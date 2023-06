Le principal suspect de la disparition de Natalee Holloway plaide non coupable d’accusations d’extorsion – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Joran van der Sloot, le principal suspect de la disparition de Natalee Holloway en 2005, a plaidé non coupable vendredi pour avoir tenté d’extorquer de l’argent à la mère de l’adolescent disparu.

Van der Sloot a été extradé jeudi vers les États-Unis depuis le Pérou, où il purge une peine de 28 ans de prison après avoir avoué avoir tué une Péruvienne. Il a été traduit devant un juge fédéral à Birmingham, non loin de la banlieue où Holloway a grandi, lors de sa première comparution devant le tribunal dans cette affaire.

Les procureurs américains disent qu’en 2010, van der Sloot a contacté Beth Holloway, demandant 250 000 $ pour révéler l’emplacement du corps de la jeune femme. Un grand jury l’a inculpé cette année-là.

La mère de Natalee a regardé la procédure depuis la troisième rangée de la salle d’audience.

« Pendant 18 ans, j’ai vécu avec la douleur insupportable de la perte de Natalee », a déclaré jeudi Beth Holloway dans un communiqué. «Chaque jour a été rempli de questions sans réponse et d’un désir de justice qui nous a échappé à chaque tournant. Mais aujourd’hui… j’espère qu’un petit semblant de justice pourra enfin être réalisé.

Van der Sloot est accusé d’un chef d’accusation d’extorsion et de fraude électronique – les seules accusations à avoir jamais lié le citoyen néerlandais à la disparition de Holloway sur l’île caribéenne d’Aruba. Il a été remis aux États-Unis environ un mois après que les deux pays se soient mis d’accord sur son extradition.

Enchaîné et vêtu d’un jean et d’un t-shirt blanc, van der Sloot a refusé d’utiliser un interprète néerlandais qui lui avait été proposé lors de la mise en accusation de vendredi. Il s’est assis à côté de son avocat commis d’office, Kevin Butler, qui a plaidé non coupable en son nom au cours de la brève procédure.

Natalee Holloway, 18 ans, était en voyage de fin d’études secondaires avec des camarades de classe à Aruba lorsqu’elle a disparu en 2005. Elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter un bar avec van der Sloot, qui était étudiant dans une école internationale de l’île. Van der Sloot a été identifié comme le principal suspect et détenu des semaines plus tard pour interrogatoire, avec deux frères surinamais, mais aucune accusation n’a été déposée dans l’affaire.

Un juge a déclaré Holloway morte, mais son corps n’a jamais été retrouvé.

La mystérieuse disparition de Holloway a déclenché des années de couverture médiatique et d’innombrables podcasts sur le vrai crime.

En 2012, van der Sloot a plaidé coupable au Pérou du meurtre de Stephany Flores, 21 ans, étudiante en commerce issue d’une importante famille péruvienne. Elle a été tuée en 2010 cinq ans jour pour jour après la disparition de Holloway.

Van der Sloot a épousé une Péruvienne en juillet 2014 lors d’une cérémonie dans une prison à sécurité maximale. Il a été déplacé entre les prisons péruviennes en réponse à des informations selon lesquelles il jouissait de privilèges tels que la télévision, l’accès à Internet et un téléphone portable, et à des accusations selon lesquelles il aurait menacé de tuer un gardien.

Un traité de 2001 entre le Pérou et les États-Unis permet à un suspect d’être temporairement extradé pour être jugé dans l’autre pays. L’avocat de Van der Sloot, Máximo Altez, a d’abord indiqué que son client ne contesterait pas son extradition, mais cela a changé lundi lorsqu’il a déposé une ordonnance d’habeas corpus. Un juge a statué contre van der Sloot le lendemain.

Le Pérou a accepté de laisser van der Sloot rester en détention aux États-Unis jusqu’à ce que l’affaire de l’Alabama, y ​​compris tout appel s’il est reconnu coupable, soit conclue, selon une résolution publiée dans le registre fédéral du Pérou. Les autorités américaines acceptent de renvoyer van der Sloot sous la garde du Pérou après cela, indique la résolution.

