Le principal collaborateur du dirigeant birman déchu décède en prison d’un coronavirus alors que la nation lutte contre une augmentation des infections

L’homme politique de 78 ans est décédé mardi à l’hôpital, où il a été transféré la semaine dernière de la prison d’Insein à Yangon, a annoncé le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) dans un communiqué.

« Nous promettons de continuer à lutter pour nos tâches inachevées, de mettre fin à la dictature dans le pays et d’établir une Union démocratique fédérale », ta-t-il déclaré, présentant ses condoléances à la famille et aux amis du responsable. Win était avocat et conseiller principal de Suu Kyi, renversé par l’armée du pays lors du coup d’État du 1er février.

Le Myanmar a récemment connu une augmentation des taux d’infection à Covid-19, l’ONU décrivant la situation comme un « pic alarmant » dans les nouveaux cas. Selon les statistiques officielles, le Myanmar a enregistré plus de 230 000 cas et plus de 5 000 décès depuis le début de la pandémie.

Les chiffres peuvent sembler relativement bons, en particulier compte tenu de la population massive du Myanmar de près de 58 millions d’habitants, mais on craint que la situation réelle ne soit bien pire. Les taux de tests de coronavirus restent très modestes dans le pays, tandis que les taux de positivité des tests sont passés d’environ 22% à près de 40% en seulement deux semaines, selon les chiffres de l’ONU.

La campagne de vaccination du pays s’est également poursuivie à un rythme extrêmement lent. Jusqu’à présent, seulement 1,6 million de personnes ont reçu au moins une injection d’un vaccin contre le coronavirus, selon les médias d’État.

Le coup d’État du 1er février a grandement nui à la réponse du pays aux coronavirus, sans pression internationale sur la junte, ni manifestations de masse contre elle, contribuant à ralentir la propagation de la maladie.

L’armée birmane a choisi d’évincer Suu Kyi et son gouvernement, affirmant que les récentes élections, remportées par le parti alors au pouvoir par une large marge, étaient truquées. Au lendemain du coup d’État, Suu Kyi a été giflée de charges supplémentaires allant de la contrebande d’appareils électroniques illégaux dans le pays à la corruption.

Le coup d’État et l’arrestation de Suu Kyi aux côtés d’autres politiciens clés ont déclenché des manifestations de masse à travers le pays. Bien qu’elles s’essoufflent quelque peu, les manifestations se poursuivent au Myanmar. Les manifestations ont été entachées de violence généralisée et d’une réponse policière et militaire très brutale, qui ont fait des centaines de morts.

