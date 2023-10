Le principal donateur de Just Stop Oil, Dale Vince, retire de l’argent et déclare que de nouvelles manifestations sont « inutiles » | Actualités politiques

L’un des principaux donateurs de Just Stop Oil a annoncé qu’il cesserait de financer le groupe écologique et se concentrerait plutôt sur une campagne anti-conservatrice.

Dale Vince, qui a fait un don aux militants pour le climat et aux travaillistes, a déclaré que la poursuite des perturbations était « inutile » car le gouvernement ne changera pas sa position sur le forage pétrolier et gazier en mer du Nord.

Le fondateur d’Ecotricity a déclaré qu’il consacrerait ses efforts à une nouvelle cause appelée Just Vote, qui encourage les jeunes et les nouveaux électeurs à exercer leur droit démocratique.

Dans un communiqué, M. Vince a déclaré : « C’est un fait de notre système électoral qu’un seul parti sur deux peut former le prochain gouvernement ; nous voulons attirer l’attention sur cette réalité et sur l’opportunité qui s’offre à nous : élire un gouvernement vert. , une organisation qui saisira les opportunités auxquelles nous sommes confrontés, plutôt que de s’en faire un ennemi – et les utilisera pour s’attaquer à la longue liste de problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que pays.

Les travaillistes ont promis d’interdire l’octroi de nouvelles licences pour l’exploration des gisements de pétrole et de gaz en mer du Nord.

M. Vince a salué « la conviction et l’engagement » de Arrêtez simplement le pétroledont il a financé les manifestations depuis le début du groupe, mais a suggéré que de nouvelles actions feraient le jeu du gouvernement en alimentant la « guerre culturelle ».

« Bien que je comprenne la frustration que ressentent les gens, je pense que de nouvelles manifestations et les perturbations qui les accompagnent sont inutiles. J’irais plus loin et je dirais qu’elles seraient contre-productives », a-t-il déclaré.

« Par conséquent, je ne financerai plus les manifestations, mais je consacrerai tout mon temps, mes efforts et mon financement à une nouvelle cause. »

Ça vient après Rishi Sunak a édulcoré les efforts visant à lutter contre la crise climatique, notamment en retardant de cinq ans l’interdiction des nouvelles voitures à combustible fossile, afin d’éviter une « réaction négative » de l’opinion publique.

Les travaillistes se sont engagés à maintenir l’objectif 2030 pour les voitures électriques s’ils remportent les prochaines élections.

Le statut de M. Vince en tant que soutien du groupe a suscité des appels des conservateurs pour que les travaillistes lui restituent leurs dons, arguant que cela légitime leurs tactiques.

M. Sunak a également cherché à souligner le soutien de M. Vince, affirmant que cela montrait que les « écologistes » de Just Stop Oil « écrivent Keir Starmer politique énergétique ».

Les travaillistes ont rejeté les suggestions selon lesquelles Just Stop Oil influence ses politiques et ont défendu le fait de recevoir des dons de M. Vince – affirmant qu’il est une « personne parfaitement légitime » de qui accepter de l’argent.

Des sondages suggèrent que les Britanniques soutiennent les mesures visant à lutter contre le changement climatique, mais la balance change lorsqu’on leur demande leur avis si de telles actions portent un coup dur à leurs finances personnelles.