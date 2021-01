Quand j’étais enfant, mes pairs se moquaient de moi pour avoir l’air différent de mes parents (je suis adopté.) Ils se moquaient de mes «yeux bridés» (je suis sud-coréen).

À ce jour, la benne à ordures qu’est MAGA Twitter me dira de «retourner en Chine» quand ils ne seront pas d’accord avec mon commentaire politique.

Comme toute personne de couleur, je n’ai pas pu choisir la couleur de ma peau ou la forme de mes yeux. Je suis né comme ça. Chaque jour, nous voyons des gens de couleur naviguer dans les défis d’être une personne de couleur dans un pays de plus en plus fragmenté, où les échos du nationalisme blanc sont constamment diffusés par l’occupant sortant du bureau ovale.

Ainsi, lorsque Hillary Baldwin, originaire de Boston, se fait passer pour une Espagnole appelée «Hilaria», c’est une combinaison dégoûtante de privilège blanc et d’appropriation culturelle.

Les mensonges chauves de Baldwin sur son héritage

Dans une récente interview avec Katherine Rosman du New York Times, Hillary ne reconnaîtra pas qu’elle a fait quelque chose de mal. Son mari a blâmé toute la controverse sur «l’appétit vorace de scandale» de la société, et elle a dit qu’elle ne blessait personne avec sa tromperie. Elle reste sans remords, provocante, proclamant: «J’ai droit à ma vie privée.»

Intitulé sûr est le mot juste.

Ce qui est si choquant dans la mascarade d’Hillary, c’est son ignorance totale de la vie des immigrants et des personnes de couleur dans ce pays. Cela pourrait être un choc pour Mme Baldwin, mais ils n’ont pas le luxe de choisir leur héritage. Il semble que la réalité du monde d’aujourd’hui n’ait pas pénétré la bulle de privilèges d’Hillary.

Racisme:Les Indiens de Cleveland ont changé de nom, maintenant pour le reste du racisme dans les entreprises américaines

Selon un rapport des Nations Unies, les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique ont atteint un «niveau alarmant» aux États-Unis en 2020. Le FBI a rapporté en novembre que les crimes haineux ont atteint leur plus haut niveau en plus d’une décennie. Les personnes de couleur courent un risque disproportionnellement plus élevé d’être blessé par les forces de l’ordre que les «Hillary» du monde. Et il y a eu cette fois un groupe de blancs avec des torches tiki ont défilé à Charlottesville, en Virginie.

La tromperie de Baldwin est sourde

Hillary prétend que les gens sont «confus» et «la dénaturent». Sauf votre respect, nous ne sommes pas ceux qui prétendent ne pas connaître le mot anglais pour «concombre». Nous ne sommes pas ceux qui ont décidé de changer nos noms pour sonner plus ethniques, plus de deux décennies dans nos vies. Ce n’est pas nous qui changeons d’accent à chaque fois que nous passons à la télévision.

Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui parlent avec des accents, qui sont nés ailleurs et sont venus ici pour un meilleur mode de vie. Le creuset des États-Unis d’Amérique est au cœur de ce qui rend notre pays vraiment grand. Les vrais immigrants sont l’épine dorsale de nos vies et le fondement même de notre identité nationale. Ce sont des communautés de courage, de cœur, de passion et de courage. Ils sont fiers de leur patrimoine et de leur maison. Ils vivent une vie d’honnêteté et de décence.

Cours 2020:2020 a été « l’apocalypse » qui doit se poursuivre en 2021 pour corriger ce que COVID a révélé

Hillary suggère qu’elle ne fait de mal à personne avec ses tromperies. Cela pourrait très bien être vrai, mais ils sont incroyablement sourds et irrespectueux lorsque l’on considère le contexte culturel dans lequel nous nous trouvons dans l’ici et maintenant. Elle peut romancer ce que signifie être d’une culture différente. Elle peut apprendre la langue et donner à ses enfants des noms plus ethniques. Mais ni elle ni ses enfants n’auront à affronter l’autre côté du fait d’être non-blanc ou non-natif en Amérique. Ils ne seront jamais profilés ou stéréotypés en raison de leuraccents ou attributs physiques. Ils ne seront pas raillés par les tropes raciaux ou verront leur potentiel handicapé par l’ignorance et l’intolérance.

En fin de compte, la façon dont Hillary Baldwin gère cela à l’avenir est son choix, et c’est ce que j’essaie de faire valoir. Elle a des choix, pas les autres.

Kurt Bardella est membre du conseil des contributeurs de USA TODAY et conseiller principal du Lincoln Project. Il est un ancien assistant des députés républicains de Californie Darrell Issa et Brian Bilbray et a été assistant au Sénat et à l’Assemblée de l’État de Californie. Tu peux le suivre @KurtBardella