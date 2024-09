Le principal conseiller juridique du maire de New York démissionne alors que les enquêtes se multiplient

NEW YORK — Le principal conseiller juridique du maire de New York, Eric Adams, a démissionné brusquement au cours du week-end, dernier signe d’instabilité dans l’administration démocrate alors qu’elle fait face à de multiples enquêtes fédérales.

La mairie a annoncé le départ de Lisa Zornberg tard samedi soir. Elle avait conseillé Adams et d’autres responsables municipaux sur la stratégie juridique pendant plus d’un an et avait souvent répondu aux questions juridiques de la presse en son nom. Elle n’était pas son avocate personnelle.

« Ce fut un grand honneur de servir la ville. Je présente ma démission, qui prend effet aujourd’hui, car j’ai conclu que je ne pouvais plus exercer efficacement mes fonctions. Je ne vous souhaite que le meilleur », a écrit Zornberg dans une lettre de démission de trois phrases adressée à Adams.

La démission intervient après que les téléphones de plusieurs membres du cercle intime du maire Eric Adams ont été saisi par les enquêteurs fédérauxy compris le chef du département de police de la ville de New York, qui a démissionné jeudi.

Zornberg, ancien procureur fédéral du bureau du procureur américain qui dirige désormais certaines des enquêtes sur l’administration Adams, ne faisait pas partie des fonctionnaires dont les téléphones ont été saisis.

Le commissaire de police, Edward Caban, a démissionné en invoquant la « distraction » créée par les nouvelles des enquêtes.

Les autorités fédérales n’ont pas révélé les personnes visées par l’enquête. Outre le commissaire de police, les téléphones du directeur du système scolaire public, d’un maire adjoint de haut rang et de deux conseillers de haut rang d’Adams sur les questions de sécurité publique ont été confisqués.

Les enquêteurs ont saisi des appareils appartenant au frère jumeau de Caban, James Caban, un ancien sergent du NYPD qui dirige une entreprise de sécurité dans les boîtes de nuit. Ils ont également effectué des perquisitions liées à Terence Banksqui est le frère de l’adjoint en chef d’Adams à la sécurité publique, Phil Banks, et du chancelier de l’éducation David Banks.

Dans le cadre d’enquêtes distinctes, les autorités fédérales ont déjà saisi les téléphones d’Adams, perquisitionné le domicile de l’un de ses principaux collecteurs de fonds de campagne et fouillé deux domiciles liés à son directeur des affaires asiatiques.

Adams a nié toute connaissance d’actes répréhensibles.

Adams a déclaré qu’un remplaçant intérimaire pour Zornberg serait annoncé dans les prochains jours.

« Nous apprécions tout le travail que Lisa a accompli pour notre administration et, plus important encore, pour la ville au cours des 13 derniers mois », a déclaré Adams dans un communiqué. « Ce sont des emplois difficiles et nous ne nous attendons pas à ce que quiconque y reste éternellement. Nous souhaitons à Lisa tout le succès possible dans ses projets futurs. »