Le principal magasin de musique indépendant de Nanaimo ferme ses portes après 30 ans

Un pilier de la vente au détail et de la réparation d’instruments de musique et l’un des derniers magasins de musique indépendants de l’île fermera ses portes après près de trois décennies à Nanaimo.

Le propriétaire du magasin Arbutus Music, Richard Leighton, prend sa retraite et ferme sa boutique fin novembre.

Leighton, 61 ans, exploite Arbutus Music sur son site de Metral Drive depuis qu’il y a fait construire le bâtiment en 2002, mais sa décision a été motivée par une offre d’une société immobilière qu’il ne pouvait pas refuser, alors qu’il cherchait un nouveau. locataire pour un espace de vente au détail dans l’immeuble.

«J’avais un espace arrière lorsque j’ai construit le bâtiment pour la première fois. C’était More Than Movies que je louais à l’époque où nous avions des magnétoscopes et des cassettes VHS, puis depuis 10 ans, je loue à un groupe d’enseignement à domicile à l’arrière et leur professeur envisageait de prendre sa retraite, alors j’ai contacté J’ai demandé à une société immobilière de louer l’espace arrière pour moi et une autre société de portefeuille immobilier est arrivée et m’a dit : « Oui, nous aimerions vraiment acheter votre immeuble » », a déclaré Leighton. « J’ai dit : « Ce n’est pas à vendre. C’est juste pour le loyer, mais ils m’ont offert suffisamment d’argent pour me permettre de profiter de ma retraite.

Le magasin d’instruments de musique fermera, mais l’école de musique, Arbutus Music Lessons, continuera sous la direction de Paul Cimolini, dont l’association avec Leighton remonte à près de 30 ans lorsque Cimolini a commencé à y prendre des cours.

Leighton a déclaré que l’école de musique était l’une des plus grandes de l’île, avec 500 étudiants par semaine avant la pandémie de COVID-19, et qu’elle s’est rétablie actuellement à environ 300 étudiants par semaine.

« C’est donc une bonne opportunité pour lui de reprendre l’école », a déclaré Leighton.

Une autre division de l’entreprise, les grandes installations de systèmes de sonorisation, continuera également avec Steve Adamson de VI Sound.

Leighton est diplômé du programme de musique du Malaspina College et a déménagé à Vancouver au début des années 1980. Il a travaillé dans une entreprise de musique appartenant à la famille Ward qui a lancé Ward Music Ltd. sur West Hastings Street, puis dans un magasin de musique à Kitsilano où il a fait son apprentissage auprès du maître luthier Eiichi Ishikawa, réparant et restaurant des guitares du monde entier.

« Il m’a montré l’art de la réparation de guitares et je le fais depuis », a déclaré Leighton. « Toutes les rock stars y ont envoyé leurs guitares : David Bowie, Aerosmith, INXS, Scorpions. »

Leighton est revenu sur l’île en 1993 lorsque son père a reçu un diagnostic de cancer, mais a continué à se déplacer quotidiennement en vélo de montagne et en ferry de Lantzville à Kitsilano. Il a ouvert son premier magasin à Nanaimo, Guitars West – devenu plus tard Arbutus Music – sur Dover Road en 1996. Tandis que son entreprise se développait, Leighton a continué son travail de luthier et a travaillé avec des producteurs de musique et des groupes dans des studios d’enregistrement à Vancouver.

« Avec Garth [Richardson] J’ai dû aller en studio et travailler beaucoup avec un tas de groupes différents. J’ai de jolis disques de platine accrochés au mur pour Chevelle, Trapt, Mudvayne… Mais ensuite, lorsque les budgets de l’industrie du disque ont commencé à baisser, à cause de l’aspect streaming, il y a eu de moins en moins de demandes pour cela. J’ai également fréquenté l’école d’enregistrement Trevas lorsque j’ai déménagé à Vancouver et j’avais un petit studio d’enregistrement à Burnaby, j’ai donc également travaillé avec de nombreux groupes en tant que producteur et ingénieur du son.

Arbutus avait également ouvert un magasin de pianos sur Dover Road et en 2001, la décision fut prise de construire le magasin Metral Drive, qui fonctionna sous le nom d’Arbutus Music jusqu’en 2007, date à laquelle Long et McQuade louèrent le magasin et reprirent ses produits, ses étudiants et ses clients. Lorsque le bail de Long et McQuade est arrivé deux ans plus tard, la société n’a pas voulu le renouveler, alors Leighton a rouvert Arbutus Music et reconstruit la clientèle du magasin et les inscriptions à l’école de musique.

En son temps, le magasin a rassemblé sa part de clients célèbres réguliers.

« La sœur d’Eric Clapton était ici sur l’île. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais il venait régulièrement parce qu’il aimait notre collection vintage éclectique », a déclaré Leighton. « Bien sûr, Diane [Krall] amène Elvis [Costello] assez souvent. Ils ont été d’excellents clients au fil des années. Mon père a joué avec le père de Diana dans les années 50 et 60. »

Leighton possède environ 100 guitares dans sa collection personnelle, dont sa première guitare électrique, une Gibson Les Paul custom blanche de 1968 qu’il a achetée dans un magasin de musique de Parksville à la fin des années 1970.

«C’était 1 400 $ et j’étais chez Long and McQuade à Victoria quand ils étaient dans la caserne des pompiers de Langford et ils avaient là-bas une Les Paul custom ’58 pour 1 800 $ et nous nous moquions tous d’eux en disant : « Quoi ? Je peux en obtenir un 10 ans plus récent chez Len’s Music pour 400 $ de moins, « parce que le marché des collectionneurs n’avait pas encore atteint », a-t-il déclaré.

Se retirer du secteur de la vente au détail donnera à Leighton plus de temps pour travailler dans le secteur artistique de l’industrie musicale.

« Revenir jouer dans des groupes, peut-être, écrire d’autres chansons et faire encore de la musique », a-t-il déclaré.

Arbutus Music ferme ses portes le 30 novembre, Leighton demande donc aux clients de récupérer tous les instruments qu’ils ont en consignation ou apportés pour réparation.

« J’ai des réparations qui traînent depuis 20 ans et qui n’ont pas encore été réparées », a-t-il déclaré.