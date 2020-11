Le principal scientifique nucléaire iranien assassiné: mises à jour en direct

Un meurtre effronté a eu lieu dans une embuscade.

Le principal scientifique nucléaire iranien, que les services de renseignement américains et israéliens accusent depuis longtemps d’être à l’origine de programmes secrets de conception d’une ogive atomique, a été abattu dans une embuscade vendredi alors qu’il voyageait dans un véhicule dans le nord de l’Iran, ont rapporté les médias d’État iraniens. Le scientifique Mohsen Fakhrizadeh, qui aurait 59 ans, a été considéré comme le moteur du programme d’armes nucléaires iranien pendant deux décennies et a continué à travailler après que la majeure partie de l’effort ait été discrètement dissoute au début des années 2000, selon les évaluations des services de renseignement américains. et les documents nucléaires iraniens volés par Israël. Un responsable américain – avec deux autres responsables du renseignement – a déclaré qu’Israël était à l’origine de l’attaque contre le scientifique. On ne sait pas ce que les États-Unis ont pu savoir à l’avance sur l’opération, mais les deux pays sont les plus proches alliés et partagent depuis longtemps des renseignements sur l’Iran. La Maison Blanche et la CIA ont refusé de commenter. Image Une image publiée par le bureau du chef suprême de l’Iran montre Mohsen Fakhrizadeh, le plus grand scientifique nucléaire du pays, en janvier de l’année dernière. Crédit… Bureau du guide suprême iranien, via Associated Press Des hommes armés ont attendu le long de la route et ont attaqué M. Fakhrizadeh alors que sa voiture traversait la ville rurale d’Absard, dans la région de Damavand, selon les médias officiels iraniens et la télévision d’État. Les comptes rendus des médias d’État ont déclaré que M. Fakhrizadeh avait été gravement blessé lors de l’attaque et que les médecins avaient tenté de le sauver à l’hôpital, mais ne pouvaient pas.

Les responsables iraniens, qui soutiennent depuis longtemps que leur programme nucléaire est strictement pacifique et non armé, ont qualifié l’attaque d’acte de terreur et ont juré de se venger. «Des terroristes ont assassiné aujourd’hui un éminent scientifique iranien» Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a écrit sur Twitter. “Cette lâcheté – avec de sérieuses indications du rôle israélien – montre un bellicisme désespéré des auteurs.” M. Zarif, diplomate formé aux États-Unis et l’une des personnalités les plus connues d’Iran, a déclaré dans le message que la communauté internationale – et en particulier l’Union européenne – devraient «mettre fin à leur honteux double poids et condamner cet acte de terreur d’État». L’ancien haut responsable politique du Pentagone au Moyen-Orient, Michael P. Mulroy, a déclaré que la mort de M. Fakhrizadeh était «un revers pour le programme nucléaire iranien».