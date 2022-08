Le principal succès de Newhouse est rare parmi les électeurs de destitution du GOP

SPOKANE, Washington (AP) – Le 4e district du Congrès dans l’État de Washington est une terre de pics volcaniques enneigés et de vergers irrigués luxuriants qui produisent la plupart des pommes du pays. Il abrite également l’un des rares républicains à avoir voté pour destituer l’ancien président Donald Trump, puis à remporter ses prochaines élections.

Le représentant américain Dan Newhouse était l’un des 10 républicains qui ont voté pour destituer Trump l’année dernière, et est l’un des deux seuls à avoir repoussé les challengers du GOP cette année.

Newhouse était le principal obtenteur de voix dans la course pour son siège lors des élections primaires du 2 août à Washington, malgré les critiques acerbes de Trump et d’un challenger soutenu par Trump. Pendant ce temps, le représentant américain David Valadao, R-Calif. – qui, comme Newhouse, a couru dans une primaire ouverte parmi les deux premières – a également prévalu il y a deux mois.

Le représentant américain Jaime Herrera Beutler, R-Wash., Qui a également voté pour destituer Trump et représente la région de Vancouver, a cédé mardi soir au challenger soutenu par Trump, Joe Kent.

Les analystes disent que Newhouse avait quelques avantages qui lui ont permis de repousser les défis des républicains Loren Culp, qui avait le soutien de Trump, et de Jerrod Sessler, qui était à Washington, DC, lors de l’insurrection du 6 janvier 2021 et a versé beaucoup de son propre argent dans la course.

Culp, un ancien officier de police d’une petite ville, a constamment fustigé Newhouse en tant que RINO, ou républicain de nom seulement. Ce n’était pas suffisant pour vaincre Newhouse, qui venait d’une famille d’agriculteurs bien connue et cherchait un cinquième mandat.

“Newhouse avait beaucoup plus de crédibilité dans la communauté agricole”, a déclaré cette semaine Cornell Clayton, directeur de l’Institut Thomas S. Foley de l’Université de l’État de Washington. « Et Culp ne le fait tout simplement pas. Je pense que cela l’a fait entrer.

Sessler, un ancien pilote de NASCAR a dépensé environ 500 000 $ – principalement son propre argent – mais a terminé quatrième de la course.

Le système primaire de Washington, dans lequel tous les candidats se présentent sur le même bulletin de vote et les deux meilleurs candidats au vote avancent jusqu’en novembre, quel que soit le parti, a également aidé Newhouse, ont déclaré des analystes.

“La réponse courte est la suivante: Newhouse a bénéficié de notre système primaire Top 2, d’autant plus qu’il y avait un candidat démocrate légitime (bien qu’encore long) en course”, a écrit Todd Schaefer, professeur de sciences politiques à la Central Washington University, dans un e-mail. . “Et bien sûr, il avait le pouvoir de devenir titulaire qui lui a donné la possibilité de vanter son record et d’attaquer Biden et Culp.”

Avec des votes républicains répartis entre six challengers, cela a permis au seul démocrate de la course, le fermier Doug White de la vallée de Yakima, de terminer deuxième et de se qualifier pour les élections générales.

White sera un long shot en novembre dans ce qui est sans doute le district le plus conservateur de l’État.

Il englobe une vaste zone du centre de Washington, couvrant les comtés de Douglas, Okanogan, Grant, Yakima, Franklin, Benton et Adams, et une partie du comté de Walla Walla. Le district, dominé par les communautés Yakima et Tri-Cities, est considérablement plus conservateur que la partie ouest de l’État.

Aucun candidat démocrate à la présidence n’a porté de comté dans le district depuis que Bill Clinton en 1992 a porté le comté d’Okanogan. Aucun des autres comtés du district n’a soutenu un démocrate à la présidence depuis Lyndon B. Johnson en 1964, tandis que le comté d’Adams n’a pas voté démocrate depuis Franklin D. Roosevelt en 1936.

Le dernier démocrate à représenter le district était Jay Inslee, qui a remporté le siège en 1992 et l’a perdu lors de la vague républicaine de 1994. Inslee est maintenant le gouverneur de Washington.

Newhouse est le rejeton d’une importante famille d’agriculteurs basée dans la ville de Sunnyside, dans la vallée de Yakima, et personne ne se fait une idée d’un libéral. Il a toujours reçu des notes «A» de la National Rifle Association et de Susan B. Anthony List, une organisation anti-avortement de premier plan. Il combat également des groupes environnementaux qui veulent supprimer quatre grands barrages hydroélectriques sur la rivière Snake pour sauver le saumon en voie de disparition.

La famille Newhouse exploite une ferme de 850 acres près de Sunnyside où elle cultive du houblon pour les brasseries locales, des raisins pour les établissements vinicoles locaux, des arbres fruitiers et de la luzerne.

Sur les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution de Trump, quatre ont choisi de ne pas se présenter aux élections. Le représentant du Michigan Peter Meijer a été battu lors d’une primaire le 2 août par John Gibbs, approuvé par Trump, et le représentant Tom Rice de Caroline du Sud a perdu contre un challenger approuvé par Trump en juin. La représentante Liz Cheney du Wyoming se prépare à la défaite lors de sa primaire du 16 août contre un rival soutenu par Trump.

Nicholas K. Geranios, The Associated Press