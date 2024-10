Le Prix Aga Khan d’architecture annonce le jury principal pour l’édition 2025

Universita Luigi Bocconi Milan par Grafton Architects. Image © Iwan Baan

Le Prix Aga Khan d’architecture a annoncé le jury principal du 16ème cycle de récompense. Le panel indépendant comprend Yvonne Farrell, lauréate du prix Pritzker, David Basulto, fondateur d’ArchDaily, et Lucia Allais, directrice du Buell Center. Créé en 1977 par l’Aga Khan IV, ce concours visait à mettre en lumière des projets architecturaux ayant un impact positif significatif sur les communautés islamiques du monde entier. Le prix est décerné tous les trois ans et est doté d’une récompense monétaire totalisant 1 million de dollars américains.

Après sélection des projets présélectionnés, chaque projet sera examiné sur place par des experts indépendants, principalement en architecture et domaines connexes. Le jury se réunira à nouveau à l’été 2025 pour évaluer les avis et sélectionner les gagnants. Le prix vise à se concentrer sur une architecture qui répond aux besoins physiques, sociaux et économiques des gens tout en répondant aux aspirations culturelles. L’accent est mis sur l’utilisation innovante des ressources et de la technologie locales, ainsi que sur les projets susceptibles d’inspirer des initiatives similaires.

École primaire Jadgal / Bureau Daaz. Image © Acte Studio

Le Prix ​​Aga Khan d’architecture fait partie du Fiducie Aga Khan pour la culture (AKTC), une agence du Réseau Aga Khan de développement. L’AKTC organise également les Aga Khan Music Awards et promeut la sensibilisation culturelle à travers son programme éducatif. De plus, le Musée Aga Khan de Toronto est un projet clé dans ce cadre, favorisant les contributions culturelles et l’architecture islamiques.

Les neuf membres du Jury Master du 16ème cycle de Prix, 2023-2025, sont :

Azra Aksamija

Professeur et directeur du programme d’art, de culture et de technologie, Massachusetts Institute of Technology, Boston, États-Unis

Azra Akšamija, née à Sarajevo et basée à Boston, est artiste et historienne de l’architecture au MIT, où elle dirige le programme Art, Culture et Technologie et a fondé le Future Heritage Lab. Son travail aborde le patrimoine culturel et la justice sociale, explorant des thèmes tels que la représentation de l’Islam et la résilience des réfugiés. Elle est l’auteur de plusieurs livres et son travail a été exposé internationalement. Récompensée par des prix dont le Prix Aga Khan d’architecture en 2013, elle se concentre sur le rôle de l’art dans la résolution des problèmes sociaux et environnementaux.

Noura Al-Sayeh Holtrop

Conseiller pour les projets patrimoniaux, Autorité de Bahreïn pour la culture et les antiquités, Manama, Bahreïn

Noura Al-Sayeh Holtrop est architecte et conservatrice avec plus de 15 ans d’expérience dans le développement et la planification culturelle. Elle conseille l’Autorité de Bahreïn pour la culture et les antiquités, en se concentrant sur les institutions culturelles et la réhabilitation urbaine. Elle est membre du conseil d’administration du Musée palestinien et a travaillé à l’échelle internationale. Elle a co-organisé le projet de l’UNESCO, lauréat du Lion d’or de Bahreïn, à la Biennale de Venise en 2010 et a dirigé le projet UNESCO « Pearling, témoignage d’une économie insulaire », recevant le Prix Aga Khan d’architecture en 2019. Elle a été évaluatrice sur place pour le prix. en 2022.

Centre de mémoire culturelle Rohingya / Rizvi Hassan. Image © Rizvi Hassan

Lucie Allais

Directeur, Buell Center, École supérieure d’architecture, de planification et de préservation de l’Université Columbia, New York, États-Unis

Lucia Allais est une historienne de l’architecture qui s’intéresse aux interactions entre l’architecture, la technologie et la politique. Diplômée du MIT, de Harvard et de Princeton, elle est professeure associée à l’Université de Columbia et dirige son Temple Hoyne Buell Center. Membre fondateur de l’Aggregate Architectural History Collaborative, Allais est impliqué dans la revue Grey Room. Son livre « Designs of Destruction » explore les origines des politiques mondiales en matière de patrimoine. Elle écrit sur des sujets tels que le rôle du béton armé dans le changement anthropique.

