Le prisonnier de l’Idaho, Thomas Creech, a déclaré avoir subi une punition cruelle et inhabituelle. Un juge a décidé

Un juge du comté d’Ada a rejeté l’effort du plus ancien prisonnier du couloir de la mort de l’Idaho pour empêcher une autre tentative de l’exécuter après que les responsables de la prison n’aient pas réussi à le mettre en détention. mort par injection létale plus tôt cette année.

Le juge Jason D. Scott, du 4e district judiciaire de l’Idaho, a statué jeudi contre Thomas Creech, 73 ans, incarcéré dans l’Idaho depuis près de 50 ans. Dans son avis écrit, Scott a déclaré que les avocats de Creech n’avaient pas justifié leur affirmation selon laquelle ses droits constitutionnels seraient violés si l’État cherchait à nouveau à exécuter leur client.

Les avocats du bureau du défenseur public de l’État en appel ont déclaré que Creech, qui a été reconnu coupable de trois meurtres dans l’Idaho, souffrait d’une multitude de maladies après que l’État n’a pas réussi à l’exécuter en février.

L’exécution devait être la première dans l’État depuis près de 12 ans. Mais l’équipe d’exécution de la prison n’a pas réussi à trouver une veine chez Creech suffisante pour insérer une perfusion intraveineuse pour une injection mortelle alors qu’il était sous sédatif et attaché à la table d’exécution. Après une heure et huit tentatives, les dirigeants de la prison de l’État a annulé son exécution.

Au cours des six mois qui ont suivi, Creech a dû faire face à des symptômes de santé qui incluent un traumatisme durable, des pertes de mémoire, des délires et des cauchemars récurrents, ont déclaré ses avocats dans des documents judiciaires. Le fait de délivrer un autre mandat d’arrêt à Creech – ce qui serait son 13e depuis 1976 – reviendrait à entraîner une punition cruelle et inhabituelle en violation de ses droits garantis par le huitième amendement de la Constitution américaine, ont-ils soutenu.

« Ce serait infliger une douleur inutile et gratuite à M. Creech que de tenter de l’exécuter par quelque méthode que ce soit après l’avoir soumis au tourment psychologique de la exécution bâclée« Une telle tentative constituerait également une forme de torture et une mort lente », ont écrit ses avocats.

Creech est seulement la sixième personne dans l’histoire des États-Unis à survivre à une exécution par injection létale, et la première à survivre à une exécution de quelque type que ce soit dans l’Idaho, ont-ils noté, citant des données du Bureau du Procureur général basé à Washington, DC. Centre d’information sur la peine de mort. Un seul de ces prisonniers a été ultérieurement exécuté lors d’une autre exécution, plus tôt cette année en Alabama.

« Je me suis allongé sur cette table et je m’attendais à mourir ce jour-là », a déclaré Creech à l’Idaho Statesman. entretien téléphonique depuis la prison en juin. « Et en fait, pour être honnête avec vous, j’ai toujours l’impression d’être mort et que ce n’est que l’au-delà. »

Les procureurs du comté d’Ada ont rejeté les arguments de Creech selon lesquels l’échec de l’exécution devrait empêcher l’État d’exécuter la peine de mort prononcée contre un prisonnier. La Cour suprême des États-Unis n’a jamais statué qu’une deuxième tentative d’exécution était inconstitutionnelle, et les arguments de Creech étaient « juridiquement et factuellement déficients », ont-ils fait valoir.

« Creech n’a pas été soumis à une douleur intentionnelle, malveillante ou inutile », a écrit le procureur adjoint du comté d’Ada, Dayton Reed. « Et il ne fournit aucune preuve qu’une exécution ultérieure infligerait une douleur au-delà de celle inhérente à la méthode d’exécution. »

Creech «traumatisé» par l’échec de son exécution

Une semaine après avoir tenu une audience pour les plaidoiries, Scott a rendu sa décision qui donnait raison aux procureurs. Il a déclaré qu’une décision antérieure de la Cour suprême des États-Unis n’était pas en faveur de la position de Creech et que des affaires similaires de peine capitale dans d’autres États s’étaient appuyées sur ce précédent.

