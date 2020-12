Le principal organisme de réglementation pharmaceutique de l’Union européenne, dont l’approbation est nécessaire pour que les pays du bloc commencent à déployer le vaccin contre le coronavirus, a ouvert une enquête après avoir été frappé par une cyberattaque, a déclaré jeudi le chef de l’agence. L’attaque n’affectera pas la livraison du vaccin, a déclaré le chef de l’agence, Emer Cooke. «Je peux vous assurer que cela n’affectera pas le calendrier de livraison des vaccins et que nous sommes pleinement fonctionnels», a-t-elle déclaré lors d’une audition au Parlement européen. L’organisation, l’Agence européenne des médicaments, qui examine quatre vaccins candidats, dont un fabriqué par Pfizer et BioNTech et un fabriqué par Moderna, n’a pas fourni de détails sur la cible ou la source de l’attaque. Mais la nouvelle a alimenté les craintes que les efforts visant à fournir le vaccin à près de 450 millions de personnes puissent être entravés à une époque de menaces accrues auxquelles sont confrontées les sociétés pharmaceutiques, les établissements de soins de santé et les agences impliquées dans la production, l’approbation et la distribution du vaccin. Peu de temps après que l’agence a annoncé mercredi qu’elle avait été attaquée ces dernières semaines, Pfizer et BioNTech ont déclaré dans leur propre déclaration que certains documents relatifs à la soumission réglementaire de leur vaccin, qui étaient hébergés sur un serveur de l’agence, avaient été «illégalement consultés».

Pfizer et BioNTech ont déclaré que leurs systèmes n’avaient pas été violés et qu’aucun participant à l’étude ne semblait avoir été identifié à la suite de l’attaque. Mme Cooke a déclaré que l’Agence européenne des médicaments, basée à Amsterdam, enquêtait sur l’attaque révélée mercredi avec diverses autorités de l’Union européenne et avec la police néerlandaise. L’agence, communément appelée EMA, est sur le point d’annoncer une décision sur le vaccin Pfizer-BioNTech au plus tard le 29 décembre, et sur le vaccin Moderna d’ici le 12 janvier. Bien que chaque pays soit en charge de son propre déploiement, le L’approbation de l’agence ouvrira la voie à la plus grande campagne de vaccination en Occident, éclipsant l’effort qui a commencé cette semaine en Grande-Bretagne. Jeudi, Mme Cooke a déclaré que si une approbation rapide du vaccin était essentielle pour l’Union européenne, la sécurité était la première priorité de l’agence. «Les experts travaillent 24 heures sur 24», a-t-elle déclaré, ajoutant que «personne n’éteint son téléphone», et que différentes équipes se succèdent en travaillant toute la nuit. Mme Cooke a pris la parole un jour après que la Grande-Bretagne a déclaré que deux agents de santé ayant des antécédents d’allergies graves avaient eu des réactions après avoir reçu le vaccin. Elle a déclaré que l’agence n’avait pas constaté d’effets indésirables. «L’efficacité et la sécurité semblent très prometteuses», a ajouté Mme Cooke.

Le Canada a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech mercredi, devenant ainsi le deuxième pays occidental à le faire, et la Russie a commencé samedi le déploiement de son propre vaccin Spoutnik 5. Aux États-Unis, un groupe d’experts se réunit jeudi pour examiner si la Federal Drug Administration devrait approuver le vaccin. Des cliniques médicales du Texas aux hôpitaux de Thaïlande, de République tchèque, de France et d’Espagne, les cyberattaques ciblent les établissements de santé depuis les premiers jours de la pandémie. Les experts en cybersécurité ont déclaré que seuls les acteurs parrainés par l’État pouvaient monter de telles opérations. «Les intentions derrière ces attaques sont de parasiter les efforts occidentaux sur le vaccin», a déclaré Julien Nocetti, chercheur à l’Institut français des relations internationales, qui étudie la cybersécurité en mettant l’accent sur les activités russes. L’Union européenne considère qu’un déploiement réussi du vaccin est essentiel pour son unité, et les responsables ont exhorté les pays à préparer leurs chaînes d’approvisionnement. Pourtant, la pandémie a déjà remis en question les principes fondamentaux de l’Union: les pays ont fermé leurs frontières en mars, restreignant la liberté de mouvement au sein du bloc; et ils ont récemment eu du mal à élaborer un plan de sauvetage contre les virus visant à sauver leurs économies en difficulté. La pandémie de coronavirus a tué plus de personnes en Europe que dans toute autre région du monde à l’exception de l’Amérique du Sud. Et la deuxième vague, qui a contraint de nombreux pays européens à réimposer des restrictions nationales contre les virus cet automne, a été encore plus meurtrière que la première. Alors que les experts ont spéculé sur les défis logistiques de la plus grande campagne de vaccination britannique qui a débuté mardi, le déploiement dans toute l’Union européenne pourrait poser des risques de cybersécurité encore plus grands. Claire Zaboeva, analyste principale des cybermenaces chez Security X-Force d’IBM, a déclaré que les acteurs soutenus par l’État avaient une myriade d’objectifs en ciblant les entreprises ou les institutions impliquées dans la production et la livraison du vaccin.