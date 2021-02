Le printemps est dans l’air! Les températures augmentent ENFIN dans certaines régions des États-Unis

Le printemps est enfin dans l’air avec des températures qui augmentent dans certaines parties des États-Unis et du sud-est du pays, connaissant des conditions météorologiques semblables à celles du mois de mai ce week-end, juste une semaine après que les tempêtes hivernales ont recouvert 73% de l’Amérique de neige.

Le premier jour officiel du printemps n’est que le 20 mars, mais les Américains ont un aperçu précoce des jours plus chauds à venir alors que les prévisionnistes prédisent des températures anormalement élevées, juste en dessous des niveaux records ce week-end.

Certaines parties de la Floride, de l’Alabama et de la Géorgie pourraient atteindre le milieu des années 80 samedi et dimanche.

Les signes d’un temps plus chaud sont une bonne nouvelle après que deux tempêtes hivernales se sont abattues sur le pays la semaine dernière, plongeant le Texas durement touché dans la crise.

Au moins 58 personnes ont été tuées dans tout le pays, dont 32 au Texas, dont un garçon de 11 ans décédé d’une hyperthermie présumée après que son mobile home ait perdu l’alimentation.

La tempête a provoqué des pannes d’électricité qui ont laissé 4,3 millions de personnes sans électricité, tandis que plus de 14,6 millions se sont retrouvées sans accès à l’eau potable pendant plusieurs jours.

Il y a eu un certain soulagement pour l’État de Lone Star cette semaine alors que Dallas a atteint 81 degrés mardi – marquant la journée la plus chaude depuis novembre après que les températures ont plongé en dessous de zéro la semaine dernière.

Mais le répit sera de courte durée pour certains, car le Texas et d’autres régions durement touchées risquent désormais d’être inondées.

Selon AccuWeather, certaines parties de l’Amérique se sentiront comme mi-mai plutôt que fin février ce week-end, car une zone de haute pression conduira à un temps exceptionnellement chaud dans le sud-est, selon AccuWeather.

La météorologue d’AccuWeather, Mary Gilbert, a déclaré que la vague de chaleur aidera à rétablir les températures typiques de cette période de l’année, après que certaines parties de l’est ont été confrontées à un février plus froid que la normale.

« Cet afflux de chaleur anormale contribuera probablement à ramener les températures globales du mois de février à un niveau plus proche de la normale pour le sud des États-Unis », a-t-elle déclaré.

«La période d’air brutalement froid qui s’est produite plus tôt ce mois-ci a conduit de nombreuses villes comme Jackson, Mississippi et Mobile, Alabama, à fonctionner en moyenne de 4 à 8 degrés sous la normale pour le mois.

D’autres régions d’Amérique ont déjà connu des températures plus élevées que la normale et ce week-end promet au moins de battre les records quotidiens pour cette période de l’année.

Certaines parties du centre et du sud de la péninsule de Floride sont déjà de 3 à 4 degrés plus élevés que la normale pour février et les températures sont prévues pour le milieu des années 80 au cours du week-end, certains endroits devraient atteindre 90.

À Tampa, les températures pourraient atteindre 84 degrés samedi un peu moins que le record quotidien de 86 degrés enregistré le 27 février 2017.

Les gens profitent d’une soirée chaleureuse à Washington Square Park New York City mercredi

Punta Gorda atteindra 89 degrés samedi, égalant son record quotidien le plus chaud établi en 1997 tandis que Fort Myers atteindra 89 degrés dimanche, un degré en dessous de son record de 90 degrés établi le 28 février 2017.

Gilbert a déclaré que la Nouvelle-Orléans, en Louisiane et Jackson, dans le Mississippi, seraient également susceptibles de se situer entre 4 et 6 degrés des records.

«De nombreuses villes de Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama, de la Géorgie et de la Floride atteindront des températures de 10 à 20 degrés au-dessus de la normale à la fin du mois de février», a-t-elle déclaré.

«Avec des températures bien au-dessus de la moyenne, certains records peuvent être remis en question dans le sud-est et la côte du golfe.

Une grande partie des États-Unis a profité d’une météo printanière cette semaine avec des records battus dans la région de la baie en Californie et la capitale américaine a atteint sa journée la plus chaude jusqu’à présent cette année.

À San Francisco, Oakland a atteint 84 degrés et Napa 81 mardi marquant des températures record quotidiennes.

Dallas, où les températures sont tombées sous zéro la semaine dernière, a atteint 81 alors que les résidents fatigués par les intempéries ont connu la température la plus chaude depuis novembre.

Pendant ce temps, Washington DC a atteint 60 degrés – son plus chaud depuis avant Noël – et Kansas City a sa journée la plus chaude depuis novembre.

Les New-Yorkais ont profité d’un ciel plus ensoleillé et de sommets dans les années 50 après que la Grosse Pomme ait été frappée par des tempêtes de neige pendant une bonne partie du début de l’année.

Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles car les États martelés par les tempêtes hivernales risquent désormais de subir de fortes pluies et des inondations.

Une tempête qui a traversé le Colorado cette semaine entraînant des averses de neige le long des montagnes du nord et du centre se dirige maintenant vers les États du centre-sud, ont averti les prévisionnistes.

Selon AccuWeather, jusqu’à quatre pouces de pluie pourraient tomber dans le centre du Texas, du Maryland et du Delaware au cours des prochains jours, les zones les plus touchées devant même jusqu’à huit pouces.

Certaines zones déjà ravagées par les chutes de neige risquent d’être inondées, les rivières de Caroline du Nord et du Sud étant déjà au-dessus du niveau d’inondation.

« Il est difficile de déterminer exactement quels endroits de la zone se retrouvent avec les pires problèmes, car les pluies les plus fortes peuvent fluctuer vers le nord et le sud, se dissoudre et se redévelopper au fur et à mesure que chaque tempête se déplace », a déclaré Bill Deger, météorologiste principal d’AccuWeather.

En règle générale, le temps chaud du printemps commence à apparaître dans le sud à la fin mars et au début avril, tandis qu’il arrive vers le temps de mai dans le nord-est, le Midwest et l’intérieur de l’ouest.

Les véhicules sont à l’arrêt à Killeen, au Texas, la semaine dernière pendant les tempêtes hivernales

Les glaçons accrochent un panneau du Texas la semaine dernière alors que les températures sont tombées en dessous de zéro en raison des tempêtes hivernales