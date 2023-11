Le principal conseiller de Biden, Mitch Landrieu, devrait quitter la Maison Blanche

WASHINGTON — Le coordinateur des infrastructures de la Maison Blanche, Mitch Landrieu, devrait quitter ses fonctions d’ici la fin de l’année, selon trois personnes proches de la décision, qui ont averti que le calendrier exact n’avait pas encore été finalisé.

Landrieu, conseiller principal du président Joe Biden, a été engagé il y a deux ans pour mettre en œuvre la loi bipartite sur les infrastructures, supervisant des milliers de nouveaux projets de ponts, de chemins de fer et de routes depuis l’adoption de la législation, ont déclaré des responsables de l’administration.

Il n’est pas clair si Landrieu a son prochain poste en vue ou s’il pourrait rejoindre la campagne de Biden en 2024, bien qu’il soit susceptible de jouer un rôle dans l’effort de réélection plus large, ont déclaré deux sources proches des discussions. On ne sait pas non plus s’il sera remplacé.

“Nous n’avons rien à partager et aucun calendrier à annoncer”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche interrogé sur un commentaire. “Nous approchons du deuxième anniversaire de la loi bipartite sur les infrastructures du président, et je sais que Mitch se concentre sur la mise en évidence des progrès historiques que nous avons réalisés et que nous continuerons de réaliser.”

Biden a nommé Landrieu, ancien maire de la Nouvelle-Orléans, en novembre 2021. Il a été choisi en raison de son expérience dans la reconstruction de la ville après la dévastation de l’ouragan Katrina en 2005, ont déclaré à l’époque des responsables de la Maison Blanche. Avant d’être maire, il était lieutenant-gouverneur de la Louisiane.

Landrieu dirige une équipe d’environ 15 personnes chargées de mettre en œuvre la loi sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars, ce qui comprend la coordination avec plusieurs agences fédérales et la collaboration étroite avec les gouvernements des États et locaux pour exécuter une variété de projets.

Cette semaine, Landrieu s’est rendu dans le Delaware alors que Biden annonçait 16 milliards de dollars pour l’amélioration du transport ferroviaire de passagers dans le corridor nord-est. Plus de 300 milliards de dollars ont été alloués à des initiatives d’infrastructure clés à l’échelle nationale, notamment le remplacement des canalisations en plomb pour l’eau potable et l’élargissement de l’accès à l’Internet haut débit.

Recommandé

Lorsque Biden a annoncé son rôle, Landrieu a été décrit comme « un membre essentiel de l’équipe lorsqu’il s’agit de réaliser les plus gros investissements dans les routes, les ponts et les chemins de fer depuis des générations ».

La campagne Biden prévoit d’utiliser la loi bipartite sur les infrastructures comme élément clé de son message pour démontrer la capacité de Biden à travailler de l’autre côté de l’allée sur une priorité majeure qui avait échappé aux présidents des deux partis pendant des années.

Mais au plus profond de sa présidence, les sondages indiquent que les électeurs ont lutté pour définir ce que Biden a accompli au pouvoir, même si la législation sur les infrastructures était populaire auprès d’une majorité d’Américains lorsqu’elle a été adoptée en 2021.