Le prisonnier de guerre britannique Shaun Pinner a été électrocuté et forcé d’écouter ABBA pendant 24 heures pendant des séances de torture

OOSTAGE Shaun Pinner a été électrocuté, poignardé, soumis à un simulacre d’exécution et forcé d’écouter ABBA pendant sa captivité.

L’ancien soldat de l’armée britannique a dû endurer Mamma Mia encore et encore pendant des séances de torture musicale de 24 heures.

Shaun Pinner dit que la captivité russe était “l’enfer sur terre” et pensait qu’il serait tué Le crédit:

Shaun dit qu’il a été poignardé à la jambe lorsqu’il a été capturé par les Russes Crédit : Dan Charité

Il dit qu’il a été torturé physiquement et mentalement et qu’il n’a été autorisé à dormir qu’à certains moments Crédit : Dan Charité

Pendant des mois en prison, Shaun, 48 ans, a survécu grâce à des rations de pain rassis et d’eau sale.

S’adressant au Sun dimanche depuis sa maison familiale à Potton, Beds, il a déclaré: «Je pensais que j’allais mourir. C’était l’enfer sur Terre.

« Les six derniers mois ont été les pires jours de ma vie.

“Je ne veux plus jamais écouter une chanson d’ABBA ou voir une miche de pain. J’ai tellement de chance d’être à la maison.

Après l’invasion russe en février, Shaun – marié à l’Ukrainienne Larysa – s’est rendu dans la région du Donbass pour affronter les séparatistes pro-Moscou.

Ayant auparavant servi dans le Royal Anglian Regiment, il était dans l’armée ukrainienne en tant que soldat sous contrat.

Shaun a été capturé en avril lors du siège de Marioupol.

Il se souvient : « Je savais que c’était mauvais alors j’ai appelé ma femme et je lui ai donné mon message de mort. Mais elle n’a même pas pleuré.

“Elle m’a juste crié que j’étais un guerrier et que je survivrais.

“Ce sont les derniers mots que j’ai entendus d’elle et ils m’ont permis de continuer.

“Cela s’est transformé en carnage lorsque les Russes nous ont tendu une embuscade avec des obus de mortier et de l’artillerie.

“Il y avait tellement de corps, cela ressemblait à quelque chose d’une apocalypse zombie.

« J’étais entouré de séparatistes russes. Ils m’ont déshabillé et m’ont planté un couteau dans la cuisse sans raison.

“Ils m’ont battu la lumière du jour pendant 20 minutes.”

Shaun Pinner dit avoir été électrocuté pour le plaisir par ses captifs cruels Crédit : EPA

Un Shaun cagoulé a ensuite été électrocuté. Il a déclaré: «Ce fut un choc féroce.

«Ils l’ont fait pendant 40 secondes à chaque fois. Il semblait qu’ils le faisaient juste pour le plaisir.

« Un gars est entré et a mis un pistolet à l’arrière de ma tête, l’a armé et a dit : ‘Tu vas mourir maintenant’.

“Je pensais que c’était la fin pour moi. Il a alors commencé à rire et a dit qu’il plaisantait et le pistolet m’a fouetté.”

Shaun a ensuite été transféré dans une prison surnommée “The Dark Side” à Donetsk, sous contrôle russe.

Le groupe de heavy metal Slipknot et ABBA jouaient 24 heures sur 24 en boucle et il était battu s’il dormait en dehors des heures spécifiées par les gardes.

Shaun a déclaré: “Je ne veux plus jamais entendre une autre chanson d’Abba. Je les détestais de toute façon donc c’était vraiment de la torture.

“L’un des gardes a dit qu’il allait me tuer et envoyer la vidéo à ma mère.

“Ils ont cruellement volé mon alliance. C’était mon jour le plus sombre.

En juin, lui et son compatriote britannique Aiden Aslin ont été condamnés à mort en tant que mercenaires par un tribunal fictif.

Il a été transféré dans une autre prison et a déclaré: «Les conditions étaient meilleures mais ils jouaient toujours de la musique – et cette fois, c’était Believe de Cher.

“Nous avons eu nos jours sombres et j’ai beaucoup pleuré. Il fallait s’accrocher à une sorte d’espoir et c’est comme ça que j’ai survécu.

La semaine dernière, Shaun craignait que son exécution ne se produise après qu’on lui ait dit de faire ses valises.

Au lieu de cela, il faisait partie d’un échange de prisonniers négocié par Roman Abramovich.

Shaun, fan de West Ham, a déclaré à propos de l’ancien propriétaire du Chelsea FC : “Je lui ai dit qu’il ressemblait vraiment à Roman Abramovich. Il a répondu: “C’est parce que je le suis”.

« Il a dit qu’il travaillait avec l’aide humanitaire.

“Nous avons pris une photo avec lui et je lui ai demandé pourquoi il n’avait pas acheté West Ham et il a répondu parce que Chelsea était plus proche de chez lui.

“Il m’a vraiment sauvé la vie.”

Frères d’armes

Les prisonniers libérés Shaun Pinner et Aiden Aslin ont des tatouages ​​Happy Days assortis Crédit : Dan Charité

SHAUN et Aiden ont des tatouages ​​​​Happy Days assortis pour leur rappeler leur combat.

Ils les ont eus en état d’ébriété en Moldavie lors de l’obtention de leurs visas pour l’Ukraine.

Servant en Syrie, ils disaient « Happy Days » quand les choses devenaient difficiles.