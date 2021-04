La crypto-monnaie, également connue sous le nom de monnaie virtuelle ou monnaie numérique, a pris d’assaut le monde en 2017. Quatre ans plus tard, nous voyons des bitcoins atteindre des niveaux records – avant de redescendre ce week-end.

Mais avec tout le battage médiatique autour des monnaies numériques, sont-elles un bon investissement? Eh bien, ça vadépendent de votre tolérance au risque lors de la constitution de votre portefeuille et de vos objectifs de placement à long terme.Mais nous pouvons commencer par en savoir plus sur ce dans quoi vous souhaitez investir.

Qu’est-ce que la crypto-monnaie?

La crypto-monnaie est une forme de paiement qui peut être échangée en ligne contre des biens et des services. De nombreuses entreprises ont émis leurs propres devises, souvent appelées jetons, et celles-ci peuvent être échangées spécifiquement contre le bien ou le service fourni par l’entreprise. Pensez-y comme vous le feriez pour des jetons d’arcade ou des jetons de casino. Vous devrez échanger de la monnaie réelle contre la crypto-monnaie pour accéder au bien ou au service.

Les crypto-monnaies fonctionnent à l’aide de la blockchain, une technologie décentralisée répartie sur de nombreux ordinateurs qui gère et enregistre les transactions. Une partie de l’attrait de cette technologie est sa sécurité.

Comment fonctionne la blockchain?

Une blockchain est un registre décentralisé et distribué auquel de nombreuses parties différentes peuvent accéder simultanément. Lorsqu’une transaction est terminée, elle est enregistrée sur un «bloc». Lorsque la mémoire d’un bloc est pleine, elle est ajoutée à la fin de la blockchain, toujours dans un ordre successif. Il fait alors partie de la base de données permanente des transactions de la blockchain. Aux fins du bitcoin, la blockchain enregistre les détails de la transaction, comme le montant et la durée, mais pas les détails personnels des parties impliquées.

Qu’est-ce que Dogecoin?

Le « memecoin » a été créé en 2013 comme une blague se moquant de la flambée des pièces numériques telles que le bitcoin, explique le site d’informations sur les crypto-monnaies Coindesk. Dogecoin a été inspiré par le populaire mème Doge, qui offre l’image d’un Shiba Inu regardant de côté la caméra avec des sourcils levés, selon le site Web Know Your Meme.

Dogecoin a grimpé en flèche de plus de 5000% depuis le début de l’année. Sa valeur marchande est de 51 milliards de dollars, selon CoinGecko, un site de données sur les cryptomarchés. C’est plus que la capitalisation boursière du géant de l’automobile Ford, qui s’élève à près de 48 milliards de dollars.

Avec la chute du prix du Bitcoin au cours du week-end, les fans de Dogecoin espèrent faire le 20 avril « Doge Day ».

Qu’est-ce que Bitcoin?

Bitcoin, la pièce numérique la plus populaire au monde, est un type de crypto-monnaie. Il peut être utilisé pour terminer une transaction entre deux parties sans impliquer un intermédiaire. Il permet des transactions directes et privées entre les utilisateurs, sans pratiquement aucun coût de transaction; quelque chose qu’il peut accomplir car il est alimenté par la technologie blockchain.

Devriez-vous acheter Bitcoin ou Dogecoin?

Cela dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre avec vos investissements. Si vous aviez investi dans le bitcoin lors de son introduction en 2009, vos rendements pourraient se chiffrer en millions, voire en milliards, car il était initialement évalué à 0 $.

De plus en plus d’entreprises et d’investisseurs achèteront probablement du bitcoin dans l’année à venir, ce qui pourrait contribuer à faire grimper le prix de la crypto-monnaie.

Mais cela n’a pas toujours été facile.

Le Bitcoin a été très volatil. À la fin de 2017, le jeton numérique est passé à près de 20000 dollars, avant de s’effondrer à près de 3000 dollars l’année suivante.

La forte hausse de la valeur des bitcoins et du Dogecoin a récemment fait craindre une éventuelle bulle sur le marché de la crypto-monnaie, préviennent certains analystes, le bitcoin ayant plus que doublé depuis le début de 2021.

Comment acheter de la crypto-monnaie?

Il existe plusieurs façons d’acheter du bitcoin. L’un des plus populaires consiste à utiliser un portefeuille Bitcoin. L’un des plus populaires de ces portefeuilles est probablement Coinbase, qui permet aux utilisateurs de lier un compte bancaire existant pour déposer et retirer des fonds dans le but d’acheter et de vendre des bitcoins. Un autre portefeuille doté d’une fonctionnalité intéressante est Wirex, qui est livré avec une carte de paiement qui convertit votre bitcoin dans la devise locale lors d’un achat.

Une autre façon d’acheter des bitcoins consiste à utiliser Bitcoin Depot, qui permet aux utilisateurs d’effectuer des dépôts en espèces dans certains guichets automatiques situés dans plusieurs États.

Pour les investisseurs, le moyen le plus simple d’obtenir une exposition aux bitcoins est probablement via leur courtage. Des fonds comme le Grayscale Bitcoin Trust ont été créés dans ce but précis, mais méfiez-vous: Souvent, les actions de cet ETF et d’autres similaires se négocient bien au-dessus de l’exposition au bitcoin sous-jacente.

Venmo, l’application de paiement numérique appartenant à PayPal, a récemment annoncé une option de cryptage, qui permettrait à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et de détenir de la crypto-monnaie. Les clients auront le choix entre quatre types de crypto-monnaie: Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash.

Qu’est-ce qu’un NFT?

NFT est l’abréviation de jeton non fongible. Les articles fongibles sont facilement interchangeables. Prenons l’exemple de l’argent. Si nous avons chacun un billet de 20 $, nous pourrions les échanger sans que leur valeur ne change. Dans le cas d’un jeton non fongible, chacun est unique et ne peut pas être directement échangé contre un autre.

Un NFT est essentiellement un élément de données qui vérifie que vous restez propriétaire d’un élément numérique, d’une œuvre d’art à un extrait d’un tir gagnant dans un jeu NBA.

Contribuant: Brett Molina, USA AUJOURD’HUI; Matthew Cochrane et Joe Tenebruso, The Motley Fool; James Royal, NerdWallet.com