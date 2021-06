Le principal transformateur de viande américain admet avoir payé 11 MILLIONS $ en bitcoins en rançon aux pirates informatiques pour éviter de nouvelles perturbations – RT USA News

La branche américaine de la société brésilienne de transformation de viande JBS a versé 11 millions de dollars en bitcoins à des cybercriminels qui ont violé ses systèmes informatiques et les ont retenus contre rançon, a révélé son directeur général.

« C’était très douloureux de payer les criminels, mais nous avons fait ce qu’il fallait pour nos clients » Andre Nogueira, PDG de JBS USA Holdings Inc, a déclaré mercredi au Wall Street Journal. Il a ajouté que le paiement de la rançon avait été effectué après la reprise des opérations de la majorité des usines JBS.

JBS a payé une rançon de 11 millions de dollars en bitcoins à des cybercriminels qui ont temporairement détruit la semaine dernière des usines de conditionnement de viande, a déclaré le PDG de son unité américaine https://t.co/x0fTkt49sp – Le Wall Street Journal (@WSJ) 9 juin 2021

L’attaque de ransomware contre JBS a retardé les expéditions de viande aux clients grossistes à travers les États-Unis pendant plusieurs jours et a provoqué des pénuries temporaires et une flambée des prix. Le paiement de la rançon à huit chiffres a été fait pour protéger JBS de nouvelles perturbations et limiter l’impact potentiel sur les agriculteurs, les restaurants et les épiceries, a déclaré Nogueira.

La société brésilienne JBS est le deuxième fournisseur de bœuf, de poulet et de porc aux États-Unis, transformant environ un cinquième de l’approvisionnement en viande du pays.

JBS a embauché des experts en cybersécurité pour comprendre comment les pirates ont piraté leurs systèmes fin mai. Nogueira a déclaré au WSJ qu’ils étaient « confiant » aucune donnée client, fournisseur ou employé n’a été compromise dans l’attaque. Le FBI a attribué la violation à REvil, décrit comme un gang criminel de ransomware.





La vague d’attaques de ransomware contre l’industrie américaine est intervenue quatre mois après le début du mandat présidentiel de Joe Biden. Les pirates ont ciblé la production de pétrole et de viande – deux industries déjà dans le collimateur des décideurs démocrates en tant que contributeurs au changement climatique.

Plus tôt en mai, une attaque de ransomware a entraîné la fermeture du Colonial Pipeline, qui alimente le sud-est des États-Unis. Alors que des centaines de stations-service manquaient de carburant, Colonial a payé 4,4 millions de dollars de bitcoins en rançon.

La plupart des personnes formées à l’exploitation manuelle du pipeline colonial ont pris leur retraite ou sont parties, selon le PDG Joseph Blount.https://t.co/bRSEdHJmHa – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 9 juin 2021

Mardi, le département américain de la Justice a annoncé qu’il était en mesure de récupérer quelque 2,3 millions de dollars de ce bitcoin dans un portefeuille en Californie. Ce n’est pas parce que le ministère de la Justice a pu récupérer les fonds cette fois, a averti la sous-procureure générale Lisa Monaco, que les entreprises devraient payer une rançon à l’avenir. S’ils le font, ils devraient travailler avec le FBI s’ils espèrent récupérer l’argent.

Dans le cas de Colonial, les pirates ont pu accéder aux ordinateurs de l’entreprise en utilisant un ancien réseau privé virtuel accessible par seulement une poignée d’employés. Les dirigeants coloniaux ont déclaré au Congrès qu’ils devaient fermer parce que leurs employés actuels ne savaient pas comment faire fonctionner le pipeline manuellement.





