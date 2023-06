Le principal défenseur de la fermeture des écoles aux États-Unis récompensé par le rôle de la sécurité intérieure – News 24

Le Department of Homeland Security a complété les rangs de son conseil de partenariat académique remanié

Randi Weingarten, le chef controversé du deuxième plus grand syndicat d’enseignants des États-Unis, l’American Federation of Teachers, a été nommé au nouveau Conseil de partenariat académique du Département de la sécurité intérieure, a annoncé mercredi le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Le conseil émettra des recommandations au DHS concernant « Sûreté et sécurité du campus, amélioration de la coordination, priorités de recherche, embauche, etc. » Mayorkas a déclaré dans un communiqué de presse dévoilant les 20 nouvelles nominations.

Un autre communiqué de presse a mentionné l’intervention et la préparation aux situations d’urgence, la violence ciblée et la prévention du terrorisme, et la sélection des candidats idéaux pour les carrières du DHS comme questions devant être couvertes par le conseil.















Les critiques ont dénoncé la nomination de Weingarten au comité, soulignant son soutien à la fermeture des écoles et à l’imposition de mandats de masque aux étudiants pendant la pandémie de Covid-19 malgré le manque de preuves scientifiques à l’appui de l’une ou l’autre pratique. Des études ont montré que les performances et la santé mentale des élèves ont décliné précipitamment pendant la période de confinement.

L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a décrit la nomination comme « une insulte à tous les parents qui ont eu affaire à des écoles fermées. »

« Les scores en mathématiques et en lecture des jeunes de 13 ans de la nation sont à leur pire déclin depuis des décennies », Le représentant Ben Cline (R-Virginie) a tweeté, accusant Weingarten de « apaiser les syndicats d’enseignants sur le retour des élèves en classe » et le DHS de « récompenser les mauvaises politiques. »

« Il s’avère que si vous traitez les parents concernés de terroristes domestiques et que vous travaillez sans relâche pour maintenir les écoles fermées, vous êtes qualifié de conseiller du DHS », La directrice de la sensibilisation de Parents Defending Education, Erika Sanzi, a déclaré vendredi au Washington Examiner, appelant à l’embauche de Weingarten « un drapeau rouge majeur. »

Parmi les autres ajouts au conseil de 30 membres, citons la PDG de Teach For America, Elisa Villanueva Beard, qui assumera la présidence; Alberto Carvalho, surintendant du district scolaire unifié de Los Angeles ; Michael Schill, président de l’Université Northwestern; et John Ojeisekhoba, président de l’Association internationale des administrateurs chargés de l’application de la loi sur les campus.

Auparavant appelé Homeland Security Academic Advisory Council, le groupe a été rétabli par Mayorkas l’année dernière. Il avait été dissous sous l’administration Trump après n’avoir tenu aucune réunion en deux ans.

En 2021, la National School Boards Association a écrit au président Joe Biden affirmant que les écoles publiques américaines et leur personnel étaient confrontés « un nombre croissant de menaces de violence et d’actes d’intimidation » constituant « une forme de terrorisme intérieur et de crimes de haine ». Le groupe a demandé à la Maison Blanche de fournir « application de la loi fédérale et autre assistance » pour leur protection. À la suite d’une réaction généralisée du public contre la lettre, Weingarten a publié une vidéo en faveur de la NSBA, laissant entendre que les parents protestant contre les mandats de masque et les programmes politisés lors des réunions du conseil d’administration commettaient « violence réelle ».