Le principal centre minier chinois de Bitcoin expose des mesures de répression plus sévères

Les dernières propositions de projet de la Mongolie intérieure visent à cibler des entreprises telles que les sociétés de télécommunications et Internet qui se lancent dans l’extraction de devises virtuelles. La Commission du développement et de la réforme de la Mongolie intérieure a déclaré que ces entreprises pourraient voir leurs licences commerciales révoquées si elles s’avéraient impliquées dans l’exploitation minière.

Ces commentaires ont été considérés comme les intentions de Pékin de poursuivre une répression de quatre ans contre le commerce de bitcoins et d’autres activités liées à la crypto-monnaie.

Cette décision intervient après que le vice-premier ministre chinois Liu He a déclaré la semaine dernière dans un communiqué qu’il était nécessaire de « réprimer le comportement minier et commercial de Bitcoin » pour empêcher la « transmission des risques individuels au domaine social ».

GUANGZHOU, Chine – La région chinoise de la Mongolie intérieure a proposé des sanctions pour les entreprises et les personnes impliquées dans l’extraction de devises numériques alors qu’elle cherche à réprimer davantage cette pratique.

La position ferme de la Mongolie intérieure sur l’exploitation minière a commencé en mars après avoir annoncé son intention d’interdire de nouveaux projets d’extraction de crypto-monnaie et de fermer les activités existantes pour réduire la consommation d’énergie. La région du nord de la Chine n’a pas réussi à atteindre les objectifs de consommation d’énergie de Pékin en 2019 et a ensuite élaboré des plans pour réduire sa consommation d’énergie.

Il existe également des sanctions sévères pour les personnes impliquées dans le blanchiment d’argent de la collecte de fonds via des monnaies numériques.

En savoir plus sur les crypto-monnaies de CNBC Pro

Mais comme les ordinateurs sont très puissants, ils consomment beaucoup d’énergie.

L’extraction de Bitcoin consomme environ 112,57 terrawattheures d’énergie par an, plus que des pays entiers tels que les Philippines et le Chili, selon l’indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin, un projet de l’Université de Cambridge.

La Chine représente environ 65% de l’exploitation minière mondiale de bitcoins. En raison de son énergie bon marché, la Mongolie intérieure représente environ 8% dans le monde, une part plus importante que les États-Unis.

La position dure de la Chine sur les crypto-monnaies n’est pas nouvelle. La Chine a fermé les échanges locaux de crypto-monnaie en 2017 et, la même année, a interdit les soi-disant offres initiales de pièces de monnaie (ICO). Mais les commerçants ont continué à opérer sur le continent chinois bien que les bourses se soient déplacées à l’étranger.

L’examen minutieux de l’extraction de bitcoins par la Mongolie intérieure intervient spécifiquement au moment où la Chine tente de passer au vert. Le président Xi Jinping a déclaré l’année dernière que le pays visait des pics d’émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2060.

Mais une étude, publiée dans la revue à comité de lecture Nature Communications en avril, a déclaré que l’extraction de bitcoins pourrait «saper l’effort de réduction des émissions» en cours dans le pays.

La consommation d’énergie des opérations minières de Bitcoin a été remise sous les projecteurs plus tôt ce mois-ci après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait déclaré que le constructeur automobile électrique cesserait d’accepter la monnaie numérique pour les achats, invoquant des préoccupations environnementales. Cela est venu après que Tesla a révélé dans un dépôt réglementaire en février qu’il avait acheté 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie et prévoyait de permettre aux clients de faire des achats avec Bitcoin.

Lundi, Musk a déclaré dans un tweet qu’il avait rencontré des mineurs de bitcoins nord-américains et qu’ils « s’étaient engagés à publier l’utilisation renouvelable actuelle et prévue ».