Le principal club de football russe se bat contre la censure américaine devant les tribunaux russes et les Nations Unies après avoir été «bloqué par Google»

La chaîne YouTube d’Akhmat, qui, selon lui, était utilisée pour décrire la vie au club et au football en Russie, a été rendue indisponible par YouTube car elle a été ajoutée à une liste de sanctions par le département du Trésor américain, a affirmé la partie de haut niveau.

En vertu de la loi Magnitski, adoptée aux États-Unis en 2012 en réponse à la mort de l’auditeur russe Sergueï Magnitski, les personnes considérées par les États-Unis comme ayant violé les droits de l’homme et l’état de droit reçoivent une série de sanctions, y compris l’interdiction d’entrer dans le pays. et y voir leurs avoirs gelés.

Akhmat serait devenu la première organisation sportive à avoir rejoint la liste dans le cadre de mesures qui auraient été lancées en décembre.

Dans une déclaration s’engageant à porter son cas devant le Service fédéral antimonopole de Russie (FAS) et les tribunaux russes en coopération avec les Nations Unies, le club a déclaré que les sanctions s’opposaient au principe de la neutralité politique du sport, les qualifiant de « des mesures inacceptables pour politiser le sport » de la part des autorités américaines et de Google, qui a racheté YouTube pour 1,65 milliard de dollars en 2006.

L’annonce indique qu’un appel contre la décision de Google a été déposé auprès d’un tribunal d’arbitrage dans le but de débloquer la chaîne YouTube, avec une déclaration au FAS accusant le géant des moteurs de recherche d’abuser de sa position dominante sur le marché de l’hébergement vidéo sur les réseaux sociaux. .

« Le club considère qu’il est nécessaire d’impliquer autant que possible à la fois la communauté sportive et le monde dans le processus », il a ajouté, via la traduction.

« À cette fin, le FC Akhmat s’est adressé au Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits humains.

« Notre tâche est d’attirer l’attention de l’ONU sur la pression sans précédent sur le club, qui contredit les principes et les normes établis par la Charte internationale de l’éducation physique et du sport, les résolutions de l’ONU, la Charte olympique du CIO et les statuts de la FIFA et de l’UEFA. «

Plusieurs autres sociétés, dont un club de combat, un fonds nommé d’après le grand fan de sport Kadyrov et une société d’eau minérale figurent également sur la liste des sanctions, selon sports.ru.

Le club porte le nom du défunt père de Kadyrov, Akhmad, qui était l’un de ses prédécesseurs à la tête de la République tchétchène.

Une partie distincte du défi juridique se concentre sur la levée des restrictions en faisant valoir qu’elles empêchent Akhmat de fournir un accès aux sports dans la région de la capitale tchétchène Grozny, en encourageant la participation au sport pour les jeunes et les enfants et en créant une infrastructure pour « La culture physique ».

« Le club est l’un des plus multiculturels de Russie, rassemblant des joueurs de différentes nationalités », il a ajouté.

Le directeur général du club, Musayevich Aidamirov, a insisté : « Le sport est neutre et en dehors de la politique.

« Nous sommes convaincus que le droit à la liberté d’information et le droit au sport seront dûment protégés, tant au sein du système juridique russe que par les institutions internationales autorisées.

« Nous sommes confiants dans le soutien des habitants de Grozny par la communauté sportive internationale. »