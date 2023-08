Le prix Athena de Joliet Chamber est décerné à Denise Winfrey – Shaw Local

Denise Winfrey, membre du conseil d’administration du comté de Will, recevra le prix Athena 2023, a annoncé lundi la chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet.

Winfrey a récemment terminé un mandat en tant que président de l’Association nationale des comtés et est maintenant le président sortant de l’organisation.

Elle recevra le prix lors d’un déjeuner à 11 h 30 le 13 septembre dans la salle de bal victorienne du Jacob Henry Mansion Estate.

La chambre a annoncé le prix en collaboration avec son Conseil des femmes au travail, notant qu’il honore les leaders qui font preuve d’excellence professionnelle, contribuent à la qualité de vie des autres et aident les femmes à réaliser leur potentiel de leadership.

« Le mentorat des femmes est une mission essentielle qui motive la poursuite du service public de Winfrey », selon le communiqué de la chambre.

Winfrey est commissaire du conseil de comté pour le district 6 à Joliet. Elle a pris sa retraite de Commonwealth Edison en tant que consultante interne en 2000. Winfrey occupe également des postes de direction à l’hôpital Silver Cross et à la clinique médicale Will Grundy. Elle est une ancienne présidente du conseil d’administration de la Will Grundy Medical Clinic.

Elle a fréquenté les écoles publiques de Joliet et est titulaire d’une maîtrise ès sciences de l’Université américaine de Washington, DC

L’activité communautaire a inclus le service en tant que présidente législative du National Hookup of Black Women et présidente du conseil d’administration du Will-Grundy Center for Independent Living.

Les réservations pour le déjeuner honorant Winfrey en tant que récipiendaire du prix Athena peuvent être faites en appelant la chambre au 815-727-5371 ou en ligne à www.jolietchamber.com.