Scott est le même juge qui signé l’arrêt de mort pour Creech qui a conduit à la tentative de l’exécuter plus tôt cette année.

« Le tribunal ne doute pas que Creech ait été traumatisé par le fait d’avoir subi une tentative d’exécution et d’en avoir fait face à une autre », a écrit Scott dans sa décision. « Le huitième amendement n’interdit cependant pas catégoriquement, en tant que châtiment cruel et inhabituel, une deuxième tentative d’exécution d’une peine de mort. »

Le juge a également rejeté l’argument des avocats de Creech selon lequel une deuxième tentative d’exécution violerait la clause de double incrimination du cinquième amendement de la Constitution américaine, car Creech serait contraint d’encourir deux peines pour une seule condamnation. Scott a qualifié cet argument de « juridiquement intenable ».

« La Cour conclut sans hésitation que la clause de double incrimination n’empêche pas l’État de tenter une deuxième fois d’exécuter la peine de mort de Creech », a-t-il écrit dans son opinion. « Étant donné qu’une deuxième tentative d’exécution de sa peine de mort ne l’exposerait pas à une peine plus lourde que celle autorisée par le législateur pour son crime, elle ne porterait pas atteinte à ses droits en vertu de la clause de double incrimination. »

Erik Lehtinen, avocat public à la Cour d’appel de l’État de l’Idaho, a refusé de commenter, invoquant une pratique consistant à ne pas le faire dans les affaires en cours. Le bureau du procureur du comté d’Ada a également refusé de commenter auprès du Statesman.

L’exécution de Creech reste en suspens

Creech, qui aura 74 ans la semaine prochaine, a été inculpé pour la première fois dans l’Idaho en novembre 1974 pour les meurtres par balle de deux hommes, Edward T. Arnold, 34 ans, et John W. Bradford, 40 ans, dans le comté de Valley. Creech a admis avoir tué les deux hommes lors de son entretien avec le Statesman. Il a été condamné à mort après avoir été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré, mais sa peine a été réduite à la prison à vie.

Creech a ensuite été reconnu coupable de la mort par strangulation de V. Grant Robinson, 50 ans, en juin 1974, à Sacramento, en Californie, et de la mort par balle de William J. Dean, 22 ans, en août 1974, à Portland, dans l’Oregon. Les procureurs de l’Idaho ont affirmé au fil des ans que Creech était un tueur en série et responsable de pas moins de dizaines de meurtres.

En mai 1981, Creech, alors âgé de 30 ans, a battu et piétiné à mort son codétenu David D. Jensen, âgé de 23 ans, selon les documents judiciaires. Creech a plaidé coupable, a été à nouveau condamné à mort et est depuis lors dans le couloir de la mort.

Les membres de la commission des libérations conditionnelles de l’État arrêté une exécution antérieure programmé pour Creech l’année dernière lorsqu’ils ont reçu des lettres de soutien de plusieurs anciens membres du personnel pénitentiaire au nom de Creech, les incitant à lui accorder une audience de grâce. Mais sa demande de réduction de peine à la prison à vie a été refuséeet Creech a reçu un mandat d’exécution qui prévoyait son exécution en février, qui n’a pas abouti.

Après plus de six mois, le Département correctionnel de l’Idaho n’a toujours pas publié ses plans sur les prochaines étapes à suivre concernant Creech – ou les exécutions en général dans l’État à l’avenir.

« Je pense que les tribunaux auront beaucoup à dire sur le déroulement du processus », a déclaré Josh Tewalt, directeur de l’IDOC, dans une interview accordée au Statesman en juillet. « De notre côté, nous sommes en train de revoir nos politiques et nos procédures et de nous assurer que nous pouvons apporter les changements nécessaires et que nous serons prêts si nous sommes chargés d’exécuter un mandat d’exécution. »