Le principal responsable électoral du Nebraska pourrait tenter de supprimer une mesure de référendum visant à abroger la loi sur le financement des écoles

La Cour suprême du Nebraska devrait décider si les électeurs peuvent décider de rejeter ou non une nouvelle loi, votée en grande partie par les républicains, visant à financer les frais de scolarité des écoles privées à l’aide de l’argent des contribuables. Mais selon la décision de la Cour suprême, le secrétaire d’État du Nebraska pourrait unilatéralement priver les électeurs de ce choix.

La Cour suprême de l’État a entendu mardi les arguments d’une femme de l’est du Nebraska dont l’enfant a reçu l’une des premières bourses d’études pour les écoles privées disponibles grâce à la nouvelle loi. Tom Venzor, l’avocat de la femme, a fait valoir que l’initiative référendaire visant à abroger le financement viole l’interdiction, prévue par la constitution de l’État, des initiatives des électeurs visant à révoquer les crédits législatifs.

Daniel Gutman, l’avocat chargé du référendum, a rétorqué que la question du scrutin visait à juste titre la création du programme de scolarité des écoles privées – et non le projet de loi de crédits de 10 millions de dollars qui l’accompagnait.

Mais ce qui a davantage attiré l’attention, c’est l’affirmation des avocats des deux camps selon laquelle le secrétaire d’État républicain du Nebraska, Bob Evnen, a l’intention de décertifier la question du scrutin – quelques jours seulement après l’avoir certifiée – à moins que la Cour suprême ne lui ordonne spécifiquement de la maintenir sur le bulletin de vote.

Même a certifié la mesure d’abrogation La semaine dernière, après avoir découvert que les organisateurs de la pétition avaient recueilli des milliers de signatures valides de plus que les 62 000 nécessaires pour que la question de l’abrogation soit soumise au vote, il a apparemment changé d’avis, selon un mémoire déposé lundi après-midi par le bureau du procureur général du Nebraska, qui précise qu’après avoir examiné la contestation judiciaire, « le secrétaire Evnen est convaincu que le référendum n’est pas juridiquement suffisant ».

Le mémoire ajoute que si la Haute Cour ne parvient pas à se prononcer sur le bien-fondé de la contestation et rejette simplement l’affaire pour des raisons de procédure, « le secrétaire Evnen annulera immédiatement sa décision de suffisance juridique et ne placera pas le référendum sur le bulletin de vote. »

Interrogé pour savoir si la loi de l’État permet à un secrétaire d’État de révoquer une mesure de vote déjà certifiée, Gutman a déclaré qu’il n’y a « rien dans les statuts, à notre connaissance, qui indique qu’il peut révoquer cette décision ».

Le problème, a-t-il dit, est que la loi exige que le scrutin de novembre soit fixé d’ici vendredi.

« Je pense que sa menace de révoquer la décision menace la crédibilité de la certification en général », a déclaré Gutman. « Nous craignons franchement que si ce tribunal rejette cette affaire pour défaut de compétence, ou essentiellement pour un motif de procédure, une révocation de la certification soit émise vendredi après-midi et qu’il n’y ait tout simplement pas de temps.

« Nous n’aurons aucun recours. »

Evnen a refusé de confirmer ou d’infirmer mardi qu’il prévoyait de retirer la mesure d’abrogation des frais de scolarité dans les écoles privées du scrutin à moins que le tribunal ne lui ordonne de la maintenir, se contentant de dire : « Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’une décision sur le fond de la Cour suprême du Nebraska. »

Un scénario similaire s’est produit lundi dans le Missouri, où le secrétaire d’État républicain Jay Ashcroft avait certifié le mois dernier une mesure de vote demandant aux électeurs d’annuler l’interdiction quasi-totale de l’avortement dans l’État. Ashcroft a changé de capdéclarant qu’il annulait la certification de la mesure et la retirait du scrutin.

La Cour suprême du Missouri a statué mardi ordonné Ashcroft va remettre la mesure sur le bulletin de vote.

Cette décision intervient après une longue bataille autour du financement des écoles privées. Les défenseurs des écoles publiques ont mené avec succès une campagne de collecte de signatures cet été pour demander aux électeurs de renoncer à l’utilisation de l’argent public pour les frais de scolarité des écoles privées.

Il s’agissait de leur deuxième pétition réussie. La première avait eu lieu l’année dernière, lorsque les républicains qui dominent la législature officiellement non partisane du Nebraska a adopté un projet de loi de permettre aux entreprises et aux particuliers de reverser des millions de dollars d’impôts sur le revenu à des organisations à but non lucratif. Ces organisations, à leur tour, attribueraient cet argent sous forme de bourses d’études pour les écoles privées.

L’été dernier, la campagne Support Our Schools a recueilli bien plus de signatures que nécessaire pour demander aux électeurs d’abroger cette loi. Mais les législateurs qui soutiennent le projet de loi sur le financement des écoles privées ont contourné l’initiative de vote en abrogeant la loi initiale et en la remplaçant plus tôt cette année par une autre loi de financement. La nouvelle loi a abandonné le système de financement par crédit d’impôt et finance simplement les bourses d’études des écoles privées directement à partir des caisses de l’État.

Étant donné que cette mesure abrogeait la première loi, elle rendait caduque la pétition lancée avec succès l’année dernière, obligeant les organisateurs à recueillir à nouveau des signatures pour tenter de mettre un terme au projet de financement.

La nouvelle loi du Nebraska suit celle de plusieurs autres États républicains conservateurs, notamment Arkansas, Iowa et Caroline du Sud — en mettant en place une certaine forme de choix d’école privée, allant des bons d’études aux programmes de comptes d’épargne-études.