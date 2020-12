Pendant quatre heures, «Reason» documente comment la plus grande démocratie du monde a plongé dans un abîme majoritaire depuis que le Bharatiya Janata Party, ou BJP, est arrivé au pouvoir en 2014, et Narendra Modi a été élu Premier ministre. Avec des témoignages de témoins de lynchages de la foule, des histoires d’étudiants poussés au suicide par un ostracisme de droite intense et des entretiens avec des nationalistes hindous prêts à défendre les meurtres fréquents de journalistes et d’activistes, Patwardhan contredit le récit que le BJP projette régulièrement sur les 900 du pays. millions d’électeurs: une histoire où, sous Modi, l’Inde commence enfin à réaliser son potentiel, plus de 70 ans après l’indépendance. Une semaine avant les élections législatives de l’année dernière, 16 clips de «Reason» ont été postés anonymement sur YouTube. En les regardant, j’ai eu peur, non seulement du sort du film aux mains du Censor Board, mais aussi de Patwardhan.

À Jaipur, un après-midi de l’automne dernier, le cinéaste Anand Patwardhan s’est assis dans un stand à l’extérieur d’un auditorium, attendant de projeter son dernier documentaire, «Reason». Ces projections, m’avait écrit Patwardhan plus tôt, étaient «semi-clandestines» – en partie par crainte des groupes de justiciers de droite et en partie parce que, même maintenant, deux ans après la première au Festival international du film de Toronto, «Reason» demeure officiellement inédit en Inde. Patwardhan n’avait pas encore soumis le film au Central Board of Film Certification, un organisme fédéral qui exige régulièrement des coupes dans les films indiens avant de leur attribuer une note, c’est pourquoi il est communément connu sous le nom de Censor Board. Maintenant, Patwardhan vendait des DVD de ses films précédents pour 200 roupies, moins de 3 $ chacun, assiégé par des fans demandant des selfies sur le stand. «Je veux que mes films soient vus», dit-il. «L’argent est le cadet de mes soucis.»

Ce n’est pas une bataille inconnue pour Patwardhan. Pendant plus de quatre décennies, il a été le principal réalisateur de documentaires en Inde, retraçant le démantèlement du pays de ses idéaux pluralistes post-Partition à une hégémonie hindoue. Ses films ont dépeint les habitants des bidonvilles de Mumbai, la cruauté du système des castes, la course aux armements entre l’Inde et le Pakistan, mais ils restent invisibles dans de grandes parties du pays en raison de leurs thèmes incommodes. Avec presque tous les documentaires qu’il a réalisés, Patwardhan a dû s’adresser à un tribunal pour s’assurer qu’il soit diffusé sans restrictions. Ses films ont remporté des prix publics en même temps que des efforts ont été faits pour limiter leur audience. Ils reflètent, tant dans leur accueil que dans leur contenu, la nature schizophrène de la démocratie indienne.

Un mois après la réélection de Modi, en juin de l’année dernière, le gouvernement indien a refusé à Patwardhan l’autorisation de projeter «Reason» lors d’un festival du film dans l’État du sud de l’Inde, Kerala. En août, six étudiants auraient été arrêtés à Hyderabad pour avoir organisé une projection d’un autre documentaire de Patwardhan, «Au nom de Dieu». Dans tout le pays, des projections de «Au nom de Dieu» ont été prévues en solidarité contre les arrestations. À Delhi, des membres affiliés à l’aile étudiante du BJP ont tenté de perturber une projection en classe à l’Université Ambedkar. «Un groupe d’hommes a fait irruption dans la pièce», m’a dit l’un des étudiants qui avaient organisé la projection, Sruti MD. «Ils ont allumé les lumières, crié des slogans et répété que le film offensait leurs sentiments hindous. D’une manière ou d’une autre, les gardes les ont fait partir. Mais ils ont continué à frapper les portes de la salle de classe à l’extérieur après la reprise de la projection. C’était effrayant. Ils ont coupé le courant dans notre chambre. Nous n’avons eu d’autre choix que de regarder le film à la fin sur un ordinateur portable avec des haut-parleurs Bluetooth. »

La projection à Jaipur devait avoir lieu à la fin d’une conférence d’écrivains de gauche. Patwardhan m’a passé une copie du programme de la conférence: «Raison» n’était pas sur la liste. Mais il était officieusement entendu qu’à 17 heures, le documentaire serait projeté après le thé. Cinq sont devenus 6, puis 6 h 30, puis 7, et les écrivains parlaient encore de la gravité de la situation dans le pays. À peine un mois plus tôt, l’État à majorité musulmane du Jammu-et-Cachemire avait été placé sous verrouillage indéfini et son statut spécial au sein de la fédération indienne, qui lui avait accordé une certaine autonomie, avait été révoqué. Des politiciens locaux ont été arrêtés; les téléphones et les lignes Internet étaient toujours coupés; des milliers de civils auraient été détenus. Pendant ce temps, à Assam, un autre État frontalier, près de deux millions de résidents ont été déchus de leur citoyenneté dans le but d’identifier les sans-papiers. Il semblait que trop de choses à discuter.

