Le privilège blanc n’est qu’un MYTHE pour 1 million d’enfants blancs de la classe ouvrière

Les enfants blancs de la classe ouvrière ont été abandonnés par les écoles pendant des décennies, et des phrases réveillées telles que «privilège blanc» aggravent la situation.

Voilà. Je l’ai dit. Le ciel ne s’est pas effondré. Le monde n’a pas implosé.

Cela peut mettre certaines personnes mal à l’aise. Certains peuvent ressentir le besoin d’accéder à leur compte Twitter et de s’en prendre à moi et au comité d’éducation qui a fait cette découverte.

Mais ils sont dans le déni. Laissez-moi le prouver. Voici quelques faits.

Près d’un million d’élèves blancs de la classe ouvrière issus de milieux défavorisés luttent avec leur éducation à tous les stades, de la première prise de livre à la sortie de l’école.

Seulement 53% des enfants britanniques blancs bénéficiant de repas scolaires gratuits atteignent leurs objectifs attendus à l’âge de quatre ou cinq ans. C’est l’un des chiffres les plus bas de tous les groupes ethniques.

Les choses ne font qu’empirer avec l’âge.

Dans les GCSE, seulement 17,7 % des enfants blancs de la classe ouvrière obtiennent une 5e année (l’équivalent de l’ancien C) en mathématiques et en anglais. Encore une fois, ils sont à la traîne de leurs camarades de classe.

Et seulement 16% de ces enfants finissent à l’université ou dans un autre type d’enseignement supérieur, le plus bas de tous les groupes ethniques, à l’exception des gens du voyage d’origine irlandaise et des Tsiganes/Roms.

À chaque étape, ils sont moins performants que presque tous les autres groupes ethniques ou cohortes.

PAS SEULEMENT LA PAUVRETÉ

Cela est le résultat de décennies de négligence, d’excuses boiteuses et de pensées paresseuses.

Demandez pourquoi ces statistiques sont si mauvaises et les perspectives de ces enfants si pauvres et vous obtenez la même réponse : c’est dû à la pauvreté.

Pourtant, si la pauvreté en est la seule raison, pourquoi se fait-il que les enfants d’autres communautés ethniques mais de milieux tout aussi défavorisés réussissent beaucoup mieux ?

Le gouvernement ne peut pas simplement offrir plus de la même chose. Et l’établissement d’enseignement ne peut pas simplement expliquer cela en blâmant uniquement la pauvreté. Nous devons faire mieux et viser plus haut.

Il existe de nombreuses raisons complexes pour lesquelles les garçons et les filles blancs de la classe ouvrière luttent à l’école.

Pour certains, ce sera parce qu’ils sont issus de familles qui, au fil des générations, ont cessé leurs études. Leurs mères et leurs pères ont peut-être détesté l’école, abandonné prématurément, sans en voir l’utilité.

Le financement est également un problème. Les gouvernements ont passé des décennies à jeter de l’argent dans les grandes villes, mais les villes où vivent les communautés ouvrières blanches sont trop souvent oubliées et laissées pour compte.

Il y a peu de jeunes et de groupes communautaires dans ces villes qui encouragent l’apprentissage et rassemblent les gens. Les cabanes scoutes ont fermé et les bancs de l’église sont de plus en plus vides.

Sans ce soutien, il n’est pas étonnant que si peu d’enfants blancs de la classe ouvrière poursuivent leurs études à l’université. Alors que faut-il faire ?

La première chose est que le récit doit changer. Pendant trop longtemps, discuter de ce sujet a été un tabou.

Des concepts erronés tels que le privilège blanc sont de plus en plus répandus.

Barnardo fait la leçon à ses parents sur le privilège des blancs sur son site Internet, mais il vaudrait mieux se concentrer sur la prise en charge des enfants défavorisés.

Les conseils locaux à court d’argent dépensent leurs réserves décroissantes pour ces leçons, tout en réduisant les travaux de base tels que les soins sociaux.

Même l’Association nationale des professeurs d’éducation religieuse recommande des cours de privilège blanc aux enfants aussi jeunes que huit ans.

« Les écoles sont inégales » STEFANIE CURRAN, 38 ans, mère de deux enfants et travailleuse communautaire de Torquay, Devon, déclare : « On pense que la privation n’existe que dans les centres-villes, mais un tiers des moins de 16 ans de ma région vit dans la pauvreté. «Certains Blancs de la ville sont peut-être privilégiés, mais beaucoup ne le sont pas. « J’ai un crédit universel, j’ai un travail à temps partiel et je dirige une association caritative locale. « J’ai découvert à quel point les normes d’éducation peuvent être différentes dans les écoles voisines lorsque mon fils Brody, âgé de huit ans, a changé d’école. «Il était à l’académie d’Ellacombe, où nous vivons, et a commencé à être victime d’intimidation. Son éducation en pâtit et il ne voulait plus aller à l’école. « Lorsque je l’ai abordé avec son professeur, elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas donner à chaque élève l’attention dont ils avaient besoin. «Après une bataille de 18 mois, au cours de laquelle j’ai dû scolariser Brody à la maison, il a obtenu une place dans une école à quelques minutes de là dans un quartier plus aisé. Les normes sont à des kilomètres les unes des autres. Les enseignants sont beaucoup plus axés sur les besoins des élèves. « Tout le monde, quelle que soit son origine, devrait recevoir une bonne éducation. »

Ceci est erroné pour un certain nombre de raisons.

