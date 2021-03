Le principe de Joyce adopté à l’unanimité par les chefs de l’APNQL

WENDAKE, Québec, 1 mars 2021 / CNW Telbec / – Les chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), réunis en assemblée virtuelle le 26 février, a voté à l’unanimité une résolution pour adopter le principe de Joyce. Inspiré de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce principe vise à garantir à tous les peuples autochtones le droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services de santé et sociaux, ainsi que le droit de bénéficier du niveau de qualité le plus élevé possible. santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le principe de Joyce exige la reconnaissance et le respect obligatoires des connaissances autochtones traditionnelles et vivantes en matière de santé.

«L’APNQL est fermement engagée dans la promotion et le respect du principe de Joyce. Les chefs de l’APNQL reconnaissent que ce principe est un guide unificateur pour tous les gouvernements, institutions et individus qui ont le devoir et la responsabilité de fournir des services à la population des Premières Nations. a déclaré le chef de l’APNQL, Ghislain Picard.

La mort tragique de Joyce Echaquan dans Septembre 2020 mis en évidence la présence et les graves conséquences du racisme systémique en Du Québec système de soins de santé. Joyce est décédée suite à des insultes racistes alors qu’elle était hospitalisée et souffrait, mais elle a pu filmer ces actions méprisables des travailleurs de la santé. Le principe est un appel à l’action pour que les gouvernements s’engagent à éliminer le racisme et la discrimination dans les services aux Premières Nations. La communauté de Manawan et toute la nation Atikamekw ont développé et adopté le principe de Joyce, également en hommage au courage de Joyce Echaquan.

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisation politique régionale qui regroupe les 43 chefs des Premières Nations du Québec et Labrador.