David Basulto

Fondateur, ArchDaily, Santiago, Chili et Berlin, Allemagne

David Basulto est un architecte et éditeur diplômé de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2006. Il a fondé ArchDaily, le site Web d’architecture le plus visité au monde, avec pour mission de responsabiliser la communauté du design. Basulto, ancien rédacteur en chef, est membre de la Fondation Endeavour et du Conseil consultatif de l’Université Tecnológico de Monterrey. Il a été commissaire de la Biennale d’architecture de Venise, a fait partie de nombreux jurys et a été nommé l’un des 100 jeunes leaders du Chili, recevant le Prix national de l’innovation en 2013.

Rénovation de la Maison d’Hôtes Niemeyer / Studio d’Architecture Est. Image © Fiducie Aga Khan pour la culture / Cemal Emden

Yvonne Farrell

Académie d’architecture, Mendrisio, Suisse ; Fondateur et associé, Grafton Architects, Dublin, Irlande

Yvonne Farrell est une architecte irlandaise diplômée de l’University College de Dublin en 1974 et a cofondé Grafton Architects avec Shelley McNamara en 1978. Fellow du RIAI et membre honoraire du RIBA, elle a travaillé sur des projets notables comme le Town House Building à Kingston. Université et Ecole d’Economie de Toulouse. Yvonne Farrell et Shelley McNamara ont été sélectionnées comme lauréates du prix Pritzker 2020.

Musée d’art contemporain et centre culturel Argo / Ahmadreza Schricker Architecture Nord . Image © ASA Nord

Kabage Karanja

Co-fondateur, Cave_bureau, Nairobi, Kenya ; Professeur adjoint de conception architecturale, Université de Yale, New Haven, États-Unis

Kabage Karanja est un architecte, chercheur et éducateur basé à Nairobi. Qualifié du Royal Institute of British Architects en 2011, il dirige Cave_bureau, explorant l’architecture dans la nature, en se concentrant sur les villes africaines postcoloniales. Il a été professeur adjoint adjoint à l’Université de Columbia et professeur adjoint invité Louis I. Kahn à Yale. Son travail, dont « Le Musée de l’Anthropocène », a été largement publié et exposé dans le monde entier, gagnant une reconnaissance à la Biennale d’architecture de Venise.

Yacouba Konaté

Professeur de philosophie, Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire

Yacouba Konaté, commissaire d’exposition, écrivain et critique d’art, est titulaire d’un doctorat en philosophie de l’Université Panthéon-Sorbonne. Il est vice-président du Conseil scientifique de l’Académie des sciences, des arts, des cultures africaines et des diasporas d’Abidjan, et dirige la Rotonde des Arts Contemporains. Il a été consultant en développement culturel, a enseigné à l’échelle internationale et a organisé des événements artistiques majeurs, notamment Dak’Art et la Biennale de Venise. Konaté a publié de nombreux ouvrages sur la culture et la politique africaines, notamment sur Alpha Blondy et la Biennale de Dakar.

Centre de mémoire culturelle Rohingya / Rizvi Hassan. Image © Rizvi Hassan

Hassan Radoine

Directeur général et professeur ordinaire, Citinnov SA pour la planification territoriale intégrée et les villes intelligentes, Université Polytechnique Mohammed VI, Rabat, Maroc

Hassan Radoine, conservateur et éducateur en architecture, est professeur titulaire et directeur général de Citinnov SA à l’Université Polytechnique Mohammed VI de Rabat, au Maroc. Il fonde SAP+D et dirige l’École Nationale d’Architecture (ENA). Le travail de Radoine couvre la conception durable et les villes intelligentes. Il est l’auteur de « Architecture in Context » et a conseillé des organisations comme ONU-Habitat. Il a été évaluateur sur place pour le Prix Aga Khan d’architecture.

Mun Summ Wong

Professeur en pratique, Département d’architecture, Collège de design et d’ingénierie, Université nationale de Singapour ; Directeur co-fondateur, WOHA, Singapour

Mun Summ Wong a cofondé le cabinet d’architectes WOHA basé à Singapour avec Richard Hassell en 1994. Il est professeur à l’Université nationale de Singapour et titulaire de la chaire Seidler à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Impliqué dans divers comités, le travail de Wong se concentre sur une architecture durable et connectée à la communauté. Les projets WOHA mettent l’accent sur les environnements interconnectés et la résilience. Ils ont reçu de nombreux prix, notamment le Prix Aga Khan et le Bâtiment mondial de l’année du Festival mondial d’architecture, pour des projets tels que Kampung Admiralty et Oasia Hotel Downtown.