Premièrement, cela implique une culpabilité collective, plutôt que de dire qu’un individu devrait être responsable du racisme.

Deuxièmement, cela dit aux communautés blanches pauvres qu’elles sont privilégiées alors qu’elles ne le sont pas.

Vous dites à une mère célibataire qui lutte pour élever trois enfants dans un studio de ma circonscription de Harlow, dans l’Essex, qu’ils sont un phare du «privilège blanc» et qu’ils vous riront à juste titre au nez. Mais ne soyez pas surpris s’ils se fâchent aussi.

Troisièmement, c’est simplement inexact étant donné la sous-performance des enfants blancs de la classe ouvrière par rapport aux autres groupes ethniques. Tout ce qu’il fait, c’est opposer groupe contre groupe. Cela doit être arrêté.

CENTRES POUR PARENTS

Il est triste que de nombreuses personnes qui n’ont même pas lu correctement le rapport cherchent à le condamner d’emblée et à balayer les problèmes du terme privilège blanc sous le tapis. Ils ne veulent même pas débattre de la question.

C’est encore une autre raison pour laquelle les garçons et les filles blancs de la classe ouvrière ont souffert si longtemps à l’école. C’est devenu un sujet tabou.

Mais plus maintenant. Notre comité a suggéré un certain nombre de politiques qui peuvent changer les choses pour de bon.

Premièrement, le financement. Cela doit être fait sur mesure – plus d’argent doit aller aux écoles les plus défavorisées, plutôt qu’une approche unique.

Deuxièmement, les parents devraient être soutenus par un centre familial dans chaque ville et des programmes devraient être mis en place pour impliquer les parents dans les écoles et l’éducation de leurs enfants.

Troisièmement, nous avons besoin d’un programme d’études beaucoup plus riche en compétences. La conception et la technologie devraient être ajoutées à l’EBacc des GCSE que les élèves sont encouragés à suivre, et les écoles devraient être obligées d’offrir une voie vers un travail professionnel s’ils veulent obtenir une bonne note de l’Ofsted.

Pour stimuler l’obtention de diplômes, nous devrions offrir aux étudiants la possibilité de faire des apprentissages diplômants, où ils gagnent tout en apprenant, n’ont aucune dette d’études et obtiennent un emploi qualifié à la fin.

Et pour attirer les bons enseignants dans ces écoles en difficulté, nous devons bouleverser la façon dont nous les recrutons. Les ministres devraient introduire un nouvel apprentissage afin que les enseignants puissent obtenir un diplôme d’enseignement tout en apprenant sur le tas, en classe.

« Les enfants n’ont pas remarqué » NETTOYANTE Lorraine Lucas, 44 ans, mère de quatre enfants de Helston, en Cornouailles, déclare : « L’école dans laquelle je suis allée ne m’a pas encouragée à passer les niveaux A. « On n’en parlait pas et personne dans ma famille n’est allé à l’université. « Je veux plus pour mes enfants. Mes plus jeunes sont Tiana, 11 ans, Leah, neuf ans, et Rhea, cinq ans, et c’est difficile pour elles de se faire remarquer. « Ils ne sont pas considérés comme suffisamment différents pour mériter une attention particulière. « Les écoles ne me prennent pas au sérieux. Je suis une femme de ménage, pas comme les parents chics aux portes de l’école. Il existe un préjugé selon lequel si, en tant que parents, vous êtes pauvres ou sans instruction, vos enfants ne valent pas la peine d’être embêtés. « Ou les écoles sont sous pression pour cocher des cases pour l’aide d’un spécialiste, mais les enfants comme le mien n’y ont pas droit. « Il y a un ergothérapeute, mais pas pour mes enfants. « Trousse d’apprentissage supplémentaire, trousse pour besoins éducatifs spéciaux, iPads et ordinateurs portables – je ne peux pas me le permettre. « Rob Halfon a raison de parler des besoins des enfants blancs défavorisés. Si nous voulons apporter des changements, nous devons être inclus, mais je me sens exclu. »

Il ne s’agit pas seulement de dépenser plus d’argent, il s’agit de le dépenser judicieusement.

C’est un sujet tabou depuis trop longtemps. Notre rapport doit être un moment de réveil.

Nous ne devons plus jamais refuser à un million de garçons et de filles blancs de la classe ouvrière la chance de gravir les échelons des possibilités d’éducation.

