Le principal fabricant de vaccins cherche à croître en vendant des vaccins aux globe-trotters

Serum Institute of India Ltd. est devenu le plus grand fabricant de vaccins au monde en produisant des vaccins à faible coût pour les pays en développement, ce que d’autres sociétés ne feraient pas. Il cherche désormais à répondre également aux besoins des pays riches en matière de vaccins.

Au cours des trois prochaines années, Serum, basé à Pune, prévoit de démarrer la production de vaccins contre la fièvre jaune et la dengue pour les voyageurs européens et américains se rendant dans des pays où ces maladies sont endémiques, a déclaré le PDG Adar Poonawalla dans une interview. Cela ajouterait des produits à marge plus élevée à la gamme croissante de vaccins de l’entreprise, qui comprend un vaccin contre le paludisme à moins de 4 dollars qui a été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé cette semaine.

Serum, une entreprise familiale issue de l’élevage de chevaux de course, a prospéré en ciblant les maladies négligées qui sévissent dans les régions les plus pauvres du monde. Avec ses vaccins contre le Covid-19 et ses projets pour un vaccin dit TDAP pour enfants qui cible une constellation de maladies comme la coqueluche, la société cherche à se développer sur des marchés plus compétitifs et potentiellement plus rentables.

« Nous avons un ou deux vaccins comme la combinaison TDAP qui seront destinés à l’Europe et aux États-Unis dans les deux prochaines années », a-t-il déclaré. Serum, la société non cotée la plus précieuse d’Inde, fournit déjà des vaccins à 170 pays, y compris des vaccins contre le Covid vendus en Europe et aux États-Unis.

Alors que les responsables de l’entreprise caressaient l’idée de devenir publique pendant la pandémie, alors qu’elle avait besoin de 2 milliards de dollars pour augmenter la production à 4 milliards de doses par an, il n’est pas prévu de le faire pour le moment, a déclaré Poonawalla. L’entreprise a financé son expansion en 2020 pour la production de vaccins Covid en acceptant des avances, notamment de la part du gouvernement indien et de philanthropes comme Bill Gates, a-t-il déclaré.

Rendre publique « entrave votre prise de décision », a déclaré Poonawalla. « J’aurais probablement été réprimandé pour avoir facturé 3 dollars par tir en tant que PDG alors qu’il y avait clairement de l’argent sur la table pour facturer des prix plus élevés. »

Le processus s’est accompagné de revers. Le sérum a eu du mal à répondre à la demande et à ses obligations alors que la pandémie faisait rage et qu’un incendie dans une usine réduisait la production. En avril 2021, le gouvernement indien a interdit les exportations de vaccins anti-Covid afin de donner la priorité à la population locale. L’interdiction n’a été levée qu’en novembre 2021.

L’entreprise pourrait modifier son approche pour s’endetter ou ajouter des partenaires si une nouvelle expansion est nécessaire et qu’elle ne peut pas financer en interne, a déclaré Poonawalla.

Maîtriser les coûts

Actuellement, Serum dépense entre 150 et 250 millions de dollars par an pour améliorer la production et mener des recherches, sur ses 850 à 900 millions de dollars de revenus annuels, a-t-il déclaré. Il en coûte entre 50 et 100 millions de dollars sur quelques années pour développer un nouveau vaccin, avec un prix dépassant les 200 millions de dollars une fois les essais cliniques et la fabrication inclus, a-t-il déclaré.

L’approche budgétairement conservatrice donne à Serum la capacité de tracer sa propre voie, en l’aidant à déployer des vaccins contre la méningite et le virus du papillome humain dans les pays pauvres. Cela a également permis à la famille de Poonawalla d’amasser une fortune. Son père, Cyrus, vaut 19,2 milliards de dollars, selon la riche liste de Bloomberg.

Le coût est l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise ne prévoit pas d’étendre sa production en Afrique, où les dirigeants réclament à grands cris la construction d’usines de vaccins sur le continent, a-t-il déclaré. Hormis une usine aux Pays-Bas, toute la fabrication restera probablement en Inde, où les économies d’échelle contribuent à réduire les dépenses, a-t-il déclaré.

« Si vous commencez à fabriquer un produit en Afrique, les prix vont augmenter et nous ne voulons pas que cela se produise », a-t-il déclaré. « Nous voulons maintenir les prix aussi bas que possible pour avoir un accès aussi large que possible. »

La société expérimente la possibilité d’autoriser la fabrication de certains de ses vaccins dans le cadre d’un accord de licence, notamment avec la société sud-africaine Aspen Pharamacare Holdings Ltd.

Leçons oubliées

L’expansion de la production de vaccins rendue nécessaire par le Covid a permis au monde de mieux se positionner pour faire face à la prochaine pandémie, du moins en ce qui concerne le secteur privé, a déclaré Poonawalla. La capacité de diagnostic et de test est également plus solide, a-t-il déclaré.

« Le secteur privé sera toujours à la hauteur, soit parce qu’il s’agit d’une bonne opportunité commerciale, soit parce que c’est quelque chose de stratégique qu’il souhaite faire », a-t-il déclaré.

Ce qui l’inquiète, c’est la lenteur des approbations de nouveaux produits et la réticence des gouvernements à travailler ensemble.

« Malheureusement, nous n’avons pas fait beaucoup de progrès », a-t-il déclaré. « Après la disparition de la pandémie, tout le monde est revenu à tous ses autres problèmes et a en quelque sorte perdu son attention sur la préparation à l’avenir. »

–Avec l’aide de Bhuma Shrivastava.

