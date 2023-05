Le meilleur propagandiste russe a des jumelles secrètes nées aux États-Unis à la suite d’une liaison qu’il a eue avec la basketteuse Svetlana Abrosimova.

Vladimir Solovyov, un père marié de huit enfants qui est l’un des porte-parole les plus fiables du Kremlin, a fait plusieurs voyages aux États-Unis pour rendre visite à sa famille secrète après qu’Abrosimova a donné naissance à des jumelles en 2017, selon un rapport du Telegraph, qui a crédité emprisonné la Fondation anti-corruption du chef de l’opposition Alexei Navalny pour avoir découvert le scandale.

Bien que le propagandiste de 59 ans ait qualifié l’Occident de « satanique » et qualifié la guerre de la Russie avec l’Ukraine de « guerre sainte », sa maîtresse et ses filles jumelles détiennent la nationalité américaine. Les jumeaux sont nés après qu’Abrosimova, 42 ans, ait fait un voyage aux États-Unis avec Solovyov en 2016, après quoi elle est restée dans le pays et a donné naissance aux filles.

Les deuxièmes prénoms des filles ont été enregistrés sous le nom de Vladimirovna, qui se traduit par « fille de Vladimir », selon The Telegraph, et ont depuis déménagé en Russie pour vivre dans une maison de 6,2 millions de dollars à Sotchi. Les archives du propriétaire de la maison sont classifiées, tandis que la Fondation anti-corruption a découvert que l’ancien appartement de luxe d’Arbosimova à Moscou avait été supprimé du registre des propriétés du pays.

L’équipe d’enquêteurs a pu découvrir la famille secrète après qu’Arbosimova et Soloviev aient déposé des adresses correspondantes lors d’un test de coronavirus en 2021, tandis que le duo aurait également partagé un chauffeur et aurait été photographié ensemble lors d’un événement sportif.

Selon la Fondation anti-corruption, des sources proches du couple ont confirmé l’affaire et que Soloviev rend fréquemment visite à sa famille secrète à Sotchi.

Soloviev a été l’un des plus ardents défenseurs du président russe Vladimir Poutine et un fervent porte-parole de la guerre en Ukraine, estimant que la lutte contre l’Ukraine est une « guerre sainte ».

« Nous luttons contre les satanistes », a-t-il déclaré à la fin d’une émission télévisée en décembre. « C’est une guerre sainte et nous devons gagner. »

Il a également menacé que l’Occident serait « réduit en cendres » dans une guerre nucléaire si la guerre de la Russie avec l’Ukraine échouait.

Soloviev est actuellement sous sanctions de l’Union européenne, tandis que les États-Unis n’ont pas encore imposé de sanctions au propagandiste du Kremlin.