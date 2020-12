Les membres du personnel de la Literary Review, un magazine britannique à ne pas confondre avec une publication basée au New Jersey du même nom, ont organisé de terribles écrits sexuels pendant près de trois décennies. Le but du prix, selon le magazine, est d’honorer la «scène de description sexuelle la plus horrible de l’année» et d’attirer l’attention «sur les passages de description sexuelle mal écrits, redondants ou carrément dignes de grincement dans la fiction moderne».

Pour la première fois en plus d’une décennie, un concours pour récompenser la pire écriture sexuelle en langue anglaise ne livrera pas de gagnant au public, un soulagement pour les lecteurs laissés pour compte par la sélection annuelle et une triste nouvelle pour les connaisseurs mondiaux de grincer des dents.

Les nominés ont inclus certains des noms les plus célèbres de la fiction des 30 dernières années. L’année de la victoire de Mme Johnson, John Updike a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière. Parmi les auteurs inscrits sur la liste restreinte figurent Salman Rushdie, Stephen King et Haruki Murakami.

Bien que la liste des gagnants soit dominée par les hommes, quelques femmes ont remporté le prix, dont Rachel Johnson, une ancienne rédactrice en chef de magazine (et la sœur du Premier ministre Boris Johnson de Grande-Bretagne), qui a gagné en 2008. Les juges ont noté son utilisation répétée. d’images animales, comme lorsqu’elle comparait les doigts d’un personnage à «un papillon de nuit pris dans un abat-jour» et sa langue à «un chat léchant un plat de crème».

Le gagnant en 2013, Manil Suri, a comparé le sexe à explosion de supernovas , ayant des caractères «stries comme des super-héros devant les systèmes solaires» et «plongent à travers des bancs de quarks et de noyaux atomiques». Norman Mailer a remporté, à titre posthume, en 2007, grâce à son utilisation inventive de l’expression «une bobine d’excréments». Le vainqueur en 1997, Nicholas Royle, a décrit une exclamation «quelque part entre un phoque échoué et une sirène de police».

Depuis que le prix a été créé en 1993 par la critique Rhoda Koenig et l’éditeur Auberon Waugh, le fils d’Evelyn Waugh, les passages nominés ont inclus un comparaison d’un orgasme à «une anguille démoniaque», des descriptions non conventionnelles du corps humain, telles ont des hanches «qui pourraient supporter toute une gamme de brosses à dents» – et des voyages coïtaux dans l’espace extra-atmosphérique.

D’autres années, les éditeurs de Literary Review se réunissent au In and Out Club dans le centre de Londres pour célébrer, en lisant des extraits à haute voix et en remettant le prix au gagnant: un pied en plâtre. La plupart des écrivains ont reçu le prix avec bonne humeur, y compris Mme Johnson, qui a appelé le prix un «honneur absolu», et Iain Hollingshead, qui a dit après son Victoire 2006, «J’espère gagner chaque année.»

D’autres se sont montrés moins intéressés, notamment le chanteur Morrissey, qui a gagné en 2015 et dit le journal uruguayen El Observador qu’il valait «mieux se tenir à distance indifférente» de «ces horreurs répugnantes». Et certains critiques ont a appelé le prix lui-même mal orienté et l’intimidation, en disant que cela pourrait effrayer les écrivains en écrivant sur le sexe.

Les rédacteurs en chef du magazine ne s’attendent cependant pas à un tel froid. Mardi, ils ont déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole anonyme qu’ils «prévoyaient une vague d’entrées l’année prochaine», car les règlements de verrouillage donnent lieu à «toutes sortes de nouvelles pratiques sexuelles».

«Il est rappelé aux auteurs que le cybersexe et d’autres formes de divertissement à domicile relèvent de ce prix», a déclaré le porte-parole. «Les scènes se déroulant dans les champs, les parcs ou les cours arrière, ou à l’intérieur avec les fenêtres ouvertes et moins de six personnes présentes ne seront pas non plus exemptes d’un examen.»