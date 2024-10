Le Prix Aga Khan d’architecture annonce le jury principal 2025

Genève, Suisse, 3 octobre 2024 – Le jury principal du Prix Aga Khan d’architecture 2025 a été annoncé aujourd’hui. Le jury indépendant, chargé de sélectionner les lauréats du prestigieux prix d’un million de dollars américains, se réunira en janvier pour évaluer et présélectionner les projets parmi des centaines de nominations dans le monde entier.

Les neuf membres du Jury Master du 16ème cycle de Prix (2023-2025) sont :

Azra Aksamija , Professeur et directeur du programme d’art, de culture et de technologie, Massachusetts Institute of Technology, Boston, États-Unis

Noura Al-Sayeh Holtrop , Conseiller pour les projets patrimoniaux, Autorité de Bahreïn pour la culture et les antiquités, Manama, Bahreïn

Lucie Allais , Directeur, Buell Center, École supérieure d’architecture, de planification et de préservation de l’Université Columbia, New York, États-Unis

David Basulto , Fondateur, ArchDaily, Santiago, Chili et Berlin, Allemagne

Yvonne Farrell , Académie d’architecture, Mendrisio, Suisse ; Fondateur et associé, Grafton Architects, Dublin, Irlande

Kabage Karanja , Co-fondateur, Cave_bureau, Nairobi, Kenya ; Professeur adjoint de conception architecturale, Université de Yale, New Haven, États-Unis

Yacouba Konaté , Professeur de Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire

Hassan Radoine , Directeur général et professeur ordinaire, Citinnov SA pour la planification territoriale intégrée et les villes intelligentes, Université Polytechnique Mohammed VI, Rabat, Maroc

Mun Summ Wong , Professeur en pratique, Département d’architecture, Collège de design et d’ingénierie, Université nationale de Singapour ; Directeur co-fondateur, WOHA, Singapour

Après la sélection de la liste restreinte, les projets seront soumis à des examens rigoureux sur place par des experts indépendants, dont la majorité sont des architectes, des spécialistes de la conservation, des planificateurs ou des ingénieurs en structure. Le Jury se réunira une seconde fois à l’été 2025 pour examiner les évaluations sur place et sélectionner les gagnants finaux.

Le processus de sélection met l’accent sur une architecture qui non seulement répond aux besoins physiques, sociaux et économiques des gens, mais qui stimule et répond également à leurs aspirations culturelles. Une attention particulière est accordée aux projets de construction qui utilisent les ressources locales et la technologie appropriée de manière innovante, ainsi qu’aux projets susceptibles d’inspirer des efforts similaires ailleurs.

Le Prix Aga Khan d’architecture est régi par un Comité de pilotage présidé par Son Altesse l’Aga Khan. Les autres membres du Comité Directeur sont :

Meisa Batayneh , Architecte principal, fondateur, maisam architects and ingénieurs, Amman, Jordanie

Souleymane Bachir Diagne , Professeur aux départements de français et de philosophie, Columbia University, New York, États-Unis

Lesley Lokko, Fondateur et directeur, African Futures Institute, Accra, Ghana

Gülru Necipoğlu, Directeur et professeur du Programme Aga Khan d’architecture islamique, Université Harvard, Cambridge, États-Unis

Hashim Sarkis, Doyen de l’École d’architecture et de planification, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, États-Unis

Sarah M. Whiting, Doyen de la Graduate School of Design, Harvard University, Cambridge, États-Unis

Farrokh Derakhshani est le directeur du prix.

REMARQUES

Le Prix Aga Khan d’architecture fait partie du Trust Aga Khan pour la culture (AKTC), une agence du Réseau Aga Khan de développement (AKDN), qui intègre le patrimoine culturel dans ses stratégies de développement plus larges.

L’AKTC s’efforce de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel et matériel des sociétés musulmanes, en veillant à ce que la culture joue un rôle central dans l’amélioration des perspectives économiques et en donnant de l’espoir aux communautés vulnérables. Ses programmes comprennent le Programme Aga Khan des villes historiques, qui vise à revitaliser les villes historiques du monde musulman, tant sur le plan culturel que socio-économique. Depuis trois décennies, elle s’engage dans la réhabilitation des quartiers historiques du Caire, de Kaboul, d’Herat, d’Alep, de Delhi, de Zanzibar, de Mostar, du nord du Pakistan, de Tombouctou et de Mopti.

Les programmes de l’AKTC comprennent également les Aga Khan Music Awards, un programme interrégional d’éducation musicale et artistique proposant des activités de performance, de sensibilisation, de mentorat et de production artistique à l’échelle mondiale ; le programme éducatif, qui vise à promouvoir une prise de conscience plus large et plus profonde parmi les jeunes de la philosophie et des valeurs qui sous-tendent les efforts du Trust ; et le Musée Aga Khan de Toronto, qui offre aux visiteurs une fenêtre sur les contributions artistiques, intellectuelles et scientifiques des civilisations musulmanes au patrimoine mondial.

Le Trust soutient le programme Aga Khan pour l’architecture islamique de l’Université Harvard et du Massachusetts Institute of Technology, ainsi que www.ArchNet.orgune ressource en ligne majeure sur l’architecture islamique.

De plus amples informations sur le Prix, le Trust et les autres activités de l’AKDN sont disponibles sur notre site Web : https://the.akdn