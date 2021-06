Le principal suspect du meurtre de Notorious BIG ne l’a peut-être PAS tué, selon une interview divulguée par un mouchard de prison

Un suspect PRIME dans le meurtre de Biggie Smalls ne l’a peut-être pas tué, car les preuves clés sont basées sur le faible témoignage d’un mouchard de prison, a-t-on affirmé.

Le Notorious BIG a été abattu dans une fusillade en voiture à l’âge de 24 ans alors qu’il quittait une fête le 9 mars 1997, à Los Angeles, Californie.

Le meurtre de Biggie Smalls n'est toujours pas résolu depuis qu'il a été abattu en 1997

Malgré des spéculations et des rumeurs constantes, le tireur n’a jamais été retrouvé et le le crime n’est toujours pas élucidé quelque 24 ans plus tard – avec le LAPD gardant l’affaire ouverte.

Amir Muhammad, également connu sous le nom de Harry Billups, un converti de Nation of Islam, a été identifié par beaucoup comme le principal suspect dans le meurtre de Biggie.

Cependant, les enregistrements divulgués révèlent que les liens de Muhammad avec l’affaire sont basés sur un témoignage apparemment faible de l’informateur de la prison Michael « Psycho Mike » Robinson.

Le détective du LAPD Russell Poole a impliqué Muhammad après l’interview.

Et cet élément de l’affaire est présenté dans l’intrigue du prochain film de Johnny Depp City of Lies.

Poole, décédé en 2015, a affirmé que Robinson avait identifié Muhammad, qui était lié à l’officier corrompu du LAPD, David Mack, qui aurait à son tour fait partie de la masse salariale du patron du record rival Suge Knight.

Des enregistrements audio divulgués de l’interview de Robinson montrent cependant qu’il trébuche à travers les grillades, se trompe sur les détails clés du tournage et ne nomme même pas pleinement Muhammad.

L’expert de Biggie et cinéaste respecté Mike Dorsey a déclaré à The Sun Online que la théorie de Poole repose entièrement sur le témoignage de Robinson, et si cela s’effondre, son cas s’effondre.

M. Dorsey a déclaré: « Tout ce que Poole a tiré de l’entretien de près d’une heure avec Robinson était un seul prénom – l’un des cinq que Robinson a proposés comme suppositions.

« Poole a ensuite attaché cela à une personne au hasard avec le même prénom parce qu’ils ont rendu visite à un flic en prison qui avait braqué une banque, avec qui ils étaient amis à l’université.

« Pour moi, laisser de côté tout ce que Robinson a dit qui ne correspondait pas au type que Poole voulait poursuivre, c’est mentir par omission.

« Et puis Poole a passé le reste de sa vie à essayer de faire de ce type et de son ami les tueurs. »

Des cassettes audio montrent Robinson, un meurtrier condamné schizophrène avoué, ne parvenant pas à identifier correctement Muhammad et à le voir apparemment aidé lors de l’interview.

Amir Muhammad, également connu sous le nom de Harry Billups, a longtemps été lié à la mort de Biggie

Michael 'Psycho Mike' Robinson était une source principale pour identifier Amir Muhammad

Au début, Robinson ne se souvenait même pas du prénom de Muhammad – bien qu’il prétende qu’ils se connaissaient depuis des années à Compton.

Lorsqu’on lui a demandé qui avait tué Biggie, il est tombé sur plusieurs noms… « Abraham… Un nom arabe. »

Même lorsqu’un détective lui rappelle : « Tu m’as dit hier le nom d’Amir. », mais Robinson n’a pas réussi à trancher alors : « Ashmir ou Amir. C’est un nom arabe. »

Il ne donne pas non plus le nom de famille « Muhammad ».

Plus tard dans la conversation, d’autres questions sont soulevées lorsque Robinson, qui a affirmé qu’il connaissait son assassin Biggie depuis « cinq ou 10 ans », a ajouté qu’il avait : « 29 ou 30, environ 6 pieds 1 pouce peut-être 6 pieds 2 pouces. Homme, noir.,, environ 220 , 230 livres. »

Cependant, cette description ne représentait pas Muhammad – qui mesurait 5 pieds 11 pouces, 180 livres, une taille moyenne et était âgé de 37 ans à l’époque.

Robinson a également insisté sur le fait que Muhammad a grandi dans le quartier des South Side Crips à Compton.

Cependant, Muhammad a grandi en Virginie et est allé à l’université dans l’Oregon. Il était marié et vivait dans la région de San Diego, travaillant comme courtier en hypothèques.

