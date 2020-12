« Nous avons mené de nombreuses consultations sur le résultat de l’élection et sommes arrivés à la conclusion qu’elle est imparfaite et discréditée, et nous la rejetons donc », a-t-il déclaré après l’annonce des résultats.

Mahama n’a pas encore admis et devrait s’adresser aux médias plus tard jeudi.

Plus de 13 millions de personnes ont voté dans plus de 38 600 bureaux de vote, soit un taux de participation d’environ 79%, a indiqué la commission électorale.

Plus tôt mercredi, la police a déclaré qu’au moins cinq personnes avaient été tuées et au moins une douzaine blessées dans les violences liées aux élections présidentielles et législatives. Vingt et une flambées violentes à travers le pays ont été identifiées comme liées aux élections, a déclaré mercredi la police ghanéenne. Cela a appelé au calme.