099 $. Malheureusement pour Google, cette différence de prix peut ne pas avoir d’importance pour le public américain, où les consommateurs achètent encore en grande partie des appareils auprès d’opérateurs sans fil.

Lorsque vous empruntez cette voie, la différence de prix disparaît car les trois principaux fournisseurs proposent une variété d’offres d’échange et de mise à niveau sur les iPhones, Galaxies, Pixels et autres appareils aux utilisateurs nouveaux et existants. Chez Verizon, par exemple, selon votre plan et votre appareil d’échange (et votre volonté de rester avec l’opérateur pendant 36 mois), vous pouvez obtenir gratuitement un iPhone 14 Pro ou iPhone 14, Galaxy S22 ou Galaxy S22 Plus. Des appareils comme l’iPhone 14 Pro Max, le Galaxy S22 Ultra ou le Z Fold 4 peuvent être achetés jusqu’à 1 000 $ de réduction. AT&T et T-Mobile proposent régulièrement des offres similaires.

Pour les opérateurs, subventionner le prix d’un appareil est un bon moyen d’enfermer les utilisateurs dans des plans de financement de 24 à 36 mois et de rendre plus compliqué le passage à un concurrent. C’est aussi un bon moyen d’inciter les gens à passer à des forfaits mensuels illimités plus récents et parfois plus chers. Alors que les trois fournisseurs avoir plein d’offres sur les nouveaux Pixelsils offrent des remises similaires pour les téléphones Apple et Samsung qui font la différence de prix que Google met moins en évidence.



According to Roger Entner, an analyst at Recon Analytics, 75% of people in the US upgrading to a new phone during the June-through-September period did so with financing on an installment plan.

“People in the US largely fall into two categories. Flagship phone buyers who want all the bells and whistles and budget buyers for [whom] le prix est le plus important “, a déclaré Entner à CNET. Il ajoute que même si les Pixels sont ” un peu moins chers que l’iPhone “, cela ne sera pas ” suffisant pour vraiment le remarquer si vous financez ” et ne jouera un rôle que si vous êtes payer de sa poche les téléphones.

Jouant toujours un long match à la maison et à l’étranger

Capture d’écran par Eli Blumenthal/CNET



Après des années de travail sur la construction de la marque Pixel comme alternative à Apple et Samsung, Google n’a toujours pas grand-chose à montrer. UN rapport récent de Canalys qui a évalué le marché au cours du deuxième trimestre de 2022 a vu l’entreprise croître de 230 % par an, mais même avec cette croissance, elle n’a atteint qu’une part de marché de 2 % en Amérique du Nord.

“Je pense que les prix plus agressifs aideront Google”, déclare Bob O’Donnell, président et analyste en chef chez Technalysis Research. “Mais étant donné la petite taille de leur part de marché, même s’ils la doublaient, cela ne ferait que s’avérer incrémentiel.”

Un domaine où Google pourrait bénéficier d’un prix inférieur, cependant, est à l’étranger. La société étend la disponibilité du Pixel avec les nouveaux 7 et 7 Pro et vendra les appareils dans 16 pays.

“Je pense que cela leur donne également plus d’opportunités à l’international”, ajoute O’Donnell, notant que si Google “peut commencer à gagner du terrain, cela leur donne un élan pour aller de l’avant. C’est probablement aussi important pour eux que n’importe quoi.”

Avi Greengart, analyste chez Techsponential, est d’accord. “La plus grande nouvelle est que Google étend son empreinte commerciale à de nouveaux marchés, ce qui rend la gamme Pixel moins un phénomène américain et plus accessible à l’échelle mondiale.”