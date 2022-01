Le prix d’Arceus réduit à 35 £

Vous rencontrerez toutes sortes de Pokémon dans le monde et pourrez choisir de les combattre ou de les attraper – bien que les mécanismes de jeu diffèrent de ce que vous aurez vu dans d’autres jeux Pokémon principaux, notamment parce qu’il adopte une approche plus ouverte. à l’exploration que jamais.

Pokémon Legends : Arceus est un RPG d’action qui se déroule dans les anciennes terres d’Hisui, connue aujourd’hui sous le nom de région de Sinnoh. Vous avez été chargé de rechercher des Pokémon à travers le monde et de créer le tout premier Pokédex de la région.

Nintendo lui-même propose également un bundle avec le nouveau jeu Pokémon et le dernier Switch OLED – vous pouvez lire notre critique de la console pour en savoir plus.

Cela signifie attendre un peu plus longtemps pour mettre la main sur le dernier jeu Pokémon. Cependant, si vous cherchez à économiser de l’argent, il n’y a pas de meilleure offre pour ce nouveau titre dans les magasins britanniques en ce moment.

Currys répertorie actuellement le jeu à 39,99 £. Cependant, si vous optez pour la date de livraison gratuite 3-5 et utilisez le code SWNEXTDAY à la caisse, vous pouvez économiser cinq euros supplémentaires. Le coupon ne peut être utilisé conjointement avec aucune autre offre.

Vous pouvez actuellement empocher le jeu pour seulement 34,99 £ de Currys en baisse par rapport à un RRP de 44,99 £ – un prix qui Nintendo et Amazone les deux ont actuellement répertorié.

Après des mois d’attente, Pokémon Legends : Arceus est enfin là, et la dernière entrée de la franchise s’envole des étagères. Malgré la demande, Currys a une offre qui tue.

