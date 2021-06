Le principe new-yorkais « a obligé la secrétaire à prendre des photos torrides d’elle presque nue à l’école pour les envoyer à son amant »

Un directeur de NEW York a forcé une secrétaire à prendre des photos d’elle-même posant dans un string sur la propriété de l’école – et a forcé la secrétaire à stocker les photos sur sa cellule avec des photos de pénis et d’autres images illégales, selon un procès fédéral.

Gisselle Vasquez, mère célibataire, venait de décrocher un emploi de secrétaire hispanophone pour la directrice Evelina Medina à l’école magnétique Robert C. Dodson School de Yonkers, alors qu’elle était chargée de faire plus que du travail de bureau.

La principale Evelina Medina aurait forcé la secrétaire Gisselle Vasquez à prendre cette photo

Des documents de la Cour fédérale allèguent que Vasquez, 35 ans, a reçu une photo d’un homme en sous-vêtements allongé dans son lit par Medina le 24 mai 2018.

Medina a ensuite demandé à Vasquez de stocker la photo sur son propre téléphone portable, ce qui a dérouté Vasquez qui a expliqué que les deux n’étaient pas amis.

« À ce jour, je ne comprends pas ce qui la mettrait si à l’aise de me demander de faire ça pour elle », a déclaré Vasquez au New York Post.

« Je me suis demandé si je ne faisais pas ça quelles seraient les répercussions pour moi au travail. Je suis une mère célibataire et j’ai pensé à ce qui se passerait si je disais non », a-t-elle poursuivi.

Vasquez a apparemment été « instruit » de lire les sextos classés X de Medina entre elle et son amant Crédit : JC Rice

Les documents détaillent d’autres bouffonneries que Vasquez aurait subies.

Le 25 mai 2018, juste un jour après que Medina a envoyé cette photo à Vasquez, Medina a ordonné à son subalterne de prendre une photo d’elle.

« Elle me tend le téléphone et dit: » Fermez la porte « », a déclaré Vasquez au Post.

« Medina a ensuite baissé son pantalon jusqu’aux chevilles, s’est retournée et a exposé ses fesses en string et a posé », lit-on dans les documents du tribunal.

« Quand j’ai regardé en arrière, son pantalon était déjà baissé », a déclaré Vasquez au journal. « J’étais choqué. Je ne savais pas quoi penser. Je me suis vraiment figé. »

« Je craignais que si je quittais son bureau, il puisse y avoir un étudiant, un employé ou n’importe qui. Son bureau est dans le bureau principal et il y a beaucoup de circulation », a-t-elle déclaré.

Medina ne s’est pas arrêtée là apparemment – elle a envoyé les photos par SMS à Vasquez et lui a demandé si la mère célibataire pouvait les « éditer », selon la plainte.

Vasquez a expliqué au Post: « Elle voulait lisser les fossettes … sa cellulite. »

Le 29 mai, Medina a envoyé à Vasquez une autre photo, d’un homme au lit tenant son pénis en érection. Encore une fois, Medina a dit à Vasquez de sauvegarder également ces photos.

« À plus d’une occasion, Medina a fait des commentaires sur la taille du pénis de son amant et sur la façon dont cela la satisfaisait davantage malgré le fait qu’elle était plus petite que la taille du pénis de son mari », lit-on dans les documents judiciaires.

« Medina a utilisé mon client comme sa propre boîte de dépôt personnelle pour garder les photos sexy loin d’elle [Medina’s] mari », a déclaré l’avocat Christopher Berlingieri.

« En raison de la gravité du harcèlement sexuel ici, nous avons estimé qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’intenter une action civile. »

Le procès allègue que Medina « demandait » souvent à Vasquez de lire ses sextos grésillants envoyés entre elle et son amant.

« Je ne sais pas pourquoi elle voulait que je le lise. Peut-être qu’elle n’avait pas d’amis ou de famille à qui se confier ? Vasquez a déclaré au Post.

« Je ne sais pas pourquoi elle pensait que ça allait. Peut-être parce qu’elle pensait que j’étais juste sa secrétaire et que je n’allais rien dire ou faire. »