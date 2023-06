Le principal suspect dans l’affaire Natalee Holloway a été transféré dans une nouvelle prison avant son extradition vers les États-Unis

LIMA, Pérou (AP) – Le principal suspect de la disparition non résolue en 2005 de l’étudiante américaine Natalee Holloway est transféré dans une prison près de la capitale péruvienne avant son extradition en attente vers les États-Unis pour faire face à des accusations liées à sa disparition, ont annoncé samedi des responsables.

Le gouvernement du Pérou, où le citoyen néerlandais Joran van der Sloot purgeait une peine de 28 ans pour le meurtre d’une femme péruvienne, a autorisé son extradition vers les États-Unis en mai.

Máximo Altez, l’avocat de van del Sloot, a déclaré que son client était emmené par voie terrestre de la prison de Challapalca dans les Andes du sud du Pérou à la prison de Piedras Gordas à la périphérie de Lima.

« Dans les prochains jours, l’INPE (Institut national pénitentiaire) remettra le condamné à Interpol Pérou dans le but de le remettre aux autorités américaines du FBI », indique un communiqué de l’INPE publié samedi.

Altez a déclaré qu’une fois les procédures bureaucratiques terminées et que van der Sloot aura subi un examen médical, son client sera transféré aux États-Unis. Il a estimé que l’extradition pourrait avoir lieu mardi, mais les responsables péruviens n’ont pas confirmé ce jour.

Van der Sloot a accepté d’être envoyé aux États-Unis où il sera jugé pour des accusations d’extorsion et de fraude par fil liées à l’affaire Holloway, a déclaré son avocat.

Interrogé par l’Associated Press sur les raisons pour lesquelles son client était d’accord, l’avocat a répondu : « Il est emprisonné dans la pire prison du monde », faisant référence à la prison à sécurité maximale de Challapalca.

« Toute prison aux États-Unis est un hôtel cinq étoiles » en comparaison, a-t-il déclaré.

Altez a déclaré que, selon le traité entre le Pérou et les États-Unis, van der Sloot est extradé vers les États-Unis temporairement pendant un an pour faire face à des poursuites judiciaires et qu’en cas de retard, cette période peut être prolongée d’un an.

« A la fin de cela, il doit être renvoyé au Pérou », a déclaré Altez. Il passera « au plus deux ans aux États-Unis ».

Altez a déclaré que son client nie être coupable des crimes d’extorsion et de fraude.

Holloway, qui vivait dans la banlieue de Birmingham, en Alabama, avait 18 ans lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois lors d’un voyage avec des camarades de classe sur l’île caribéenne d’Aruba. Elle a disparu après une nuit avec des amis dans une boîte de nuit, laissant un mystère qui a déclenché des années de couverture médiatique et d’innombrables podcasts sur le vrai crime. Elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter un bar avec van der Sloot, qui était étudiant dans une école internationale de l’île.

Van der Sloot a été identifié comme suspect et détenu des semaines plus tard, avec deux frères surinamais. Le corps de Holloway n’a jamais été retrouvé et aucune accusation n’a été déposée dans l’affaire. Un juge a déclaré plus tard Holloway mort.

Les accusations fédérales déposées en Alabama contre van der Sloot découlent d’une accusation selon laquelle il aurait tenté d’extorquer la famille Holloway en 2010, promettant de les conduire à son corps en échange de centaines de milliers de dollars. Un grand jury l’a inculpé cette année-là d’un chef d’accusation de fraude électronique et d’extorsion, chacun étant passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Toujours en 2010, van der Sloot a été arrêté au Pérou pour le meurtre de Stephany Flores, 21 ans, qui a été tuée cinq ans jour pour jour après la disparition de Holloway.

Les procureurs péruviens ont accusé van der Sloot d’avoir tué Flores, une étudiante en commerce issue d’une famille éminente, pour la voler après avoir appris qu’elle avait gagné de l’argent au casino où les deux se sont rencontrés. Ils ont dit qu’il l’avait tuée avec « férocité » et « cruauté », en la battant puis en l’étranglant dans sa chambre d’hôtel. Il a plaidé coupable en 2012.

Van der Sloot a épousé une Péruvienne en juillet 2014 lors d’une cérémonie dans une prison à sécurité maximale. Il a été transféré de prison en réponse à des informations selon lesquelles il jouissait de privilèges tels que la télévision, l’accès à Internet et un téléphone portable, et à des accusations selon lesquelles il aurait menacé de tuer un gardien.

Un traité de 2001 entre le Pérou et les États-Unis permet à un suspect d’être temporairement extradé pour être jugé dans l’autre pays. Elle exige que le prisonnier « soit renvoyé » après la conclusion d’une procédure judiciaire « contre cette personne, selon des conditions à déterminer par » les deux pays.

Mauricio Muñoz et Gabriela Molina, The Associated Press