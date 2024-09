Le prix à payer pour installer Las Vegas à Inglewood

Allez au Dôme Intuit À Inglewood, le nouveau domicile ultramoderne de l’équipe de basket-ball des LA Clippers, vous serez accueillis par des œuvres d’art créées par des personnes de couleur. Parmi les œuvres, on trouve une immense fresque qui célèbre les monuments et les personnalités notables de Los Angeles et d’Inglewood, ainsi qu’un panneau lumineux au néon bleu éclatant sur lequel on peut lire : « Nous sommes peut-être tous venus sur des navires différents, mais nous sommes tous dans le même bateau maintenant », une citation de la regrettée militante des droits civiques Whitney M. Young Jr. Le couvercle de l’Intuit Dome lui-même est une toile futuriste élégante ressemblant à un croisement entre un ballon de basket et un vaisseau spatial prêt à décoller. Tout cela crée une première impression de résilience culturelle et de mouvement vers l’avant, suggérant que ce palais des sports et des concerts de 2 milliards de dollars a été construit, si ce n’est pour les gens, du moins en pensant aux gens.

La réalité n’est pas aussi altruiste. L’Intuit Dome est le dernier ajout à la ville dans la ville en pleine croissance d’Inglewood, composée de stades, de salles de spectacle et d’un casino, qui comprend le SoFi Stadium, le Kia Forum, ainsi que des développements de vente au détail et de logements émergents sur le terrain de l’ancien hippodrome de Hollywood Park. Tout cela est situé dans quelques pâtés de maisons au milieu de la ville, un Las Vegas entouré par Inglewood.

Intuit Dome est le projet favori du propriétaire des Clippers et milliardaire Steve Ballmer, qui possède également le Forum. Ballmer a présenté Intuit comme un véritable « partenaire communautaire », s’engageant 100 millions de dollars aux caisses publiques, principalement pour des logements abordables. Entre cela et l’ajout de nouveaux emplois et de programmes comme l’éducation financière et entrepreneuriale, le Dome espère générer 260 millions de dollars par an d’activité économique à Inglewood, ce que ses promoteurs qualifient d’historique.

Mais il reste à voir dans quelle mesure tout cela va réellement améliorer la ville. Les problèmes civiques d’Inglewood comprennent une crise du logement abordable, en partie due à tout ce développement fastueux, et un district scolaire qui est au bord de l’effondrement. Au rez-de-chaussée, le Dome signifie encore plus de maux de tête liés à la circulation, en plus des maux de tête de plus en plus nombreux pour les résidents (y compris moi) qui ont commencé avec l’ouverture de SoFi en 2020. Ainsi, s’il est vrai que l’Intuit marque l’arrivée officielle d’Inglewood en tant que capitale du sport et du divertissement du sud de la Californie, cela soulève également une question : est-ce ce dont la dernière ville majoritairement noire du comté de Los Angeles a besoin pour prospérer ?

Le gouvernement de la ville le pense certainement. Le maire James Butts a vanté l’Intuit Dome comme la dernière et peut-être la plus grande plume d’un chapeau que beaucoup de gens pensaient qu’Inglewood ne porterait jamais. Il dit également que les sites sont une aubaine pour l’économie d’Inglewood : la ville a exigé que la main-d’œuvre de construction d’Intuit soit composée à 35 % d’embauches locales, comme elle l’a fait pour le SoFi Stadium. 55 millions de dollars de salaires, a déclaré Butts, sont ainsi restés dans la ville. Le maire fait maintenant pression pour la construction du stade Connecteur de transport en commun d’Inglewoodun système de transport de personnes de 2 milliards de dollars qui transporterait les foules de la station de métro K Line jusqu’aux sites – SoFi, le Forum, Intuit – à 2,5 km. Il est censé alléger le trafic écrasant et réduire la pollution, mais Butts a également en tête les événements mondiaux qui se dérouleront dans la ville, principalement les Jeux olympiques de 2028. Le maire voit tout cela comme une façon pour Inglewood de se lever pour faire face à son avenir.

