Un rapport d’enquête sur les liens entre le choix du président Joe Biden pour la conseillère en cyberguerre Anne Neuberger et l’AIPAC a inopinément mis deux journalistes amis des démocrates dans l’eau chaude avec l’establishment de Washington.

Neuberger est censé devenir le conseiller adjoint à la sécurité nationale de Biden pour la cyber-technologie et les technologies émergentes au Conseil de sécurité nationale. UNE « en hausse » star de la NSA, Neuberger a été promu chef de la cybersécurité en 2019, après avoir supervisé« Une frappe préventive » en Russie lors des élections de 2018, révèle un article d’enquête de David Corn de Mother Jones et Ken Dilanian de NBC News, publié mercredi.

Cependant, Corn et Dilanian ont également révélé que Neuberger avait utilisé sa fondation familiale pour acheminer des dons substantiels à l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

EXCLUSIF: Un haut fonctionnaire américain du renseignement en charge du cyber devrait-il donner plus de 500 000 $ à AIPAC, un groupe aligné avec un gouvernement qui espionne les États-Unis et est espionné par les États-Unis – et qui est un cyber-acteur clé? Cest ce qui est arrivé. Lisez mon scoop, rapporté conjointement avec NBC News.https: //t.co/hjEz0b1u8S – David Corn (@DavidCornDC) 27 janvier 2021

La Fondation Anne et Yehuda Neuberger a fait un don « Des centaines de milliers de dollars » à l’AIPAC ces dernières années, selon Dilanian et Corn. Les dons ont augmenté à partir de 2015, lorsque la fondation a reçu un don de 93 millions de dollars de la Chesed Foundation of America, un organisme de bienfaisance géré par George Karfunkel – décrit comme un «Investisseur milliardaire», qui se trouve être également le père d’Anne Neuberger.

Pendant ce temps, son mari, Yehuda Neuberger, préside le conseil exécutif de l’AIPAC à Baltimore et a fait pression contre l’accord nucléaire de l’administration Obama avec l’Iran en 2015. Ce dernier point peut être la raison de cet article, car Corn soutient spécifiquement que «L’AIPAC a été largement considéré comme un partisan de Benjamin Netanyahu et de sa politique d’extrême droite et dure», incompatible avec la ligne de l’administration Obama que Biden s’est efforcée de restaurer au cours de la semaine dernière.

« Alors qu’Israël est un allié proche des États-Unis, il opère dans son propre intérêt et espionne agressivement les États-Unis, y compris en utilisant des cybercapacités, disent les responsables actuels et anciens, » Dilanian a écrit.

Pendant ce temps, Corn laisse l’ancien fonctionnaire de la CIA John Sipher le formuler à la place, en disant que «Dans son monde, quand les gens pensent aux cybermenaces, Israël est toujours là, même si c’est un allié. Il est surprenant que quelqu’un dans le cyberespace qui comprend les capacités israéliennes ne veuille pas se soustraire à ces politiques.

Sipher caractérise les dons de Neuberger à l’AIPAC comme «Au mieux imprudent.» Corn et Dilanian citent des responsables du renseignement anonymes disant que tant que les dons sont « Probablement » pas disqualifiant, ils « pas bon. »

Malgré cela, le duo a passé une grande partie de mercredi à se défendre contre les accusations d’antisémitisme de groupes et d’individus. Par exemple, l’American Jewish Committee a insisté sur le fait que Neuberger avait des excuses, car «Remettre en question la loyauté d’un fonctionnaire pour [AIPAC] n’est pas seulement offensant, cela sent le fanatisme. »

Ni mon histoire ni celle de NBC News sur le même sujet n’ont soulevé de question de loyauté. Ces articles ont rapporté que les experts de la sécurité nationale et de l’éthique gouvernementale considèrent ces dons comme problématiques. – David Corn (@DavidCornDC) 27 janvier 2021

Le rabbin Michael Adam Latz a déclaré que le maïs était «Laisser entendre la double loyauté et affirmer que l’AIPAC est étranger, ce qui implique que les Juifs sont étrangers» ce à quoi Corn a répondu qu’il n’a jamais dit non plus.

« C’est une question de politique, » Corn a dit, citant le livre récent de Barack Obama disant que l’AIPAC est « Aligné avec la droite israélienne » et s’est rangé du côté d’Israël quand il «A pris des mesures contraires à la politique américaine.»

Cela n’implique pas la double fidélité ou l’AIPAC est «étranger». C’est une question de politique. Regarde quoi @Barack Obama écrit dans son nouveau livre: L’AIPAC est aligné sur la droite israélienne et sur les différends politiques, il s’est rangé du côté d’Israël lorsqu’il «a pris des mesures contraires à la politique américaine». https://t.co/0aVwodKfDy pic.twitter.com/jfPkyOdHZc – David Corn (@DavidCornDC) 27 janvier 2021

Certains des arguments utilisés dans les allers-retours étaient en eux-mêmes révélateurs, comme Kevin Barron, rédacteur en chef de Defence One, affirmant que les États-Unis «Est officiellement biaisé à 100% envers Israël» et le Pentagone maintient une politique de soutien israélien «avantage militaire qualitatif», probablement aussi dans le cyberespace.

« Pas d’argument là-dessus. C’est compliqué, » a répondu Dilanian.

Ouais, je sais, donc … cela semble combiner a) l’histoire typique de l’anti-AIPAC-trope avec b) l’histoire du trope de la double nationalité. Un biais envers Israël? Les États-Unis maintiennent "bord militaire qualitatif" comme politique DOD. Les États-Unis ont officiellement un biais à 100% envers Israël. – Kevin Baron (@DefenseBaron) 27 janvier 2021

Corn a été l’un des premiers journalistes à faire connaître les affirmations de l’espion britannique Christopher Steele sur « liens » entre Donald Trump et la Russie, alors candidat, réunis au nom d’Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Dilanian a également participé au reportage du « Russiagate » et a la réputation de faire vérifier ses histoires par la CIA – quelque chose qui est devenu une partie du dossier du tribunal dans le procès britannique de l’éditeur de WikiLeaks Julian Assange.

Un moment lumineux pendant #AssangeTrial C’était lorsque le nom de Ken Dilanian a été présenté au tribunal en tant que journaliste que LA Times a désavoué parce qu’il avait partagé des histoires avec la CIA à l’avance. En fait, le Crown Prosecution Authority n’a pas contesté cette qualification de conduite serpentine. pic.twitter.com/pzg2ojrH0q – Kevin Gosztola (@kgosztola) 20 octobre 2020

