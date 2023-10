Le principal terroriste iranien a été l’architecte du massacre de 1 300 personnes par le Hamas (rapport)

Le plan organisé par le régime iranien pour aider le Hamas dans son massacre de 1 300 personnes, dont 27 Américains, était au centre de la pensée du dictateur qui règne sur l’Iran, le guide suprême Ali Khamenei, selon les affirmations d’un nouveau rapport d’un groupe de réflexion. .

L’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI) a récemment publié un rapport choquant, soulignant que le chef de la République islamique « Khamenei a laissé entendre qu’en août 2022, août 2023 À la « conquête complète » d’Israël. »

Selon une traduction MEMRI du média de propagande de Khamenei, Kayhan, le plan de meurtre de masse a été conçu par le défunt terroriste mondial iranien Qassem Soleimani en 2020. L’armée américaine a assassiné Soleimani début janvier 2020 pour avoir supervisé le meurtre de plus de 600 militaires américains. .

Kayhan a écrit, selon la traduction, qu’en août 2023 « Ce qui est important, c’est que l’année dernière, le Leader [Khamenei] a donné « la promesse d’une conquête imminente », et cette année, il a fait « l’annonce de la conquête complète », et l’opération Al-Aqsa Flood fait partie de cette conquête imminente. Cette promesse et cette annonce, ainsi que la clarté et la puissance de [Khamenei’s] déclarations et positions lors de sa réunion [with leaders and ambassadors of Islamic countries] à l’occasion du Prophète [Muhammad’s] anniversaire, ont une signification et un contenu profonds.

LE PM ISRAÉLIEN NETANYAHU DÉCLARE « LA GUERRE APRÈS QUE LES TERRORISTES DU HAMAS LANCENT UNE ATTAQUE MASSIVE : MISES À JOUR EN DIRECT

Interrogé sur le rapport MEMRI, un porte-parole du Département d’État américain a renvoyé Fox News Digital à une interview médiatique avec Le secrétaire d’État Antony Blinken.

Le plus haut diplomate américain a déclaré : « L’Iran entretient des relations de longue date avec le Hamas, et le Hamas ne serait pas le Hamas sans le soutien qu’il a reçu de l’Iran au fil des années. Cela dit, en ce qui concerne cette attaque spécifique, à l’heure actuelle, comme Nous parlons, nous n’avons pas vu de preuves directes que l’Iran a participé ou aidé à planifier l’attaque. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas le cas ; nous n’avons tout simplement pas de preuves pour le prouver. Et comme je l’ai dit, il y a une longue relation entre les deux.

Les déclarations du Hamas sont conformes au rapport de MEMRI Iran selon lequel la planification du massacre remonte à plusieurs années. « Au cours des deux dernières années, le Hamas a adopté une approche ‘rationnelle’. Il n’est entré dans aucune guerre et n’a pas rejoint le Jihad islamique dans sa récente bataille », a déclaré un haut responsable du Hamas, Ali Baraka, dans une interview diffusée sur la chaîne russe. Aujourd’hui TV, le 8 octobre. MEMRI a localisé et traduit le rapport Baraka.

Les États-Unis ont désigné le Hamas comme organisation terroriste étrangère. L’État théocratique iranien a été désigné comme le pire État soutenant le terrorisme au monde, selon le Département d’État américain.

Lior Haiat, le porte-parole du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, a déclaré à Fox News Digital le premier jour de la guerre la semaine dernière : « Ces organisations terroristes [Hamas and Palestinian Islamic Jihad] travaillent comme mandataires du régime des Ayatollahs », en Iran. Haiat a ajouté que Téhéran est « sans aucun doute… dans les coulisses » de cette guerre contre Israël.

BLINKEN, EN ISRAËL, DIT DAVANTAGE D’AMÉRICAINS TUÉS, VOÛT LA SOLIDARITÉ « TOUJOURS »

L’équipe d’experts en langues persane et arabe de MEMRI parcourt les médias du monde musulman à la recherche de tendances et d’indices d’éventuelles attaques terroristes. Le président et fondateur de MEMRI, Yigal Carmon, est un colonel à la retraite des Forces de défense israéliennes qui a été conseiller en matière de lutte contre le terrorisme auprès de deux premiers ministres israéliens. Fox News Digital a rapporté la semaine dernière que Carmon avait prédit le déclenchement de la guerre dans un article du 31 août intitulé « Signes d’une guerre possible en septembre-octobre ».

Dans le préambule de son le tristement célèbre Pacte du Hamas de 1998le mouvement terroriste islamiste a exposé son objectif principal : « Israël existera et continuera d’exister jusqu’à ce que l’Islam l’efface, tout comme il a effacé les autres avant lui. »

Le Hamas déclare dans l’article 7 de son manifeste : « Le Jour du Jugement n’arrivera pas tant que les musulmans n’auront pas combattu les Juifs et ne les auront pas tués. Alors, les Juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres, et les rochers et les arbres crieront : « Ô musulman, il y a un Juif qui se cache derrière moi, viens le tuer.' »

Un article prémonitoire de MEMRI de mai 2018, a titré son article: « La campagne ‘Grande Marche du Retour’ : une initiative parrainée par le Hamas, dont le but était de franchir la barrière frontalière et de pénétrer sur le territoire israélien. »

MEMRI écrivait à l’époque : « Un examen des déclarations venant de Gaza au sujet de la campagne de la « Grande Marche du Retour », par des responsables du Hamas, par des organisateurs de la campagne et par des participants et des partisans de la campagne, révèle qu’il ne s’agissait pas simplement d’une simple initiative civile populaire. campagne mais était pleinement soutenue par le Hamas, et que son objectif était de franchir la barrière frontalière afin de pénétrer sur le territoire israélien et de marcher sur les communautés israéliennes.

L’enquête de MEMRI a ajouté : « Des informations mentionnaient que des unités spéciales avaient été créées dans le but de pénétrer sur le territoire israélien, telles que l’unité de coupe de clôture et l’unité de prise de frontière. Bien que les organisateurs de la campagne aient souligné que les marches seraient pacifiques, certains sociaux sociaux de Gaza les internautes ont appelé à combattre les « infidèles » dans ces communautés et à les assassiner. »

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’acte 2 meurtrier de la soi-disant « Grande Marche du retour » du Hamas pour conquérir Israël se déroulerait cinq ans plus tard avec le pire massacre de Juifs depuis l’Holocauste.

De nombreuses questions de la presse de Fox News Digital adressées au ministère iranien des Affaires étrangères et à la mission de l’ONU sont restées sans réponse.