«La panne était délibérée, vous savez», m’a dit Patwardhan plus tard dans la nuit, pendant le dîner. Pendant un moment, je me suis souvenu de la projection interrompue à l’Université d’Ambedkar, d’hommes frappant des portes et coupant le courant pour protester. Mais le glissement d’un pays dans l’intolérance est rarement aussi dramatique: les normes ne s’effondrent pas toujours du jour au lendemain; ils se corrodent dans le contexte de la vie quotidienne. « Non, je parlais des techniciens du son, » continua Patwardhan, comme s’il lisait mes pensées. «Je pense qu’ils ont forcé l’interruption. La journée a été longue – ils voulaient probablement rentrer chez eux.

À 70 ans, Patwardhan a presque le même âge que l’Inde indépendante, et son apparence – cheveux longs, visage jeune, sandales à lanières de cuir, tuniques en coton tissées à la maison – est à la fois aléatoire et pleine d’espoir, un peu comme la promesse d’une nouvelle république. La promesse de l’Inde a été incarnée par trois pères fondateurs: Gandhi, avec son message de non-violence, sa profonde méfiance à l’égard de la civilisation occidentale et sa détresse au cours de sa dernière année, après avoir été témoin de l’effusion de sang de la Partition; Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre indien, un libéral qui a qualifié les barrages et les centrales électriques de «temples de l’Inde moderne» et a vu l’industrialisation comme la meilleure voie à suivre; et Bhimrao Ambedkar, qui est né dalit – les anciens «intouchables» qui occupent les échelons les plus bas du système des castes – et est devenu l’un des principaux auteurs de la constitution du pays, embrassant le bouddhisme pour protester contre les disparités inhérentes à la société hindoue. Malgré leurs priorités différentes, les trois partageaient une vision de l’Inde qui préservait son hétérogénéité historique, où la laïcité signifiait non pas une absence de religion de la sphère publique mais une affinité bénigne, quoique parfois molle, pour toutes les religions.

Patwardhan a grandi bénéficiaire de cette promesse. Son père travaillait dans l’édition; sa mère était un artiste et potier renommé. Ses oncles – l’un Gandhi, l’autre socialiste – étaient fréquemment en prison pendant la domination britannique. Sa tante s’était évadée de prison au Népal et avait brièvement suivi un entraînement aux armes. Selon Patwardhan, Ambedkar était même resté un certain temps dans leur maison familiale. Pourtant, Patwardhan ne se souvient pas de ses premières années avec enthousiasme. «J’étais un enfant gâté», m’a-t-il dit, «très frivole, très privilégié.

Bien que la lutte pour la liberté de l’Inde ait occupé une place importante dans sa vie de famille, Patwardhan en grandissant était inconscient de la politique. Il a étudié la littérature anglaise au Elphinstone College de Mumbai, où il se souvient de n’avoir participé à rien: «J’ai dormi trop de cours, passé trop de temps à la cantine du collège», dit-il. Mais en 1970, une bourse pour étudier à l’Université Brandeis à Waltham, Massachusetts, l’a transformé du jour au lendemain en activiste. «Soudain, j’ai assisté à des rassemblements de Black Panther, je suis allé en prison pour des manifestations anti-Vietnam», a-t-il déclaré. Angela Davis et Abbie Hoffman étaient diplômées peu de temps auparavant. Patwardhan se souvient que deux étudiants étaient recherchés par le FBI pendant son séjour là-bas. Sundar Burra, un ami proche de Patwardhan à Brandeis, se souvient de l’ambiance insurrectionnelle sur le campus. «Nous avions une blague sur un certain professeur», m’a dit Burra, «que vos notes dans son cours dépendaient du nombre de fois où vous étiez en prison avec lui.

Après avoir obtenu son diplôme, Patwardhan a dépassé la durée de son visa pour devenir bénévole pour l’organisateur du travail Cesar Chavez en Californie. Il est retourné en Inde et a travaillé pendant deux ans avec une organisation à but non lucratif dans un village isolé. En 1974, on lui a demandé de filmer une marche de protestation menée par des étudiants et des agriculteurs contre le gouvernement corrompu d’Indira Gandhi. Il a emprunté deux caméras, acheté des films obsolètes, recruté un ami comme caméraman et est parti pour le Bihar, toujours l’un des États les plus pauvres de l’Inde, où les manifestants avaient prévu un grand rassemblement.

Juste après avoir transformé les images des manifestations en «vagues de révolution», ses débuts, Indira Gandhi a déclaré l’urgence. Patwardhan a découpé le film en deux ou trois morceaux, les a fait passer clandestinement à l’étranger avec différents amis, puis a obtenu une bourse à l’Université McGill à Montréal pour une maîtrise, où il a réussi à remonter le film. Loin du pays pendant une période de répression autoritaire, il a voyagé à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, montrant le film aux universités et aux ciné-clubs, sensibilisant à l’effondrement de la démocratie dans son pays.