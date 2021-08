Le principal conseiller économique de l’Inde sur la dégradation de la croissance du FMI

« Nos projections n’étaient pas aussi élevées que les leurs, et nous ne pensons pas que la révision soit justifiée », a déclaré Subramanian à propos de l’ampleur de la baisse de 3%. « Je dirais que le FMI est très loin du compte. »

Le FMI a réduit la semaine dernière les perspectives de croissance de l’Inde à 9,5% pour l’exercice se terminant en mars 2022, soit 3% de moins que ses prévisions d’avril de 12,5%. Dans un rapport d’accompagnement , le FMI a déclaré que les perspectives de l’Inde avaient été revues à la baisse à la suite d’une grave deuxième vague d’épidémie de Covid-19 et d’une » lente reprise attendue de la confiance après ce revers « .

Pour être clair, la RBI et le FMI ont désormais la même projection de croissance pour l’Inde – le fonds avait auparavant un taux de projection plus élevé de 12,5% de croissance par rapport aux 10,5% de la banque centrale.

Les attentes du gouvernement indien sont plus conformes à celles de la Reserve Bank of India, qui révisé à la baisse son taux de croissance projeté de 1% à 9,5% en juin , il ajouta.

L’impact économique de la deuxième vague ne sera probablement pas aussi important que la première, selon Subramanian.

Il a cité trois raisons pour cette évaluation : Premièrement, la durée de la deuxième vague était comparativement plus courte que la précédente épidémie.

Les cas ont atteint des niveaux record entre fin mars et début mai au cours de la deuxième vague – lors de la première vague, les infections quotidiennes ont augmenté à partir de la mi-juin de l’année dernière et ont culminé en septembre. Pourtant, le nombre total de cas signalés chaque jour au cours de la deuxième vague était significativement plus élevé que lors de la première vague.

Deuxièmement, la plupart des blocages liés à Covid ont été effectués au niveau de l’État, contrairement à la première vague de l’année dernière où l’Inde a fermé la majeure partie du pays pendant plusieurs mois.

Les blocages de cette année « étaient asynchrones dans le temps et hétérogènes dans leur intensité », a déclaré Subramanian. Il a ajouté que ni les biens essentiels ni les mouvements interétatiques n’ont été aussi fortement touchés, ce qui est susceptible de réduire davantage l’impact économique.

Pour l’exercice clos le 31 mars L’économie indienne s’est contractée de 7,3 %.