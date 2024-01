Le printemps 2024 pourrait être marqué par une « explosion » de plus de 1 000 milliards de cigales pour la première fois en 221 ans

Mode de vie





Il semble que le printemps 2024 sera en effervescence puisque plus d’un billion de cigales devraient apparaître aux États-Unis.

Pour la première fois en 221 ans, les deux groupes de cigales, couvées XIX et XIII, émergeront du sous-sol dans 17 États du pays, selon Fox Weather.

Certains des États qui verront les deux couvées en 2024 sont l’Illinois et l’Indiana.

“La plupart des espèces de cigales sortent chaque année, mais aux États-Unis, il existe deux couvées périodiques de cigales qui restent sous terre pendant 13 ou 17 ans”, a rapporté Fox Weather.

“La dernière fois qu’ils sont apparus à la même époque, c’était en 1803.”

Cette année, nous verrons une « explosion simultanée » de cigales à travers l’Amérique du Nord, a déclaré Hannah Fry, mathématicienne et présentatrice scientifique britannique, dans une vidéo publiée sur sa page Instagram.

Fox Weather a noté que la dernière fois que les cigales ont surgi simultanément, c’était en 1803. “Quand Thomas Jefferson était président et que Napoléon envisageait d’envahir l’Angleterre”, a déclaré Fry sur Instagram.

Fox News a contacté Fry pour obtenir ses commentaires.

Ce qui rend cette émergence si unique est que différentes couvées co-émergent tous les cinq à six ans, mais il y a généralement une séparation géographique, a rapporté Fox Carolina.

Pour la première fois en 221 ans, deux couvées de cigales émergeront simultanément en Amérique du Nord, se chevauchant dans deux États. iStock

“Cette année est différente puisque les deux couvées sont adjacentes l’une à l’autre et se chevauchent même légèrement”, a écrit la station.

Brood XIX est sorti pour la dernière fois en 2011 et Brodd XIII est sorti en 2007.

“La couvée XIX est sans doute la plus grande (en termes d’étendue géographique) de toutes les couvées périodiques de cigales, avec des mentions le long de la côte est, du Maryland à la Géorgie et dans le Midwest, de l’Iowa à l’Oklahoma”, ont écrit des chercheurs de l’Université du Connecticut (Uconn). site Internet sur l’espèce.

Cicada Mania, un site Internet dédié aux insectes cigales, précise que l’Alabama, l’Arkansas, la Géorgie, l’Illinois, l’Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Missouri, le Mississippi, la Caroline du Nord, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Tennessee et la Virginie seront témoins de l’émergence de Brood XIX dans le printemps 2024.

L’explosion de Brood XIX et Brood XIII se chevauchera dans des zones de l’Indiana et de l’Illinois. iStock

Brood XIII devrait émerger dans l’Iowa, l’Illinois, l’Indiana, le Wisconsin et peut-être le Michigan, a ajouté Cicada Mania.

Le nombre de cigales qui devraient émerger cette année dépasse les milliards, a rapporté Uconn.

« L’État du Delaware s’étend sur environ 1,5 million d’acres. Si la superficie totale combinée d’une émergence périodique de cigales est à peu près la taille du Delaware », a écrit Uconn dans son article en ligne intitulé « L’émergence périodique de cigales en 2024 ».

L’émergence aurait lieu à la mi-mai et se terminerait en juin.

“Lorsqu’ils émergent, cela devient bruyant – 105 décibels”, a écrit l’Associated Press (AP). “Comme ‘un bar pour célibataires qui a horriblement mal tourné'”, a déclaré l’entomologiste John Cooley de l’Université du Connecticut au média.

May Berenbaum, entomologiste à l’Université de l’Illinois, a déclaré à l’AP que certaines personnes « redoutent l’émergence des cigales ».

Les cigales ne sont pas venimeuses. Ils ne mordent pas et ne piquent pas et sont « largement inoffensifs pour les humains et les animaux », ont écrit des chercheurs de l’Université Purdue dans l’Indiana dans un article intitulé « Émergence de la cigale de 17 ans ».

«Cependant, le matériau dont est constitué leur exosquelette est difficile à digérer pour certains animaux et peut leur causer des maux d’estomac. Si vous êtes préoccupé par votre animal, nous vous recommandons fortement de consulter votre vétérinaire.











