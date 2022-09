Le prix de 349 $ de Google Pixel Watch est élevé et pas non plus

Le prix de la prochaine Pixel Watch de Google est tout ce sur quoi les fans de technologie peuvent se concentrer pour le moment, principalement parce que nous ne sommes qu’à quelques semaines de la révélation complète de l’appareil et que nous en savons si peu. Après avoir appris que les modèles LTE ou cellulaires de la première montre de Google pourraient être à un prix raisonnable, un nouveau rapport suggère que les modèles WiFi/Bluetooth pourraient tomber à un prix plus élevé que les concurrents.

Un nouveau rapport de 9to5Google fait croire au monde que la Pixel Watch commencera à 349 $ pour le WiFi/Bluetooth. Si vous pensez que cela semble cher, eh bien, c’est un peu le cas et ce n’est pas le cas non plus.

Le rapport provient d’une source de vente au détail qui a fourni des images de ce qui semble être un scanner d’inventaire de vente au détail qui répertorie chaque modèle Pixel Watch par couleur et connectivité. Le prix, comme vous pouvez le voir ci-dessous, indique en effet 349,99 $ pour le modèle WiFi. Le prix du modèle LTE n’est pas indiqué, mais j’imagine qu’il a été confirmé qu’il était au prix de 399 $ précédemment annoncé.

Le prix semble probablement élevé pour la connectivité WiFi car Samsung vient d’annoncer sa gamme Galaxy Watch 5 avec un démarrage prix de 279,99 $. On pense que les nouvelles montres de Samsung ont un chipset beaucoup plus récent que la Pixel Watch de Google, bien que Google ait peut-être fait un peu de personnalisation sur l’ancienne puce Samsung. Le reste des spécifications pourrait bien s’aligner, et Google utilise de l’acier inoxydable pour ses boîtiers, mais une finition de boîtier vaut-elle les 70 $ supplémentaires ? Nous le saurons bientôt. La conclusion, du moins pour moi, est que Google utilisera un boîtier haut de gamme qui devrait se sentir et se porter mieux que la montre de presque n’importe qui d’autre et qui facturera cela.

Ce nouveau rapport de prix apporte également des éclaircissements sur la manière dont la montre peut être proposée en termes de couleurs et de combinaisons de bracelets. Nous devrions pouvoir acheter des modèles WiFi en noir (boîtier) / obsidienne (bande), argent/craie et or/noisette. Les combos du modèle LTE doivent inclure le noir (boîtier)/l’obsidienne (bande), l’argent/le charbon de bois et l’or/le noisetier.

C’est cool de payer 350 $ pour la montre Pixel ?