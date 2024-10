Le principal nom d’AEW signe un nouveau contrat pluriannuel

AEW



Un grand nom d’AEW a confirmé avoir signé de nouveau avec la société un nouveau contrat pluriannuel.

Plus de sept mois après sa retraite sur le ring chez AEW Revolution en mars, « The Icon » Sting a abordé le statut actuel de son contrat avec la société.

Parler avec The David Difference lors de la 58e réunion annuelle du Cauliflower Alley Club (via Amis Kayfabe), Sting a révélé qu’il avait signé un nouveau contrat sans lutte avec AEW.

Sting a expliqué lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape pour lui après la fin de sa carrière sur le ring :

« J’ai signé un contrat pluriannuel avec AEW, évidemment pour ne plus lutter, mais c’est comme un contrat de licence, un contrat de légende si vous voulez l’appeler ainsi. Je ferai donc des apparitions avec eux de temps en temps, en fonction de ce qu’ils veulent et tout.

«J’ai fait de l’immobilier, j’ai fait de l’immobilier avant d’être un lutteur professionnel, donc j’ai toujours aimé l’immobilier. Beaucoup de gens disent : « Oh, êtes-vous un agent immobilier ? Non, je ne suis pas un agent. Je suis un investisseur. Avant, je retournais des maisons avant que retourner des maisons ne soit un terme. J’ai donc gagné de l’argent dans l’immobilier avant de lutter, alors je recommence et j’adore ça.

La dernière apparition de Sting sur AEW TV a eu lieu à All In London, où il a sauvé son protégé Darby Allin d’une attaque de The Elite.

