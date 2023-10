Le principal envoyé américain retournera en Israël après des escales dans les pays arabes visant à éviter un conflit plus large

LE CAIRE (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken retournera en Israël cette semaine après avoir achevé une course effrénée dans six pays à travers les pays arabes visant à empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de déclencher un conflit régional plus large.

Le Département d’État américain a annoncé le projet de Blinken de se rendre lundi en Israël – sa deuxième visite en cinq jours – alors que le plus haut diplomate américain arrivait dimanche au Caire pour des entretiens avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. C’était la dernière des réunions de Blinken avec des dirigeants arabes, dans un contexte de craintes croissantes qu’une offensive terrestre imminente d’Israël sur Gaza ne déclenche une guerre plus large aux conséquences humanitaires dévastatrices.

Le porte-parole du département, Matthew Miller, a déclaré aux journalistes voyageant avec Blinken que le secrétaire retournait à Tel Aviv « pour de nouvelles consultations avec des responsables israéliens ». Miller n’a pas donné de détails.

Avant d’atterrir en Égypte, Blinken a rencontré dimanche matin le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Riyad. Cette réunion faisait suite aux discussions des trois jours précédents avec les dirigeants des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Qatar, de Jordanie et de l’Autorité palestinienne.

Blinken a commencé son voyage éclair jeudi en Israël, promettant son soutien et sa solidarité au pays alors qu’il répond aux attaques surprises du Hamas la semaine dernière. Blinken s’est également entretenu par téléphone avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pour solliciter le soutien de Pékin afin de décourager les autres de s’impliquer.

Pourtant, alors que les plans d’action militaire d’Israël pour éradiquer le Hamas ont pris forme avec de lourdes frappes aériennes et des avertissements à plus d’un million de Palestiniens d’évacuer le nord de la bande de Gaza, les craintes d’un conflit plus large se sont intensifiées. Lors de ses entretiens avec les dirigeants arabes, Blinken a souligné l’importance de ne pas permettre que cela se produise.

À Washington, le conseiller à la sécurité nationale de Biden a déclaré que les États-Unis « ne faisaient aucune demande ou exigence à Israël concernant ses opérations militaires ». Jake Sullivan, qui faisait le tour des journaux télévisés du dimanche, a déclaré que l’administration Biden « énonçait simplement nos principes de base – les principes sur lesquels repose ce pays et toutes les démocraties, y compris Israël. Ce qui nous différencie des terroristes, c’est que nous respectons la vie civile.»

Il a déclaré que les États-Unis « n’intervenaient pas dans leur planification militaire ni n’essayaient de leur donner des instructions ou des demandes spécifiques ». Sullivan a déclaré que les États-Unis transmettaient le message en public et en privé selon lequel « toutes les opérations militaires devraient être menées conformément au droit de la guerre, que les civils devraient être protégés, que les civils devraient avoir une réelle opportunité de se mettre en sécurité » et d’avoir accès à la nourriture. , de l’eau, des médicaments et un abri.

Sullivan a également déclaré que les États-Unis ont été incapables jusqu’à présent de faire sortir les citoyens américains de Gaza par le passage égyptien de Rafah avec Gaza.

« Il a été difficile d’exécuter cette opération pour faciliter leur sortie. … C’est une priorité élevée », reconnaissant que « je ne connais personne d’autre qui puisse sortir pour le moment ». Le passage a été fermé à cause des frappes aériennes au début de la guerre. On estime que 500 Américains vivent à Gaza, mais ce nombre est imprécis, ont indiqué des responsables.

Soulignant les craintes d’un conflit plus large, l’armée américaine a positionné un groupement tactique de porte-avions en Méditerranée orientale et a annoncé samedi le déploiement d’un deuxième. La présence navale est destinée à dissuader d’autres pays et groupes, comme l’Iran, la Syrie et le Hezbollah libanais, de ne pas entrer dans le conflit.

Samedi également, alors que l’armée israélienne annonçait que son attaque contre les cibles du Hamas à Gaza commencerait très bientôt, le président Joe Biden s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas.

Les responsables américains ont déclaré que la réaction arabe au message de Blinken a été généralement positive – reconnaissant qu’Israël a le droit de répondre aux attaques du Hamas, mais exprimant sa profonde préoccupation quant à la situation humanitaire à Gaza et son incapacité à garder le silence sur les pertes civiles palestiniennes qui en résultent. Les dirigeants arabes ont également déclaré que la situation actuelle ne peut être résolue sans un accord de paix israélo-palestinien qui donne aux Palestiniens un État indépendant.

Lors de sa rencontre d’environ une heure avec le prince Mohammed dans la ferme privée du dirigeant saoudien de facto à l’extérieur de Riyad, Blinken « a souligné la détermination inébranlable des États-Unis à mettre un terme aux attaques terroristes du Hamas, à obtenir la libération de tous les otages et à empêcher le conflit de se propager ». » a déclaré le Département d’État.

« Les deux hommes ont affirmé leur engagement commun à protéger les civils et à faire progresser la stabilité au Moyen-Orient et au-delà », selon un communiqué du département.

La description saoudienne de la réunion s’est concentrée principalement sur les civils palestiniens, faisant écho aux sentiments exprimés par les autres dirigeants arabes rencontrés par Blinken. Il a déclaré que l’Arabie saoudite s’opposerait au ciblage « de civils de quelque manière que ce soit ou à la perturbation des infrastructures et des intérêts vitaux qui affectent leur vie quotidienne ».

Le prince « a souligné la nécessité de travailler pour discuter des moyens de mettre fin aux opérations militaires qui ont coûté la vie à des innocents », a déclaré l’agence de presse saoudienne dans un rapport sur la réunion.

Le prince Mohammed a également clairement souligné l’accent saoudien sur la nécessité de « mettre fin à l’escalade actuelle, de respecter le droit international humanitaire, y compris la levée du siège de Gaza, et d’œuvrer à la création des conditions propices au retour de la stabilité », indique le communiqué.

Avant les attaques du Hamas en Israël samedi dernier, Blinken avait prévu de se rendre en Israël et en Arabie saoudite la semaine prochaine pour discuter des négociations en cours en vue d’un accord visant à normaliser les relations entre les deux pays. Après les attaques, Blinken a modifié ses plans afin de pouvoir se rendre rapidement en Israël pour montrer sa solidarité. Les pourparlers de normalisation sont désormais suspendus, un résultat qui, selon les États-Unis et d’autres responsables, était l’un des principaux objectifs du Hamas et de son principal sponsor, l’Iran.

Ni les déclarations américaines ni celles de l’Arabie Saoudite n’en ont fait mention.

Matthew Lee, Associated Press