Le principal suspect choisi par les flics après qu’une fille ukrainienne de 8 ans a été poignardée plus de 70 fois alors qu’elle était critique pour son enfant et sa mère

Les COPS ont identifié un suspect après qu’un jeune réfugié ukrainien a subi plus de 70 coups de couteau dans une maison.

La jeune fille, huit ans, reste dans un état critique à l’hôpital à la suite de l’incident survenu dans une propriété utilisée comme hébergement d’urgence.

Gardai a un suspect dans l’attaque au couteau Crédit : Appuyez sur 22

Un Garda médico-légal sur les lieux où un enfant a été grièvement blessé dans une propriété de Clarecastle à la périphérie d’Ennis Crédit : Appuyez sur 22

Sa mère, dans la quarantaine, a également été retrouvée inconsciente sur les lieux de Clarecastle, en Irlande, et reste également critique.

La fille et la mère ont été emmenées à l’hôpital universitaire de Limerick après que l’alarme a été déclenchée peu avant 8 heures du matin mardi.

Il est entendu que l’enfant a depuis été transféré à Dublin pour un traitement médical spécialisé.

Alors que l’enquête se poursuit dans l’horreur des coups de couteau, le Irish Sun comprend que les flics ont identifié un suspect et ne recherchent personne d’autre en relation avec l’attaque.

Des sources ont raconté comment la jeune fille qui s’est battue pour sa vie a subi un nombre considérable de coups de couteau – dont on pense qu’il y en a plus de 70 – au cou et au corps dans une pièce de la propriété.

La maison où l’incident s’est produit servait à héberger un groupe de ressortissants ukrainiens qui ont fui la guerre menée dans leur patrie par le despote russe Vladimir Poutine.

Les détectives ont lancé une enquête majeure pour établir exactement ce qui s’est passé sur la propriété de Clareabbey, sur la route principale d’Ennis à Clarecastle.

Une source a déclaré à l’Irish Sun : « Gardai a identifié un suspect, ils ont un suspect en tête.

“L’enfant a subi un grand nombre de coups de couteau lors de cet incident violent.

“On pense que l’incident s’est produit dans une pièce de la propriété. Les premiers intervenants ont été accueillis par une scène choquante.

“L’enfant continue de recevoir des soins à l’hôpital.”

Les agents d’enquête sur les lieux du crime de la Garda ont examiné la propriété de Clareabbey.

ENQUÊTE EN COURS

Une salle des incidents a été établie à la station Ennis Garda et un enquêteur principal a été nommé pour superviser l’enquête.

Un agent de liaison avec la famille a également été nommé pour soutenir la famille de la fillette de huit ans tandis que la défense civile de Clare soutient les autres occupants de la propriété.

Un porte-parole de la Garda a déclaré: “Il s’agit d’une enquête en cours et en cours et aucune autre information n’est disponible pour le moment.

«An Garda Siochana lance un appel à toute personne disposant d’informations sur cet incident pour contacter l’équipe d’enquête de la station Ennis Garda 065 6848100, la ligne confidentielle Garda 1800 666 111 ou toute station Garda. Les demandes de renseignements sont en cours et des mises à jour suivront.

Le ministre des Enfants, Roderic O’Gorman, a expliqué comment son ministère travaille en étroite collaboration avec Tusla pour offrir un soutien à la suite de l’attaque au couteau au centre d’hébergement des réfugiés.

Le ministre O’Gorman a déclaré: «Une situation tragique s’est produite là-bas, nous ne voulons évidemment pas entrer dans les détails, mais nous sommes très conscients et le sommes depuis peu après l’incident, offrant tout le soutien que nous pouvons en termes de notre département, mais également en étroite collaboration avec Tusla. »