Mais toute vision de l’avenir doit être partagée par les résidents, en particulier les résidents noirs qui se méfient à juste titre des déplacements. Coalition Uplift Inglewoodune organisation de base qui défend le droit au logement, a poursuivi la ville pour ne pas avoir donné la priorité au logement abordable sur le terrain public qu’elle a vendu à Ballmer pour construire l’Intuit Dome. La coalition a perdu le procès, mais pas la guerre.

Derek Steele, un organisateur de la coalition, est désormais directeur exécutif du Social Justice Learning Institute, situé à quelques pâtés de maisons de l’arrêt de la ligne K. Il a déclaré que le procès avorté avait permis d’obtenir des gains importants : en 2019, Inglewood a adopté une loi sur la justice pour les femmes. loi sur le contrôle des loyers — la première de l’histoire locale — qui est toujours en vigueur (mais pas pour les immeubles d’appartements plus récents). Et Intuit a versé 100 millions de dollars à la ville dans le cadre d’un accord sur les avantages communautaires, dont 75 millions de dollars destinés au logement abordable. Certains de ces logements sont en cours de construction, notamment le Sankofa Place à Centinela. Steele a déclaré que ces gains sont une reconnaissance importante de la part de la ville et des promoteurs que la communauté fait effectivement partie du développement, et non pas seulement en est le spectateur. « Est-ce parfait ? 75 millions de dollars suffisent-ils pour le logement ? Non », a-t-il déclaré. « La gentrification est quelque chose que nous devons encore gérer. Mais nous faisons des pas dans la bonne direction. »

Pour mémoire, Steele estime que se ranger du côté de l’un des deux discours opposés – les salles sont formidables pour la ville, les salles sont terribles pour les résidents – est un faux choix. La réalité est plus nuancée, comme le fait que certains propriétaires de petites entreprises profitent de toute cette nouvelle activité, d’autres non. De même, certains propriétaires voient la valeur de leur propriété augmenter considérablement, tandis que les locataires – la majorité des résidents d’Inglewood – sont sous pression.

La bataille politique autour de l’Inglewood Transit Connector éclaire la question de savoir qui et quoi devrait définir le progrès. Le projet est vigoureusement contesté par la représentante Maxine Waters, dont le district comprend Inglewood. Elle a déclaré qu’il s’agissait d’un avantage hors de prix qui servirait les salles de concert et le stade – le Las Vegas – et non les transports et autres besoins du vrai Inglewood. L’ITC implique que la ville utilise le domaine éminent pour autoriser 44 autres entreprises locales à se consacrer à un autre « bien public » qui ne peut s’empêcher de ressembler à un déplacement et à une perte dont la communauté n’a guère besoin. Waters a fait valoir que les navettes sont une alternative bien moins chère – et bien moins glamour qu’un véhicule de transport surélevé – qui pourrait faire le même travail.

Le projet de loi de l’État est également controversé et symbolique de l’influence que les salles ont sur la direction d’Inglewood. AB 3206 Le nouveau projet de loi sur le « dernier appel pour l’alcool » s’applique uniquement aux détenteurs de suites VIP de l’Intuit Dome, ce qui lui donne une exemption à la loi de l’État qui exige que les bars ferment à 14 heures. Le projet de loi a été critiqué comme une exception pour un intérêt très particulier, à savoir Steve Ballmer. Il est parrainé par la députée Tina McKinnor (D-Inglewood), élue en 2022 sur une plateforme progressiste et qui s’engage à donner la priorité aux personnes. Il est difficile de contester ce dont il s’agit. (L’AB 3206 a franchi le pas de la législature et attend la signature du gouverneur Gavin Newsom.)

Steele a déclaré que même s’il comprenait le scepticisme, il était utile de se rappeler à quoi ressemblait Inglewood en 2008, lorsque la crise économique a encore plus dévasté une ville qui souffrait encore de la perte de ses entreprises phares, les LA Lakers et le Forum. Seize ans plus tard, cet éclat est de retour, et même plus. « Ces endroits ne vont pas disparaître, ils vont rester », a déclaré Steele. « Les gens doivent continuer à se présenter pour s’assurer que les bonnes choses se produisent. Mais nous devons continuer à garder la porte ouverte. »