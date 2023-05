Le principal dirigeant maoïste a couru Dhaba au Népal et portait un turban pour cacher son identité : sources

L’Agence nationale d’enquête (NIA) a arrêté un chef autoproclamé d’un groupe maoïste proscrit, qui a été impliqué dans plus de 100 affaires criminelles dans trois États.

Dinesh Gope a été arrêté dimanche au Népal où il dirigeait une dhaba depuis 13 mois, se faisant passer pour un sikh, ont indiqué des sources, ajoutant qu’il portait un turban pour cacher son identité.

Le 3 février de l’année dernière, une rencontre avait eu lieu entre le membre du People’s Liberation Front of India (PLFI) dirigé par Gope et les forces de sécurité dans le West Singhbhum de Jharkhand, mais il avait réussi à s’échapper.

Gope s’est échappé au Népal après la rencontre et a observé le dhaba à Biratnagar, près de la frontière internationale avec l’Inde au Bihar, a-t-on appris.

Des sources ont déclaré que Gope avait l’habitude de détruire ses téléphones portables et ses cartes SIM après avoir appelé les « commandants de zone » de son équipe dans le Bihar, l’Odisha et le Jharkhand. Cependant, un appel passé par Gope à partir de son numéro personnel plus tôt cette année a aidé les forces de sécurité à retrouver son emplacement au Népal.

« Gope était en fuite depuis près de deux décennies », a déclaré la NIA.

Gope avait déjà été inculpé par l’agence anti-terroriste en 2018 pour avoir récupéré une monnaie démonétisée d’une valeur de 25 lakh Rs auprès des agents du People’s Liberation Front of India (PLFI) – la tenue maoïste dirigée par lui.

Sur les 102 affaires enregistrées contre Gope dans le Jharkhand, le Bihar et l’Odisha, la plupart concernent des meurtres, des enlèvements, des menaces, des extorsions et des collectes de fonds pour la PLFI.

La NIA avait déclaré une récompense de Rs 5 lakh pour les pistes sur Gope, en plus de la récompense de Rs 25 lakh annoncée par le gouvernement du Jharkhand

Gope est accusé d’avoir extorqué de l’argent à des hommes d’affaires et à des sous-traitants, argent qui a été utilisé par l’équipe pour se procurer des armes sophistiquées, notamment des AK 47 et des fusils de fabrication étrangère, tels que le HK 33.

Il aurait dit aux responsables lors de son interrogatoire que son groupe leur avait extorqué environ 120 crores de roupies par an.

« Gope était impliqué dans l’investissement de ces fonds dans des sociétés écrans douteuses, formées en partenariat avec d’autres associés de PLFI et les membres de sa famille. L’argent extorqué était également transféré du Jharkhand vers d’autres endroits via un réseau d’opérateurs hawala », a déclaré la NIA.

PLFI, anciennement connu sous le nom de Jharkhand Liberation Tigers (JLT), est responsable de centaines d’incidents terroristes dans le Jharkhand, dont plusieurs meurtres.

« L’équipe avait l’habitude d’attirer les jeunes chômeurs en leur fournissant des motos, des téléphones portables et de l’argent facile. Après avoir dispensé une formation, l’équipe les équipait d’armes meurtrières pour commettre des actes terroristes », a déclaré l’agence.