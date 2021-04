Au cours des deux dernières années, Sony a suivi une stratégie inhabituelle d’annonce de téléphones sans prix ni disponibilité. Il en va de même pour le Xperia 1 III récemment annoncé, mais nous avons maintenant notre deuxième indice sur les prix du meilleur chien de la division mobile de Sony grâce à une liste dans une boutique en ligne chinoise.





Sony Xperia 1 III a divulgué les prix et la date de lancement pour le marché chinois

Le stockage de 256 Go coûte CNY 8499 (1313 $ / 1084 €) tandis que la version 512 Go coûtera 9499 CNY (1468 $ / 1212 €). Ces prix sont plus ou moins ce que nous avons vu dans les listes de précommande sur la boutique en ligne officielle de Sony en Russie. Le Xperia 1 III sera annoncé le 20 mai en Chine.

Découvrez notre version Hot de la nouvelle gamme Xperia et dites-nous ce que vous pensez des prix du dernier produit phare de Sony.

La source (en chinois)