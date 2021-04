mdphoto16 | E + | Getty Images

Les sociétés de capital-investissement rachètent les assureurs – et les polices qu’ils détiennent – à un rythme effréné. Certains groupes, notamment les conseillers financiers, craignent que la tendance ne soit mauvaise pour les consommateurs qui détiennent des contrats de rente et d’assurance-vie. Les critiques craignent que les acheteurs ne tirent des bénéfices des clients – via des coûts plus élevés – pour augmenter les rendements pour leurs investisseurs. Les consommateurs peuvent détenir une telle assurance depuis des années et dépendre d’un certain prix pour leurs plans financiers. Ils peuvent avoir acheté une police en fonction de la solidité financière ou de la cote de crédit d’un assureur. Les nouveaux acheteurs peuvent ne pas avoir la même note, ce qui signifie sa capacité à payer des avantages futurs, ont averti les conseillers. En savoir plus sur Personal Finance:

À mesure que les prix des maisons augmentent, voici ce que les acheteurs peuvent faire pour conclure un accord «Il n’y a rien de bon là-dedans pour l’assuré», a déclaré Larry Rybka, président-directeur général de Valmark Financial Group, basé à Akron, dans l’Ohio, à propos de la tendance du capital-investissement. Mais d’autres ne voient pas un scénario d’incendie à cinq alarmes. Beaucoup des plus gros acheteurs sont des entreprises bien capitalisées et toutes les transactions ne sont pas intrinsèquement mauvaises, selon certains analystes. Les assurés peuvent bénéficier de rendements de placement potentiellement plus élevés dans un environnement de taux d’intérêt bas. « Je ne sais pas si je dirais [they’re] « sans fondement », a déclaré Dafina Dunmore, analyste en chef des gestionnaires de placements alternatifs chez Fitch Ratings, à propos des craintes. « Je dirais qu’elles sont exagérées. »

Le rythme des acquisitions s’est accéléré depuis 2014, selon Refinitiv, qui suit les données financières. Il y a eu 191 contrats d’assurance adossés à des capitaux privés l’an dernier aux États-Unis, battant le record précédent de 154 établi en 2019. Les acheteurs ont payé 12,1 milliards de dollars jusqu’à présent en 2021 pour les accords, éclipsant le record de 9,7 milliards de dollars établi en 2018, selon Refinitiv. « Par définition, [private equity’s] le mandat ne concerne pas les assurés », a déclaré Gregory Olsen, un planificateur financier agréé et associé chez Lenox Advisors.« Il s’agit de faire autant d’argent pour leurs investisseurs [as possible]. « Les polices d’assurance-vie et de rente comportent divers frais annuels pour les consommateurs. Ces frais peuvent être augmentés jusqu’à un certain plafond garanti par le contrat.

Les conseillers craignent que les acheteurs de capital-investissement n’augmentent ces divers frais à leur valeur maximale. Il peut en résulter une érosion des revenus de placement dans une rente variable ou des primes annuelles plus élevées nécessaires pour conserver une police d’assurance-vie, par exemple. « Je surveillerais de près les dépenses », a déclaré Olsen. Les consommateurs inquiets ou défavorisés peuvent être en mesure d’échanger leur rente ou leur assurance-vie contre une autre. Cependant, ces transferts sont compliqués, ont déclaré les conseillers. Les consommateurs peuvent par inadvertance déclencher des pénalités et des frais, ou être mieux placés pour conserver leur contrat actuel même avec des frais annuels plus élevés, ont-ils déclaré.

Types d’offres

Les acquisitions sont souvent compliquées et peuvent prendre différentes structures, ce qui a des implications différentes pour les consommateurs. Par exemple, un acheteur peut acheter une participation majoritaire dans un assureur ou l’acheter purement et simplement. En février, KKR a acheté une participation de 60% dans l’assureur Global Atlantic pour plus de 4 milliards de dollars. Plus de 2 millions de personnes ont des rentes fixes, des assurances vie et autres polices avec Global Atlantic. En janvier, Blackstone a accepté d’acheter Allstate Life Insurance Company pour 2,8 milliards de dollars. L’assureur-vie représente 80% – ou 23 milliards de dollars – des actifs d’assurance-vie et de rente d’Allstate Corporation. (Allstate tente de vendre les 5 milliards de dollars restants actuellement détenus par Allstate Life Insurance Company de New York, a-t-il déclaré dans l’annonce de l’accord.)

Dans ces types de transactions, les sociétés de capital-investissement peuvent être incitées à éviter d’augmenter les coûts et de risquer des dommages à la réputation qui pourraient leur coûter des affaires futures. Global Atlantic, par exemple, n’a pas modifié les frais des assurés sur les polices existantes depuis le changement de propriétaire, selon un porte-parole de KKR. «En tant que propriétaire, KKR a un intérêt direct dans le succès à long terme de Global Atlantic, qui ne peut être atteint que grâce à des relations solides et de confiance avec les assurés et leurs conseillers financiers et en continuant à offrir des produits compétitifs», selon un communiqué envoyé par courrier électronique. . D’autres accords récents concernaient des secteurs d’activité hérités fermés aux nouveaux clients. Ces types de transactions peuvent être un peu plus instables, car cette même incitation n’existe pas, ont déclaré les conseillers. Sixth Street Partners a annoncé en janvier un accord visant à racheter Talcott Resolution Life Insurance Company, qui détient un important bloc d’activités d’assurance patrimoniale. Talcott gère plus de 90 milliards de dollars pour environ 900 000 clients, dont près de 600 000 titulaires de contrats de rente.

L’angle P / E consiste vraiment à rassembler des actifs «collants». David Havens analyste mondial en assurance chez Imperial Capital

Les propriétaires actuels de Talcott sont un groupe de sociétés de capital-investissement qui avaient acheté les activités de rentes de Hartford Financial Services Group, principalement constituées d’anciens contrats de rente à capital variable, en 2018. De même, en 2018, Voya Financial a cédé plus de 50 milliards de dollars d’anciennes rentes fixes et variables à Apollo Global Management, Crestview Partners et Reverence Capital Partners. Les acheteurs ont rebaptisé le segment Venerable Insurance. Allison Proud, une porte-parole de Venerable, a refusé de commenter. Allison Lang, une porte-parole de Talcott, a également refusé de commenter.

Faibles taux d’intérêt