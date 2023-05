Le principal rival républicain de Trump entre officiellement dans la course 2024

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déposé des documents pour se présenter à la présidence des États-Unis avant l’annonce publique prévue sur Twitter

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a officialisé sa candidature à la présidence des États-Unis, organisant une confrontation avec l’ancien soutien Donald Trump pour la nomination du Parti républicain en 2024.

La campagne DeSantis a soumis un dossier à la Commission électorale fédérale américaine confirmant sa candidature à la présidence mercredi après-midi, quelques heures avant que le gouverneur ne fasse une annonce publique sur Twitter. Il a longtemps été considéré comme l’un des principaux candidats à l’investiture républicaine, suscitant la colère de l’ancien président Trump.

Le sentiment des électeurs semblait tendre en faveur de DeSantis en novembre dernier, après avoir remporté la réélection avec la plus grande marge pour un gouverneur de Floride en 40 ans et aidé les candidats au Congrès sur le billet républicain de l’État à mieux que prévu. En fait, un sondage réalisé en février par Yahoo/YouGov a indiqué que DeSantis avait une avance de 45 % à 41 % sur Trump. Plusieurs candidats de haut niveau approuvés par Trump à la mi-mandat du Congrès ont obtenu des résultats pires que prévu et ont perdu leurs courses.

Cependant, Trump a vu une résurgence du soutien parmi les électeurs républicains depuis qu’il a été inculpé le mois dernier à New York pour des accusations criminelles de falsification de documents commerciaux. Un sondage CNN publié mercredi a montré que Trump est le premier choix de 53% des électeurs républicains pour la nomination du parti en 2024, soit près du double du total de 26% pour DeSantis. Les deux hommes sont loin devant le reste du peloton, y compris l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, qui avaient tous deux un soutien de 6%. Tim Scott, de Caroline du Sud, le seul républicain noir au Sénat américain, est entré dans la course vendredi.

Trump s’est attribué le mérite d’avoir fait élire DeSantis au poste de gouverneur de Floride en 2018 et a surnommé son ancien allié « Ron Desanctimonious. » Ces dernières semaines, l’ancien président a accusé DeSantis d’être « déloyal » et un « RINO (républicain de nom seulement) mondialiste. »

DeSantis a rehaussé son profil national en envoyant des étrangers illégaux dans des villes contrôlées par les démocrates – attirant davantage l’attention sur la crise frontalière du pays – et en s’opposant aux blocages de Covid-19 et aux mandats de vaccination. Il s’est également engagé dans des guerres culturelles, signant des projets de loi interdisant aux garçons biologiques de participer à des sports pour filles et interdisant l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles de Floride.

Le gouverneur a refusé d’échanger des insultes avec Trump, disant: « Je ne passe pas mon temps à essayer de salir les autres républicains. » Il a déclaré que son objectif serait de vaincre le président démocrate sortant, le président Joe Biden. « Si je devais me présenter, je cours contre Biden », DeSantis a déclaré dans une interview en mars avec Piers Morgan.