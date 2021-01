La demande du président Trump que le Congrès annule les résultats des élections dans les États qu’il a perdus a provoqué une scission au sein de son parti – et les dirigeants démocrates mettent désormais en garde leurs propres membres pour qu’ils évitent les arguments lorsque le vote sera certifié.

Le représentant Cedric Richmond, un démocrate de Louisiane qui rejoint la nouvelle administration Biden en tant que directeur de l’engagement de la Maison Blanche, a déclaré à ses collègues qu’il n’y avait aucun avantage à se lancer dans un affrontement point par point sur les allégations de fraude électorale de Trump.

« Vous ne discutez pas avec des imbéciles, car à distance, vous ne pouvez pas dire qui est cet imbécile », a-t-il déclaré lundi lors d’une conférence téléphonique du parti, a rapporté Politico.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est consciente du spectacle que les défis électoraux pourraient provoquer – et souhaite que ses membres soient « dignes » tout au long du processus – bien que des allégations non fondées de fraude généralisée par le représentant du Texas GOP, Louis Goehmert et d’autres, provoquent certainement une colère contrecoup.

La Chambre se réunit mercredi en session spéciale conjointe pour compter les votes du collège électoral.

Le nombre de sénateurs républicains prévoyant de relever les défis électoraux est passé à 13 lors du rassemblement de Trump en Géorgie lorsque la sénatrice Kelly Loeffler a annoncé qu’elle était derrière l’effort.

Mais l’enregistrement divulgué de l’appel de Trump avec le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger a peut-être sapé les efforts du GOP du Sénat en liant les affirmations selon lesquelles les législateurs se sont accrochés à la Constitution à la demande du président selon laquelle Raffensperger « trouve » 11780 votes pour lui.

Il n’était pas clair si l’appel explosif avait incité les républicains du Sénat à rappeler certains de leurs plans et à se concentrer sur un plus petit nombre d’États pour lancer des défis.

Le responsable des élections en Géorgie, Gabriel Sterling, a réfuté de nombreuses affirmations « fantastiques » du président lors d’une conférence de presse lundi.

Le stratège de GOP, Doug Heye, a déclaré à The Hill à propos de l’appel de Trump: « La bande rend désormais plus difficile la participation d’autres personnes. Ils avaient un argument de procédure juridique qu’ils pouvaient faire valoir même si ce n’était pas le plus crédible », a-t-il poursuivi. «La bande souffle ça hors de l’eau.»

Quelle que soit la mise en garde des dirigeants démocrates, les démocrates de base qui ont l’occasion de parler lorsque les républicains soulèvent des protestations contre les votes électoraux des États sont susceptibles de se réchauffer.

Le représentant Jim Costa (D-Calif.) Fait partie de ceux qui ont fait irruption chez les républicains, accompagnant les efforts de Trump.

«C’est traître. Le fait est que les résultats des élections ont été certifiés », a-t-il déclaré.

Si un membre de la Chambre et du Sénat s’oppose à la certification d’un État, chaque chambre se réunira séparément pendant deux heures pour examiner le défi, où les membres prononceront des discours, suivis d’un vote.

On s’attend à ce que plus de 100 républicains de la Chambre soutiennent les défis électoraux.