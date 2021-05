Le principal parti syndicaliste britannique d’Irlande du Nord choisira un nouveau chef de l’Armée républicaine chrétienne irlandaise d’Irlande du Nord Belfast Boris Johnson

Vendredi, le plus grand parti unioniste britannique d’Irlande du Nord choisissait un nouveau chef, dans un concours avec deux candidats et seulement 36 électeurs.

L’associé principal du Parti unioniste démocratique dans le gouvernement de partage du pouvoir catholique-protestant d’Irlande du Nord, choisissait un remplaçant pour Arlene Foster, qui a démissionné de ses fonctions de chef et de première ministre le mois dernier au milieu de récriminations sur l’impact du Brexit.

Seuls les huit députés du parti au Parlement britannique et 26 membres de l’Assemblée d’Irlande du Nord peuvent voter dans le concours entre le ministre de l’Agriculture d’Irlande du Nord Edwin Poots et le législateur Jeffrey Donaldson. Le résultat est attendu tard vendredi après-midi.

Parti enraciné dans l’Église fondamentaliste presbytérienne libre, le DUP s’est opposé à l’accord de paix de l’Irlande du Nord de 1999, mais s’est par la suite réconcilié avec celui-ci et a accepté de partager le pouvoir avec le parti lié à l’armée républicaine irlandaise Sinn Fein.

La relation de partage du pouvoir a souvent été difficile et l’administration de Belfast a été suspendue pendant près de trois ans à partir de 2017 après s’être effondrée à cause d’un projet d’énergie verte bâclé.

La séparation économique de la Grande-Bretagne et de l’Union européenne à la fin de 2020 a encore ébranlé l’équilibre politique en Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni où certaines personnes s’identifient comme britanniques et d’autres comme irlandaises.

Les règles commerciales post-Brexit ont imposé des contrôles douaniers et frontaliers sur certaines marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni L’accord a été conçu pour éviter les contrôles entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, un membre de l’UE, car une frontière irlandaise ouverte a contribué à processus de paix qui a mis fin à des décennies de violence en Irlande du Nord.

Les nouveaux arrangements ont provoqué la colère des syndicalistes britanniques d’Irlande du Nord, qui disent que les nouveaux chèques équivalent à une frontière dans la mer d’Irlande, affaiblissent les liens avec le reste du Royaume-Uni et pourraient renforcer les appels à la réunification irlandaise.

Les tensions sur les nouvelles règles ont contribué à une semaine de violence de rue dans les villes d’Irlande du Nord le mois dernier, qui a vu des jeunes bombarder la police de briques, de feux d’artifice et de bombes incendiaires.

Foster a fait face à la colère des membres du parti pour avoir soutenu l’accord de divorce que le Premier ministre britannique Boris Johnson a conclu avec l’UE. Elle a démissionné au milieu d’une poussée du parti pour l’évincer, affirmant qu’elle resterait dirigeante du DUP jusqu’au 28 mai et première ministre jusqu’à la fin juin.

Parmi les deux prétendants à la remplacer, Donaldson est considéré comme un pragmatiste. Poots est un fondamentaliste chrétien et un partisan du créationnisme dont les opinions conservatrices sur les questions sociales font écho à celles du fondateur du DUP, feu le révérend Ian Paisley, mais sont bien en dehors du courant politique britannique.