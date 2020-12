DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Le cheikh Nasser Sabah Al Sabah du Koweït, le fils aîné du défunt émir, qui est devenu un réformateur influent dans le cheikh du Golfe riche en pétrole, est décédé dimanche, a rapporté l’agence de presse officielle du pays. . Il avait 72 ans.

Le cheikh Nasser, qui a occupé divers postes gouvernementaux au fil des ans, dont celui de ministre de la Défense et de vice-Premier ministre, avait été considéré comme l’un des principaux candidats au poste de prince héritier après la mort en septembre de son père, le cheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, âgé de 91 ans. .

Bien qu’il ait attiré le soutien populaire pour ses méga-projets ambitieux et ses efforts de lutte contre la corruption, il a été ignoré pour son oncle, le cheikh Meshal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, un choix plus prudent d’héritier apparent à un moment turbulent pour la politique du Koweït et le région plus large.

L’agence de presse officielle KUNA n’a pas précisé comment Cheikh Nasser est mort, mais il était connu pour être en état de santé fragile après avoir eu une tumeur au poumon enlevée il y a deux ans.

Dans un pays qui dépend du pétrole pour environ 90% de ses revenus, Sheikh Nasser a défendu des plans audacieux pour diversifier l’économie du Koweït en créant un centre d’affaires avec une zone franche et un port en haute mer dans le nord du pays. Mais avec de nombreux parlementaires koweïtiens engagés envers le statu quo, ses idées se sont à plusieurs reprises échouées alors même que les craintes montaient que le pays prenait du retard sur ses voisins plus puissants et mieux développés, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

L’année dernière, les allégations publiques de corruption du gouvernement de Cheikh Nasser l’ont propulsé sur la scène politique nationale, alors qu’il faisait pression pour que des enquêtes soient menées sur le détournement de fonds présumé de centaines de millions de dollars provenant d’un fonds militaire.

Ses efforts se sont retournés contre lui lorsque son père, l’émir, l’a évincé du gouvernement, mais il a conservé un nombre important de partisans et a continué à faire des déclarations publiques sur la nécessité de lutter contre la corruption à la fois dans la bureaucratie tentaculaire du Koweït et dans sa propre famille dirigeante.