Biggie Smalls a été abattu – mais il a été supposé que la cible du tireur était en fait P. Diddy

Biggie Smalls a été abattu de quatre balles – un seul d'entre eux étant mortel

Qu’est-il arrivé à Biggie Smalls ? BIGGIE Smalls est né dans la section Bedford-Stuyvesant de Brooklyn, New York, le 21 mai 1972. Le rappeur, de son vrai nom Christopher George Latore Wallace, a signé avec Sean « Diddy » Combs’ Bad Boy Records lors de son lancement en 1993. Son premier album Ready To Die a été acclamé par la critique et comprenait des singles comme Juicy, Big Poppa et One More Chance. Sa musique était souvent semi-autobiographique, rappant sur les difficultés et la criminalité, mais aussi sur la célébration. En 1996, Biggie a été mêlé à la querelle croissante du hip hop East Coast-West Coast. Les anciens amis Biggie et Tupac Shakur étaient au cœur d’une guerre du rap – alimentée par la jalousie et les morceaux de diss brutaux. Après la mort de Tupac en septembre 1996, Biggie a été accusé d’être impliqué dans sa fusillade. Biggie a ensuite été assassiné dans des circonstances similaires six mois plus tard, le 9 mars 1997, lors d’une fusillade en voiture à Los Angeles. Il avait 24 ans au moment de sa mort. Le conducteur d’une Chevrolet Impala SS sombre, vêtu d’un costume et d’un nœud papillon, s’est arrêté à côté du SUV de Notorious BIG à un feu rouge à 0h45 et a commencé à tirer sur la voiture du rappeur. Biggie a reçu quatre balles et est décédé à l’hôpital à 1 h 15 du matin. Son deuxième album, Life After Death, est sorti deux semaines plus tard et a atteint la première place du Billboard 200 – et a finalement obtenu une certification Diamond aux États-Unis.

Dorsey soutient qu’un autre problème en tenant Robinson comme témoin crédible dans l’affaire Biggie était qu’il en savait peu sur le meurtre de l’icône du rap à l’extérieur du Petersen Museum à Los Angeles.

Robinson a affirmé que « j’ai entendu dire qu’il avait été abattu par une mitrailleuse » par un assassin à pied, puis a déclaré que le tueur « s’était enfui au coin de la rue » en sautant dans une limousine ou un camion.

Biggie a été tué par un pistolet semi-automatique par un membre d’un gang conduisant une berline.

Dorsey s’oppose à la théorie de Poole avec ses points à retenir de la bande Robinson – qu’il a publiée dans le cadre de son émission d’enquête sur YouTube DEEP DIVE: Comment la bande Michael Robinson expose la théorie Biggie de Russell Poole.

Sans la déclaration de Michael Robinson en 1997, la théorie de Russell Poole n’existerait jamais. Mike Dorsey

Il a déclaré: « Wow, un homme a été accusé de meurtre à cause de ça? La vie d’un homme a presque été ruinée à cause de ça? Cela doit être l’une des pièces d’identité de témoin les plus fragiles de l’histoire de l’application des lois.

« Il est clair pour moi que le témoin vedette de Poole qui a commencé tout ça ne connaît clairement pas vraiment le nom du gars. »

Dorsey pense que Robinson essayait d’obtenir des faveurs pour avoir fourni des informations aux détectives – étant donné que le groupe d’autres détenus ont tous fourni des informations sur le meurtre de Biggie au LAPD.

Dorsey a ajouté: « Michael Robinson n’a jamais connu un tueur nommé Amir. Il répétait simplement un autre nom aléatoire qui flottait là-bas et c’est pourquoi il ne pouvait pas se souvenir du nom en haut de l’interview.

« Ce n’est pas quelque chose qu’il a vécu. »

Russell Poole a identifié Amir Muhammad comme le tueur présumé

Johnny Depp incarne le détective Russell Poole du LAPD dans le prochain film City of Lies

Parallèlement à la sortie de City Of Lies, Muhammad a été identifié comme l’assassin de Biggie par un agent du FBI à la retraite, Phil Carson, et le producteur de films Don Sikorski.

« Toutes les preuves pointent vers Amir Muhammad », a déclaré Carson au New York Post.

« C’est lui qui a appuyé sur la gâchette. Il y en a eu plein d’autres qui ont aidé à l’orchestrer [and] lui a permis d’appuyer sur la gâchette. »

Et la publication a rapporté qu’elle avait obtenu un rapport du FBI de 2003 qui décrivait également un cas potentiel contre Mahomet.

Cependant, Dorsey a déclaré à The Sun Online que toute l’affaire contre Muhammad était basée sur la prémisse erronée de l’interview de Robinson.

« Sans la déclaration de Michael Robinson en 1997, la théorie de Russell Poole n’existerait jamais. Cette déclaration a lancé le bal », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Je sais qu’il y a des gens qui soutiennent Russell Poole qui ne vont pas aimer ça, mais je vous montre les preuves réelles sur lesquelles sa théorie est basée, alors ne tirez pas sur le messager.

« C’est sur lui qu’il comptait.

Voici l’explication complète par Mike Dorsey de l’interview de Robinson « défauts et cohérences » sur son Youtube séries.